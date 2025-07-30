Когда лучше ехать на Крымский мост в августе? Прогноз пробок от транспортников

Почти каждый день на мост стоят сотни машин Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Под конец июля на въезде на Крымский мост стали собираться гигантские пробки. Как сообщали наши коллеги из 93.RU, 28 июля со стороны Тамани в ожидании проезда стояли 548 автомобилей, из Керчи — 808. Водители проводят в ожидании по три часа.

В тематическом Телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту спрогнозировали будущую загруженность пунктов досмотра. По мнению транспортников, в начале августа пробки на мост со стороны Тамани будут довольно большими: с 1 по 5 августа простоять придется больше трех часов.

В середине месяца, особенно к выходным, пробки будут расти. А вот под конец августа ожидается, что машин станет значительно меньше.

Прогноз пробок со стороны Тамани Источник: Крымский мост: оперативная информация / T.me

А вот по дороге из Крыма ситуация другая. Пик загруженности ожидается на середину августа — в это время придется прождать в очереди больше трех часов. Зато последние дни месяца дорога будет свободна.

Прогноз пробок из Крыма со стороны Керчи Источник: Крымский мост: оперативная информация / T.me

Отметим, что Крымский мост могут перекрывать из-за беспилотной или иной опасности. Поэтому наверняка спрогнозировать пробки невозможно. Однако дорожники попытались проанализировать ситуацию на основе данных за август 2024 года.