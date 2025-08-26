НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

облачно, без осадков

ощущается как +11

5 м/c,

южн.

 747мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,68
EUR 94,46
Разбился на трассе
Где выгодно купить квартиру
Где рожать в Ярославской области
Ярославский бренд покорил Россию
Как легально увеличить пенсию
Горит баня. Видео
Что сейчас с Блиновской
Четверо погибли в ДТП
Ярославца вернули из плена
Задержан врио замгубернатора Курской области
Дороги и транспорт «Не пора поднять стоимость штрафа?»: в ярославских автобусах за полгода поймали более 6,5 тысячи зайцев

«Не пора поднять стоимость штрафа?»: в ярославских автобусах за полгода поймали более 6,5 тысячи зайцев

Сколько суммарно горожане отдали за безбилетный проезд

370
26 комментариев
На данный момент доступна только безналичная оплата транспорта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа данный момент доступна только безналичная оплата транспорта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На данный момент доступна только безналичная оплата транспорта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с начала 2025 года зафиксировано более 6,5 тысячи попыток безбилетного проезда в «Яавтобусах».

«Общая сумма штрафов, каждый из которых составляет 2 тысячи рублей, — более 13 млн рублей», — отметили в правительстве.

Штрафы за неоплаченный проезд получали жители Ярославля, Рыбинска, Данилова, Углича, Переславля-Залесского, Ростова и Ярославской области.

Один из перевозчиков обратился к представителям власти региона с предложением еще больше увеличить стоимость штрафа за проезд зайцем.

«Хотелось бы обратиться к населению. Как вы считаете, правильно ли, когда один из вас оплачивает свой проезд, а рядом стоящий пассажир нет. Вы все общество. Социальное! Но, кто-то законопослушный, а кто-то нет. А вы задумывались столько таких нарушителей? Это видео одно из тысячи за один день работы общественного транспорта. И одновременно хочется обратиться к представителям власти и исполнительным органам, определенным должностным лицам. А не пора ли поднять стоимость штрафа за безбилетный проезд до 5000 рублей? Это доход государства, так же, как и оплата проезда», — говорится в посте с обращением. (Орфография и пунктуация сохранены, — Прим. ред.)

Водитель автобуса также предоставил видеозапись, на которой видно, что внутри транспорта находятся несколько пассажиров, однако через терминал была произведена только одна оплата.

Водитель призывает к совести безбилетников

Источник:

Стартранс в Ярославской области / Vk.com

Напоминаем, что с 1 января 2025 года общественный транспорт можно оплатить только безналичными средствами.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
Транспорт Штраф Автобус
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
Гость
33 минуты
А не хотите поднять штрафы за парковку на зеленке и тротуарах, а так же за не вывоз мусора с контейнерных площадок, а так же за расбрасывание мусора в неположенных местах! Ну, естественно, тут надо поработать.
Гость
45 минут
а причем тут терминал? может чел в телефоне оплатил или с куар кода на окне. так что терминал - не показатель.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление