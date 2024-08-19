Попробовала, и получилось: жительница Сочи рассказала, как пройти границу с Абхазией за 15 минут

В этой очереди мы не стояли Источник: Оксана Витязь











Август — самая напряженная пора на границе с Абхазией. Ежедневно КПП пересекают более 50 тысяч туристов и около 9 тысяч автомобилей. При том что пропускная способность пункта составляет 28 тысяч человек и 1,5 тысячи транспортных средств в сутки. Очереди формируются перед МАП «Адлер» еще на федеральной трассе.

Источник: Сочи-Онлайн / T.me

Многие туристы едут в Страну души с однодневным визитом, и в пиковое время сюда лучше даже не соваться. Большие очереди утром на въезд, вечером — на выезд.

Любят бывать в Абхазии и сочинцы — едут за полноценным релаксом. Ведь то, что на главном курорте страны называют пляжем, больше похоже на базар, чем на зону отдыха.

Но стояние в очередях может испортить послевкусие от путешествия. Находчивые сочинцы, которые, наверное, могут давать мастер-класс по выживанию в пробках, нашли способ «сломать систему». Об одном из них SOCHI1.RU рассказала путешественница Мария Штурм.

Быстро, но подойдет не каждому

— Сразу скажу, мой способ не подойдет тем, кто путешествует семьей с детьми. В этом случае быстро не получится, нужно быть налегке. Я слышала, что водители двухколесного транспорта проходят границу быстрее, чем кто бы то ни был. Они едут без детей, а именно из-за несовершеннолетних на пограничном пункте всегда всё стопорится. Проверяющие задают дополнительные вопросы малышам. Те могут начать плакать, всякое бывает. Со взрослыми проще, с водителями тем более.

Мы выбрали велосипед. Загрузили велики на заднее сиденье «Тойоты-Короны», предварительно сняв передние колеса — их мы бросили в багажник. Сиденье машины пришлось тщательно застелить, чтобы не испачкать. Немного поиграв в тетрис с рамами и рулями, мы смогли всё утрамбовать и поехали.

Адлерская пробка забрала у нас больше часа, и к границе мы добрались только в 11 дня. Там мы поставили наше авто на бесплатную стоянку, достали велосипеды и поехали.

Два велосипеда помещаются в седан Источник: Оксана Витязь











Пробка из автомобилей стояла еще на подъезде к воротам перед территорией пункта пропуска. Мы удачно просочились по обочине, показали сотруднику в форме паспорта и заехали во двор, где автомобилисты стоят длинными цепочками.

Но для велосипедов на границе есть отдельная полоса!

Машины стоят в очереди с распахнутыми багажниками, ждут досмотра. А у нас из вещей только толстовка, поясная сумка с документами и бутылка воды на раме.

Работник в форме нам указал на павильон паспортного контроля, где никого не было. Рядом был такой же, но с большой очередью. Вероятно, там стояли жены и дети тех, кто пересекает границу на автомобиле. Ведь, насколько я знаю, для пешеходов есть другой коридор, но там тоже толпы.

А мы — водители. Идем с паспортами в окошко для водителей. И поскольку других велосипедистов не было, мы оба прошли контроль где-то минут за 15.

Есть одна особенность для водителей-двухколесников. Им дают какую-то бумажную закладку, которую нужно обязательно отдать сотруднику пункта пропуска на последних выездных воротах из России в Абхазию. Водителям машин такое не дают.

Как только въезжаешь на абхазскую сторону, все к тебе теряют интерес. Там достаточно показать открытый паспорт на ходу.

На входе в республику всех встречает абхазский триколор Источник: Оксана Витязь











Как мы раньше не додумались?

Мы крутили педали мимо мертво стоящих в очереди автомобилей и понимали, как экономим время. Сразу за КПП в приграничном абхазском поселке мы свернули к морю. А ведь всегда оставляли это место без внимания, спеша в распиаренную Гагру. А поселок-то оказался на удивление живописным.

От пограничного пункта до моря расстояние, наверно, метров 800. Мы тут же поехали на пляж, который нас, сочинцев, порадовал простором.

