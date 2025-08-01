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Дороги и транспорт Таксисты предупредили, что Россию ждет рост цен и аварий. В чём дело

Таксисты предупредили, что Россию ждет рост цен и аварий. В чём дело

Рынок такси находится на грани масштабного кризиса

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Таксопарки просят поддержки у государства | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUТаксопарки просят поддержки у государства | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Таксопарки просят поддержки у государства

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Таксисты в России пригрозили властям, что уйдут в серую зону. Также они предупреждают, что отрасль может ждать рост аварийности и рост цен. Как пишут «Известия», отрасль оказалась на грани выживания.

«Новые автомобили подорожали за три года вдвое, лизинговые ставки превышают 30% годовых, кредитные ресурсы для такси практически недоступны. В дополнение порядок начисления НДС стал дополнительной нагрузкой», — подсчитали журналисты.

Что случилось?

Общественный совет по развитию такси направил обращение в Минэкономразвития и Минфин. Совет попросил снизить НДС на 50%, как это сделано в сфере общественного питания. Иначе отрасль, по их мнению, ждут банкротства, дробления предприятий на мелкие фирмы и уход в серую зону.

«Рынок такси переживает тяжелый период. А введение НДС в 5%, 7% и до 20% с начала года еще больше отразилось на показателях рентабельности», — рассказал руководитель таксопарка «Ритм» Руслан Сатретдинов.

По данным таксопарка «Авеню Групп», в проблемной ситуации оказались автопредприятия с числом машин более 50, которые имеют выручку свыше 60 миллионов рублей в год.

«Рост фактической налоговой нагрузки составляет до 30–40% от чистой прибыли, что уже привело к резкому снижению рентабельности», — говорит Омар Багамаев, гендиректор таксопарка.

Уход в серую зону означал бы снижение доходов бюджетов всех уровней. К тому же «в тени» контроль за безопасностью и качеством перевозок оказывается минимален. Это опасно уже для пассажиров.

— Для таксопарков вопрос господдержки еще более актуален, чем для сферы питания, так как таксопарки напрямую не влияют на ценообразование, а тарифы устанавливают службы заказов легковых такси (агрегаторы), — рассказал Руслан Сатретдинов, глава таксопарка «Ритм». — А вот предприятия общественного питания сами устанавливают цены на свою продукцию исходя из себестоимости.

В письме, направленном в министерства, подчеркивается: Россия рискует потерять легальный сегмент легкового такси. Предотвратить это могут адресные меры поддержки.

А поддержки нет?

В теории — есть. Например, закон позволяет вычитать часть входящего НДС, то есть тот, который платится с затратных статей расходов.

— Это горюче-смазочные материалы, автозапчасти, лизинг и прочее. Но сделать это могут таксопарки в классическом понимании этого термина, владеющие автопарком, с трудоустроенными водителями и осуществляющие полный цикл оказания услуг легковых перевозок, — рассказали в пресс-службе такси «Максим».

Однако в стране, как пишут «Известия», таких предприятий нет. Имеющиеся компании лишь сдают автомобили в аренду водителям, которые оформлены как ИП или самозанятые. В этом случае действующая система налогообложения не позволяет вычитать входящий НДС, отметили в «Максиме».

Еще одна угроза — стремительный рост тарифов, который снизил бы доступность такси для пассажиров. Чтобы предотвратить это, таксопарки и просят о господдержке.

Что думаете?

Надо поддерживать отрасль такси. Сам не понимаю, как они работают в таких условиях
На всех господдержки не напасешься. Повысят цены — ну и пускай. Такси и должно быть транспортом для особых случаев
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Такси Таксопарк НДС Водитель Кризис
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