НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-17°C

Сейчас в Ярославле
Погода-17°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -23

4 м/c,

с-в.

 749мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 75,73
EUR 90,47
Тройное ДТП с пострадавшими
Качество и комфорт: выбрать квартиру от СЗ «Берега»
Потратят 110 млн из городского бюджета
В ДТП пострадали трое взрослых и ребенок
Где отдохнуть зимой по-русски
Погода в первую неделю февраля
В ДТП сбили подростка
Большая афиша
Дороги и транспорт В Ярославской области произошло тройное ДТП. Есть пострадавшие

В Ярославской области произошло тройное ДТП. Есть пострадавшие

Публикуем подробности

843
В Ярославской области произошло тройное ДТП | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославской области произошло тройное ДТП | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославской области произошло тройное ДТП

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославской области произошло тройное ДТП с пострадавшими. Аварию зарегистрировали около 1 февраля около 11:16 на автодороге «Тутаев — Богдановка».

По предварительной информации, столкнулись три автомобиля: «Грейт Вол», «Киа» и «Лифан».

«В результате ДТП 46-летний водитель „Лифана“ и пассажиры: 40-летняя женщина и 6-летний ребенок были доставлены в медицинское учреждение», — рассказали редакции 76.RU в полиции.

Видеозаписью с места происшествия поделились очевидцы в соцсетях

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали подробности аварии 1 февраля на автодороге «Ярославль — Любим», где после столкновения двух иномарок пострадали четыре человека.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Тройное ДТП Пострадавший Ребенок
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
36 минут
люди,как-то аккуратнее надо ездить в такую погоду,неужели жизнь не дорога
Гость
10 минут
Ездить никто так и не научился.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Самое тяжелое в профессии — родители. Воспитательница рассказала, почему педагоги бегут из детских садов
Елизавета
Мнение
«Что это вообще такое? Откуда это взялось?»: стоит ли тратить свое время на «Рыцаря семи королевств»
Анна Колотова
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
«Молодость терпит, но расплачивается»: эксперт по подбору белья — о «сложных размерах», циничном массмаркете и опасных топах
Юлия Думнова
Рекомендуем