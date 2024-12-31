Субпродукты на столе и подарки своими руками. Как россияне экономят на праздновании Нового года

А вы уже приготовились к Новому году? Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»











Новый год — праздник, который многие ждут с нетерпением, но и трат на него требуется немало. Чтобы не разориться в предновогодней суете, наши коллеги 72.RU обратились к читателям и собрали их лучшие советы о том, как сэкономить на подарках, угощении и развлечениях. Вот их примеры.

Всё своими руками

Можно хорошо сэкономить на новогодних украшениях, если делать их своими руками, считает наша читательница Елизавета.

— У меня двое детей, и каждый год мы сами вместе делаем новогодние украшения. Вырезаем снежинки, делаем гирлянды из бумаги и шишек, раскрашиваем обычные стеклянные шарики. Это очень объединяет и позволяет деньги сэкономить. Это стало нашей семейной традицией, поэтому материалы для поделок мы можем собирать даже летом, — делится Елизавета.

— У меня большая семья: дети, родители, брат с женой, племянники. Покупать всем подарки — дорого, поэтому я стала делать их сама. В прошлом году испекла медовые пряники и красиво упаковала их в коробочки с лентами. Всем понравилось, дети были в восторге! А для родителей распечатала семейные фотографии, сделала календарь на год. Получилось бюджетно и душевно. Я считаю, что Новый год — это не такой важный праздник, как день рождения, например. И здесь можно обойтись хорошим и приятным сувениром. Подарки ручной работы — это недорого, но они показывают внимание и заботу, — делится Наталья.

«Покупаю подарки за полгода»

Некоторые считают, что новогодний подарок не должен быть дешевым. Но, даже покупая что-то существенное, люди умудряются сэкономить.

— Я покупаю подарки за полгода до праздника. Крайне редко делаю это позже. Просто присматриваю что-то в магазинах или на маркетплейсах. Что-то беру в рассрочку, что-то удается найти по акции. Ни разу не было, чтобы подарок к Новому году подешевел, — рассказывает Ирина.

Покупать продукты заранее

Все знают, что перед Новым годом сложно найти некоторые продукты в магазинах. Вокруг этого даже строят целые сюжетные линии в ряде новогодних фильмов. Но если покупать продукты заранее, можно не только избавиться от поисков последней банки горошка, но и существенно сэкономить.

— Мы с женой уже давно заметили, что цены на продукты к концу декабря взлетают. Теперь закупаем продукты заранее. В начале декабря покупаем мясо и рыбу — замораживаем. Долгосрочные продукты вроде консервов, круп, сладостей и напитков берем еще в ноябре, ловим акции. В итоге накануне праздника докупаем только свежие овощи и зелень. Получается сэкономить 20–30%! — делится читатель Руслан.

Всё строго по списку

Многим знакома ситуация, когда заходишь в магазин за пакетом молока, а выходишь с полной корзинкой продуктов и чеком на несколько тысяч рублей. Бороться с внезапными порывами расточительства нашим читателям помогают списки и доставки.

— Раньше я бегала по магазинам и набирала всё подряд, «чтобы было красиво». Итог — переполненный холодильник и испорченные продукты. Теперь сначала составляю список блюд, затем список продуктов. Покупаю только по нему. А на вторые блюда беру экономные варианты: вместо дорогого стейка запекаю курицу с картошкой. Семья довольна, и получается бюджетно. Еще помогают доставки. Там периодически появляются скидочные купоны и проще не набрать лишнего, — делится Вера.

Вместо мяса — субпродукты

Есть и более радикальные способы экономии. Наша читательница Марина рекомендует не тратиться на дорогое мясо, а присматривать части подешевле.

— Мой муж очень любит язык и холодец. Не всегда удается взять его недорого, поэтому я научилась пользоваться бабушкиным рецептом — покупаю вымя, оно ничем не хуже языка. В прошлом году все гости были в шоке, когда узнали, что «нежный язык» оказался простым выменем, — рассказывает женщина.

Цены выросли настолько, что это отразилось на покупательском поведении горожан. Аналитики провели исследование и выяснили, как изменилась структура продуктовой корзины этой осенью по сравнению с прошлой и на каких товарах теперь экономят.