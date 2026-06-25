В Ярославской области изменят маршруты пригородных автобусов

С 1 июля 2026 года в Ярославской области изменится схема движения пригородных автобусов. На нескольких маршрутах появятся дополнительные остановки. Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок ЯО».
На каких маршрутах появятся новые остановки
Автобусы, курсирующие через Ярославль:
№ 157 «Ярославль — Курба (через Козьмодемьянск)»: появится остановка «Фабрика» в прямом и обратном направлениях;
№ 107 «Ярославль — Сабельницы»: появится остановка «СНТ „Восход“» в обоих направлениях;
№ 132 «Красный Бор — Ярославль (Нижний поселок)»: появится остановка «КП „Грин Парк“» в прямом и обратном направлениях.
Автобусы, курсирующие через Рыбинск:
№ 150 «Рыбинск — Милюшино», № 152 «Рыбинск — Арефино», № 156 «Рыбинск — Шашково» — появятся остановки «Городской сквер» в прямом направлении и «Соборная площадь» (ул. Крестовая, у дома № 1) — в обратном.
№ 160 «Рыбинск — Тутаев (левый берег)» — появятся остановки «Городской сквер» (в прямом направлении), «Соборная площадь» (ул. Крестовая, у дома № 1) (в обратном направлении) и «Опытное хозяйство» (в обоих направлениях).
№ 107 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Покров», № 108 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Октябрьский», № 109 и № 109М «Рыбинск (ж/д вокзал) — Гаврилово», № 114 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Красная Горка», № 116 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Западное кладбище», № 179 «Юбилейный — Рыбинск (МКР Кирова)» — появится остановка «Городской сквер» в прямом направлении.
№ 180 «Юбилейный — Рыбинск (Призма)» — появятся остановки «Городской сквер» в прямом направлении и «Площадь Дерунова» в обоих направлениях.
Телефон справочной службы ГКУ «Организатор перевозок ЯО»: 8(4852)30-40-95.