Дорожные камеры в России начнут фиксировать новый вид нарушений. Всё автоматически

С 1 ноября дорожные камеры в России начнут автоматически выявлять водителей без полиса ОСАГО. Об этом РИА Новостям рассказала автоюрист Екатерина Соловьева, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика».
«По поручению президента [Владимира Путина] с 1 ноября 2025 года планируется введение нового вида фиксации нарушений. Так, участников дорожного движения без полиса ОСАГО будут выявлять в автоматическом режиме с помощью дорожных камер», — объяснила Соловьева.
По ее данным, технически отсутствие полиса ОСАГО в базе данных вычислить проще всего. Нововведение должно понравиться страховым компаниям.
«Для страховых компаний такая автоматическая фиксация выгодна с экономической точки зрения. Ведь это вынудит водителей всё-таки оформлять полис», — отметила эксперт.
Соловьева считает, что решение выявлять таких нарушителей автоматически стало компромиссом — в том числе для водителей.
«Часть средств от штрафов, возможно, страховщики будут направлять в дорожные фонды. Здесь есть и плюс для водителей. Если произойдет ошибка, оспорить такой штраф будет крайне просто — достаточно предоставить действующий полис», — резюмировала автоюрист.