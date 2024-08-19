Знаменитый мультимиллионер потерпел крушение на яхте и пропал без вести: новости 19 августа

Судно с Майком Линчем на борту затонуло около пяти часов утра напротив Портичелло в провинции Палермо Источник: AP Photo / Michael Liedtke











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 августа.



Мультимиллионер Майк Линч пропал после крушения яхты у берегов Сицилии

Британский технопредприниматель и мультимиллионер Майк Линч, известный как «британский Билл Гейтс», пропал без вести после крушения суперъяхты «Байесиан» у берегов Сицилии. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, судно, на борту которого находились 22 человека, затонуло около пяти часов утра напротив Портичелло в провинции Палермо. В результате ЧП один из них погиб — его тело удалось обнаружить; местонахождение семерых, включая одного члена экипажа, до сих пор неизвестно. Жена Линча, Анджела Бакарес, находится среди спасенных. Поисковые работы продолжаются.

В 1996 году Майк Линч основал компанию Autonomy, которая под его руководством стала одним из крупнейших британских предприятий. Компания занималась разработкой ПО для работы со структурированными и неструктурированными данными, в том числе с так называемыми большими данными (Big Data).

Россияне пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Литве

Больше 20 человек, в том числе россияне, пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Литве. Об этом сообщают Delfi и LRT.



Авария произошла рано утром 19 августа в Шакяйском районе. Автобус ехал из Калининграда в Ригу, вылетел с дороги и перевернулся. По предварительной информации местной полиции, водитель не справился с управлением.

Место происшествия, где автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в приграничном с Россией районе Литвы Источник: Sputnik











РБК со ссылкой на телерадиокомпанию LRT сообщает, что в ДТП травмы получили 26 человек. Среди них граждане России и Латвии. В салоне находились 46 пассажиров, в том числе 20 граждан РФ с двойным гражданством, уточнили ТАСС в правительстве Калининградской области.



— Четыре человека получили серьезные ранения, у остальных — легкие травмы, уточнили в полиции. Начато досудебное расследование, — цитирует информагентство LRT.



Помимо этого, Delfi уточняет, что двое человек оказались зажаты в перевернувшемся автобусе. Их доставали спасатели. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

В ростовском Пролетарске ввели режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА. Пострадали более 40 спасателей

Ранним утром 18 августа в Пролетарске загорелась нефтебаза после атаки дронов. Склады с топливом полыхают вторые сутки. Известно, что пострадал 41 пожарный, пятеро из них в реанимации. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Источник: 161.RU

По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует. В 05:35 утра из-за повторной атаки дрона тушение приостановили, а через час продолжили. На место прибыл пожарный поезд. На месте возгорания круглосуточно находятся все службы экстренного реагирования.

Источник: читатель 161.RU

Журналисты 161.RU рассказывают о происходящем в режиме онлайн.

В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе

В городе Стерлитамаке в Башкирии случился взрыв на продуктопроводе нефтехимического завода. Есть пострадавшие, сообщает городская администрация.

Источник: МЧС России











Завод расположен в доме 4 по Уфимскому тракту. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали три человека. На месте происшествия работали все экстренные службы города. Факельное горение тушили 20 спасателей и шесть единиц техники.

Источник: МЧС России

Путин облегчил иностранцам получение ВМЖ

Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно указу, у иностранных граждан появляется право на упрощенное получение разрешения на временное проживание (РВП) в России. Так, иностранцы смогут обращаться с заявлением о выдаче РВП без учета утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ.



Подчеркивается, что такую возможность получают только те иностранные граждане, которые разделяют традиционные российские ценности. Они могут переехать в Россию из-за несогласия с политикой их стран, «навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Перечень этих государств утверждается правительством РФ по представлению МИД РФ.

Крупнейший банк Киргизии MBank временно остановил переводы через Россию

Один из крупнейших банков Киргизии временно приостановил переводы через российские банки. Как сообщается на сайте MBank (ОАО «Коммерческий банк «Кыргызстан»), операции стали недоступны с 16 августа.



На какой период ограничили переводы, неизвестно. В обращении к клиентам указано, что «эта услуга временно недоступна на неопределенный срок». Речь идет о приостановке денежных переводов в обоих направлениях через российские банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС. На сайте MBank отмечается, что входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам.



Умер российский бодибилдер и актер Евгений Мишин

48-летний бодибилдер и пауэрлифтер Евгений Мишин из Ленинградской области умер в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил бывший главред журнала Muscular Development Magazine и основатель канала RxMuscle Дэйв Палумбо на своей страничке в социальных сетях.

Около 20 лет назад бодибилдер переехал в США. После участия в международном турнире по культуризму «Мистер Олимпия» пауэрлифтер ушел в отставку. Евгений Мишин стал актером и снялся в нескольких рекламных роликах и фильмах. В последние годы он также тренировал начинающих бодибилдеров и вел блог на YouTube о своей жизни и спорте. Американцы запомнили Евгения Мишина благодаря шоу Heavy Muscle TV, где он рассказывал о своем детстве и юности в России Источник: evgeny_mishin / Vk.com











По словам Дэйва Палумбо, российский бодибилдер и двукратный участник престижного международного турнира по культуризму «Мистер Олимпия» скончался в Лос-Анджелесе 17 августа. Евгений Мишин перестал дышать по еще неизвестным причинам. Медики старались помочь спортсмену в течение 45 минут, но безуспешно.

— Евгений был одним из самых верных и преданных людей, которых я когда-либо встречал, и для меня было честью называть его своим другом. Его будет очень сильно не хватать семье, близким и друзьям. Наши молитвы и любовь с ним, — написал Палумбо.