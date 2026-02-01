В Ярославской области произошло тройное ДТП. Есть пострадавшие

В Ярославской области произошло тройное ДТП с пострадавшими. Аварию зарегистрировали около 1 февраля около 11:16 на автодороге «Тутаев — Богдановка».
По предварительной информации, столкнулись три автомобиля: «Грейт Вол», «Киа» и «Лифан».
«В результате ДТП 46-летний водитель „Лифана“ и пассажиры: 40-летняя женщина и 6-летний ребенок были доставлены в медицинское учреждение», — рассказали редакции 76.RU в полиции.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее мы рассказывали подробности аварии 1 февраля на автодороге «Ярославль — Любим», где после столкновения двух иномарок пострадали четыре человека.