Когда в Центральную Россию придут зимние морозы: прогноз синоптиков

Когда в Центральную Россию придут зимние морозы: прогноз синоптиков

Какую погоду обещают ярославцам на неделе с 8 по 14 декабря

1 077
В Центральной России прогнозируют первые зимние морозы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Центральной России прогнозируют первые зимние морозы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральной России прогнозируют первые зимние морозы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ближайшие дни погода в Центральной России попытается перейти на зимние рельсы. Об этом сообщили синоптики центра «Фобос». В регионах вероятны осадки в виде снега. Ко вторнику даже может сформироваться небольшой снежный покров.

«На этом „происки“ зимы вновь закончатся. В середине недели теплый атмосферный фронт качнет погодный маятник в сторону положительных температур», — рассказали в «Фобосе».  

По долгосрочным прогнозам отрицательные температуры вернутся на Русскую равнину только в следующие выходные, 13–14 декабря.

«В субботу пройдет холодный фронт, и далее Центральная Россия окажется в тылу североатлантического циклона: задуют промозглые северо-западные ветры в порывах до штормовых 14–19 м/с, которые начнут увлекать за собой более студеные массы воздуха. В воскресенье инициативу перехватит скандинавский антициклон. Температурный фон впервые в этом месяце станет декабрьским», — прогнозируют в «Фобосе».

По информации Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в Ярославле в декабре согласно многолетним значениям составляет -6,2 градуса.

Прогноз погоды для Ярославской области на неделю по дням:

  • понедельник, 8 декабря: облачно, небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем: 0…-5 градусов. На дорогах местами гололедица;

  • вторник, 9 декабря: облачно, небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем: 0…-5 градусов. На дорогах местами гололедица;

  • среда, 10 декабря: облачно с прояснениями, ночью небольшой снег. Температура воздуха ночью: -5…0 градусов, днем: -4…+1 градус. На дорогах местами гололедица;

  • четверга, 11 декабря: облачно, днем дождь. Температура воздуха ночью: 0 градусов, днем: +4 градуса;

  • пятница, 12 декабря: облачно, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +2 градуса, днем: +3 градуса;

  • суббота, 13 декабря: облачно, небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха ночью: -1 градус, днем: +1 градус;

  • воскресенье, 14 декабря: облачно, возможен снег. Температура воздуха ночью: -4…-9 градусов, днем: 0…-5 градусов.

Узнать прогноз погоды по дням также можно в сервисе «Погода 76.RU».

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Центр Фобос Снег
Комментарии
6
Гость
1 час
Центр на карте не равно центр по погоде.
Гость
1 час
Краснодар греется, пока мы мёрзнем. Что за несправедливость?
Гость
