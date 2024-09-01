Вслед за атаками на Россию взрывы охватили всю Украину: главные события недели

В Белгороде ВСУ атаковали населенные пункты Источник: Настоящий Гладков / t.me











Беспилотники массово атаковали регионы России, погибли десятки людей, где-то начались пожары. На Украине полстраны осталось без электричества. Павлу Дурову, создателю Telegram, грозит до десяти лет тюрьмы. Мальчик-Ванга предсказал, когда наступит мир, а крупные конфликты подойдут к концу. В Сочи пришел циклон, и город ушел под воду.

Ежедневно в мире происходит множество событий. Расскажем кратко о самых главных из тех, что произошли за прошедшую неделю.

Атаки ВСУ

Ночью 31 августа ВСУ атаковали Белгородскую область. Ракеты попали в многоэтажки, 46 местных жителей ранены. Пять человек погибли. По информации ТАСС, состояние 11 пострадавших оценивается как тяжелое.

В результате удара загорелось несколько жилых домов Источник: SHOT / T.me

Ночью 1 сентября система ПВО сбила 158 украинских беспилотников над 14 регионами России. В том числе несколько БПЛА было уничтожено над Москвой. Один из сбитых дронов упал в Московской области рядом с жилыми домами. По предварительным данным, в результате атак пострадавших нет.

Ситуация на Украине

Почти по всей территории Украины 26 августа прогремели взрывы. В стране начались перебои с электричеством, водоснабжением и работой транспорта. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак связал это с российской атакой на инфраструктуру.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что из-за ударов свет пришлось отключить.

— В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах. Укрэнерго предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света. В Одессе временно приостановлена работа электротранспорта, — заявил Труханов у себя в Telegram-канале.

Помимо энергетических объектов, пострадала и военная инфраструктура.

Арест Дурова

Павла Дурова — создателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram — задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже во Франции. Причиной ареста стал отказ предоставлять зашифрованные сообщения в Telegram.

29 августа суд Франции огласил первое решение по делу программиста. Дурова поместили под судебный надзор с залогом в пять миллионов евро и обязательством появляться в полиции дважды в неделю. Ему грозит до десяти лет тюрьмы, сообщили в парижской прокуратуре.

Создателя Telegram обвиняют в правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных транзакций.

Мальчик-Ванга

Слепой мальчик Саша с раннего детства мог предсказывать будущее. Из-за этого необычного дара его даже сравнивают с Вангой, знаменитой провидицей, которая тоже не могла видеть.

Недавно он рассуждал о будущем и поделился своим предсказанием о текущей обстановке и проблемах в мире.

— Закончится где-то в районе ноября или декабря этого года. Я не могу сказать точно, но могу примерно сказать, что в этот день должно произойти и в каком году это будет, — говорит Саша.

Возможно, речь идет о выборах на пост президента США. Финал как раз придется на это время. Или же о том, что под конец 2024 года произойдут важные события и изменения в мир.

Мальчик-Ванга уже предсказывал события, которые сбывались.

Шторм в Сочи

В ночь на 27 августа Сочи оказался под ударом циклона. Спасатели объявили штормовое предупреждение, и вскоре после этого начался сильный ливень, который всего за несколько минут затопил дворы и улицы. На федеральной трассе в Адлере ситуация стала критической: из-за обильных осадков она превратилась в реку и автомобили начали плыть по ней.

Ленина теперь река Источник: Типичный Сочи / T.me

Видео очевидцев собрали здесь. Однако ливень был не единственным испытанием. Жители наблюдали из окон за смерчем, так как не могли покинуть здания из-за затопленных дорог.

В Госдуме предложили сделать День знаний выходным днем

Депутаты Госдумы предложили сделать День знаний выходным для работающих родителей, чьи дети идут в первый, второй или третий класс 1 сентября.

— «Справедливая Россия — За правду» предлагает давать родителям школьников по всей стране выходной день 1 сентября. С сохранением заработной платы. Фракция внесла законопроект с такой инициативой в Госдуму, — сообщили Городским порталам в партии.

Если закон примут, то у родителей появится право не выходить на работу в День знаний. Новая поправка будет закреплена в Трудовом кодексе РФ. По закону, в этот день родители смогут взять оплачиваемый выходной.

На экс-замминистра обороны завели уголовное дело

Бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова подозревают в мошенничестве. По данным следствия, он незаконно получал выгоду от использования парка «Патриот», который находится в ведении военного ведомства. На него завели уголовное дело.

В Красногорском районе Попов построил дом и организовал строительство загородного участка. Он заставлял подрядчиков делать ремонт и не оплачивал работы. А после завершения строительства продолжил использовать свое служебное положение для обслуживания участка площадью около трех гектаров в парке «Патриот».

Экс-замминистра обороны владеет объектами недвижимости в престижных районах Москвы общей стоимостью более 500 миллионов рублей.

Свадьба миллионера

81-летний миллионер из Германии женился на 26-летней девушке из России. Об этом рассказала немецкая газета Bild.

Весной у миллионера Хорста-Дитера Эша и россиянки Алины родилась дочь Марселина. 3 июля пара обвенчалась в церкви. Местом проведения церемонии стал тот же курорт, где супруги крестили ребенка.

Фото новобрачных Источник: bild.de











Алина родилась в России, получила образование в Санкт-Петербурге и Москве. По словам ее мужа, она родилась в обеспеченной семье, поэтому он стремится баловать ее так же, как это делали ее родители. И дело не только в материальных благах, но и в любви, поддержке друг друга.

Как изменились цены на жилье после отмены льготной ипотеки и что ждать дальше

с 1 июля в России прекратила действовать льготная ипотека, однако рыночная ставка продолжила расти. Эксперты рассказали Городским порталам о возможной стоимости жилья и ставкам по ипотеке.

— За прошедший месяц средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России снизилась на 0,7%. С начала текущего года это самое ощутимое месячное снижение, — сообщил корреспонденту Городских порталов ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Аналитик не исключил, что в ближайшие месяцы средний дисконт при продаже вторичного жилья составит рекордные 7–7,5%. При этом владельцы ликвидного жилья будут стремиться продать его без снижения цены, рассматривая возможность сдачи в аренду.