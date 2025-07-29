Круизы за полмиллиона: в Ярославле пришвартовался теплоход, построенный в Германии

В Ярославле пришвартовался туристический теплоход Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле пришвартовался туристический теплоход «Константин Федин». Жители города заметили судно на Волжской набережной 14 июля. В целом, четырехпалубник довольно часто делает остановки в столице Золотого кольца во время круизов.

«Константин Федин» был построен в Германии. В 2018 году каюты и общественные помещения переоборудовали под туристов. На его борту могут уместиться 222 пассажира.

«С 2023 года теплоход „Константин Федин“ выполняет круизы в концепции „Водоход.Лайт“, которая позволяет собрать свой круиз самостоятельно, как конструктор, выбрав интересную экскурсионную программу, тип питания на борту и участок маршрута любой продолжительности. Для удобства наших гостей, которые предпочитают расслабленную атмосферу, развлекательная программа на борту организована менее интенсивно, чем на других наших теплоходах», — говорится в описании судна на сайте «Водоходъ».

На теплоходе есть ресторан и СПА-зона Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории теплохода есть шесть кают категории «Люкс», 40 кают категории «Делюкс», 20 одноместных кают, 39 двухместных кают и 10 трехместных двухъярусных кают. У всех — разная ценовая категория и уровень комфорта.

Например, четырехместный люкс — это двухкомнатная каюта с удобствами, рассчитанная на размещение от двух до четырех человек. Внутри есть двуспальная кровать, диван и телевизор.

Жизнь в подобной каюте стоит дороже, чем в других. Например, минимальная стоимость трехдневного круиза «Нижегородская ярмарка» — 26 500 рублей с человека. Но двухместное размещение в четырехместном люксе с завтраком обойдется в 63 тысячи рублей за человека.

Есть более бюджетный вариант — однокомнатная каюта. Внутри есть кровать, шкаф для одежды, радио, телевизор, холодильник, сейф, фен, душ, санузел, кондиционер и обзорное окно.

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Проживание в подобной каюте в том же круизе «Нижегородская ярмарка» обойдется в 43 тысячи 100 рублей с учетом завтрака. За 26 500 можно приобрести место в трехместной двухъярусной каюте.

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На борту есть конференц-зал и бар, два ресторана, кофейня. Гостям предлагают отведать тематические ужины и авторские художественные коктейли.

Самый дешевый круиз на теплоходе «Константин Федин» — двухдневный с маршрутом «Нижний Новгород — Казань». Он называется «Восточная сказка». Приобрести билет можно по цене от 12 тысяч 100 рублей за человека.

Самый дорогой — «Большое Волго-Донское путешествие». В течение 29 дней — с 18 сентября по 16 октября, теплоход будет следовать по маршруту: «Нижний Новгород — Астрахань — Таганрог — Ростов-на-Дону — Нижний Новгород». Стоимость — от 200 тысяч 300 рублей за человека. Но с учетом выбранной каюты и питания может дойти до 556 тысяч 569 рублей за билет.