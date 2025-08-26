«Не пора поднять стоимость штрафа?»: в ярославских автобусах за полгода поймали более 6,5 тысячи зайцев

«Хотелось бы обратиться к населению. Как вы считаете, правильно ли, когда один из вас оплачивает свой проезд, а рядом стоящий пассажир нет. Вы все общество. Социальное! Но, кто-то законопослушный, а кто-то нет. А вы задумывались столько таких нарушителей? Это видео одно из тысячи за один день работы общественного транспорта. И одновременно хочется обратиться к представителям власти и исполнительным органам, определенным должностным лицам. А не пора ли поднять стоимость штрафа за безбилетный проезд до 5000 рублей? Это доход государства, так же, как и оплата проезда», — говорится в посте с обращением. (Орфография и пунктуация сохранены, — Прим. ред.)