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Дороги и транспорт В Ярославской области изменят маршруты пригородных автобусов

В Ярославской области изменят маршруты пригородных автобусов

Узнайте, как их скорректируют

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На пригородных маршрутах в Ярославской области добавят остановки | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа пригородных маршрутах в Ярославской области добавят остановки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На пригородных маршрутах в Ярославской области добавят остановки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С 1 июля 2026 года в Ярославской области изменится схема движения пригородных автобусов. На нескольких маршрутах появятся дополнительные остановки. Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок ЯО».

На каких маршрутах появятся новые остановки

Автобусы, курсирующие через Ярославль:

  • № 157 «Ярославль — Курба (через Козьмодемьянск)»: появится остановка «Фабрика» в прямом и обратном направлениях;

  • № 107 «Ярославль — Сабельницы»: появится остановка «СНТ „Восход“» в обоих направлениях;

  • № 132 «Красный Бор — Ярославль (Нижний поселок)»: появится остановка «КП „Грин Парк“» в прямом и обратном направлениях.

Автобусы, курсирующие через Рыбинск:

  • № 150 «Рыбинск — Милюшино», № 152 «Рыбинск — Арефино», № 156 «Рыбинск — Шашково» — появятся остановки «Городской сквер» в прямом направлении и «Соборная площадь» (ул. Крестовая, у дома № 1) — в обратном.

  • № 160 «Рыбинск — Тутаев (левый берег)» — появятся остановки «Городской сквер» (в прямом направлении), «Соборная площадь» (ул. Крестовая, у дома № 1) (в обратном направлении) и «Опытное хозяйство» (в обоих направлениях).

  • № 107 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Покров», № 108 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Октябрьский», № 109 и № 109М «Рыбинск (ж/д вокзал) — Гаврилово», № 114 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Красная Горка», № 116 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Западное кладбище», № 179 «Юбилейный — Рыбинск (МКР Кирова)» — появится остановка «Городской сквер» в прямом направлении.

  • № 180 «Юбилейный — Рыбинск (Призма)» — появятся остановки «Городской сквер» в прямом направлении и «Площадь Дерунова» в обоих направлениях.

Телефон справочной службы ГКУ «Организатор перевозок ЯО»: 8(4852)30-40-95.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пригородный автобус Маршрут Рыбинск Курба
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