Как они, бедные, живут без волнорезов и арматуры на пляже? Источник: Оксана Витязь











Море тут прозрачное и чистое. Никаких тебе торговых ларьков, массовых кафе и магазинов на пляже, а главное, нет этих уродливых волнорезов.

Вот объясните мне, тупенькой блондиночке: почему в Абхазии удается сохранить пляжи без всех этих бетонных арматур? Зачем в центре Сочи тратят безумные деньги на возведение подводных волноломов, когда тут, у соседей, всё и без этого прекрасно работает? Берег широкий — и без безумных затрат.

Может, просто в Сочи пытаются втиснуть у моря высотки, и берег приходится уродовать для защиты построек, а в Абхазии пляжи не трогают и проблем нет? Ну да ладно, мы же о релаксе.

Отличное имя для катера Источник: Оксана Витязь











Немного повалявшись у моря, мы решили проехать дальше, посмотреть, что это за поселок тут у границы с Сочи, а заодно и найти местечко подкрепиться.

Мы набрели на кафе без опознавательных знаков. Это был обычный двор жилого дома, хозяин разместил под виноградником столы, открыл ворота и назвался общепитом. Мы заказали порцию солянки, два куска шашлыка, лаваш и четыре стакана их фирменного напитка из фейхоа. За всё заплатили 930 рублей.

Чек за обед, на удивление без 10% чаевых Источник: Оксана Витязь











Обслуживала нас светловолосая девушка, которая успела рассказать, что приехала на лето работать из поселка Ростовской области. Там с трудоустройством совсем худо. А тут она бесплатно живет, бесплатное питание, ходит на море — хозяин не зверствует, отпускает на отдых. Когда лето закончится, поедет домой. Денег особо не заработала, зато, считай, бесплатно побывала на море.

Моему попутчику заведение не понравилось. Он отметил засаленную клеенку на столах, неприятный запах сортира, который был спрятан за бамбуковой изгородью, но сильно давал о себе знать. А в какой-то момент хозяин стал что-то пилить болгаркой, и от шума мы даже не могли друг друга услышать.

— Вот что за отношение? Люди сидят, едят. Неужели нельзя подождать? — возмутился мой попутчик. Мы быстро всё съели и поспешили убраться оттуда подальше.

Наш обед Источник: Оксана Витязь











Едешь тише — видишь больше

Поехали в сторону Гагры по ровной отличной дороге и были счастливы тому, что можем всё рассматривать. На машине проносишься, только и успеваешь осознать, что, кажется, было красиво.

Цандрипшский храм — раннесредневековое культовое сооружение в поселке Цандрипше Источник: Оксана Витязь











Вдруг на дороге нам стала махать руками пара россиян. Мы остановились и выяснилось, что туристы отдыхают в поселке и хотели спросить, где взять велики напрокат.

Мария и Леонид из Казани пояснили, что нигде в округе нет ни одного проката велосипедов. Есть всё что угодно: и картинги, и лошади, и надувные бананы, а им хочется, как мы, прокатиться по побережью, чтобы всё получше рассмотреть.

Вот так обозначилась незаполненная бизнес-ниша для Абхазии. Мы их расстроили, сообщив, что приехали на велосипедах из Сочи. Но россияне серьезно задумались, чтобы в следующем году также привезти двухколесный транспорт с собой на машине.

Россияне хотят в Абхазии велопрокат Источник: Оксана Витязь











Нам казалось, что чем дальше мы «педалим» вглубь республики, тем лучше. Так мы выехали на центральный пляж поселка. Он оказался уютным, а цены на инвентарь ниже, чем в Сочи. Бунгало на весь день — тысяча рублей, против сочинских девяти. Шезлонг — 200 рублей, против тысячи.

Так выглядит пляж в Абхазии Источник: Оксана Витязь











Накатавшись вдоволь, мы решили вернуться до заката в Сочи. На обратном пути мы нашли берег с соснами, не хуже Пицунды. Сюда в следующий раз хотим приехать на ночевку с палатками.

Сюда мы хотим вернуться с палатками Источник: Оксана Витязь











Как вам пляж в Цандрипше в августе? Источник: Оксана Витязь









