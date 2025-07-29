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Дороги и транспорт Круизы за полмиллиона: в Ярославле пришвартовался теплоход, построенный в Германии

Круизы за полмиллиона: в Ярославле пришвартовался теплоход, построенный в Германии

Разглядываем каюты туристического судна

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3 комментария
В Ярославле пришвартовался туристический теплоход | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле пришвартовался туристический теплоход | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле пришвартовался туристический теплоход

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле пришвартовался туристический теплоход «Константин Федин». Жители города заметили судно на Волжской набережной 14 июля. В целом, четырехпалубник довольно часто делает остановки в столице Золотого кольца во время круизов.

«Константин Федин» был построен в Германии. В 2018 году каюты и общественные помещения переоборудовали под туристов. На его борту могут уместиться 222 пассажира.

«С 2023 года теплоход „Константин Федин“ выполняет круизы в концепции „Водоход.Лайт“, которая позволяет собрать свой круиз самостоятельно, как конструктор, выбрав интересную экскурсионную программу, тип питания на борту и участок маршрута любой продолжительности. Для удобства наших гостей, которые предпочитают расслабленную атмосферу, развлекательная программа на борту организована менее интенсивно, чем на других наших теплоходах», — говорится в описании судна на сайте «Водоходъ».

На теплоходе есть ресторан и СПА-зона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа теплоходе есть ресторан и СПА-зона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На теплоходе есть ресторан и СПА-зона

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории теплохода есть шесть кают категории «Люкс», 40 кают категории «Делюкс», 20 одноместных кают, 39 двухместных кают и 10 трехместных двухъярусных кают. У всех — разная ценовая категория и уровень комфорта.

Например, четырехместный люкс — это двухкомнатная каюта с удобствами, рассчитанная на размещение от двух до четырех человек. Внутри есть двуспальная кровать, диван и телевизор.

Гостиная с раскладным диваном | Источник: «Водоходъ»Гостиная с раскладным диваном | Источник: «Водоходъ»
Во время путешествия можно посмотреть телевизор | Источник: «Водоходъ»Во время путешествия можно посмотреть телевизор | Источник: «Водоходъ»
Так выглядит спальня | Источник: «Водоходъ»Так выглядит спальня | Источник: «Водоходъ»

Жизнь в подобной каюте стоит дороже, чем в других. Например, минимальная стоимость трехдневного круиза «Нижегородская ярмарка» — 26 500 рублей с человека. Но двухместное размещение в четырехместном люксе с завтраком обойдется в 63 тысячи рублей за человека.

Есть более бюджетный вариант — однокомнатная каюта. Внутри есть кровать, шкаф для одежды, радио, телевизор, холодильник, сейф, фен, душ, санузел, кондиционер и обзорное окно.

Так выглядит каюта на одного пассажира | Источник: «Водоходъ»Так выглядит каюта на одного пассажира | Источник: «Водоходъ»
Внутри есть небольшой телевизор | Источник: «Водоходъ»Внутри есть небольшой телевизор | Источник: «Водоходъ»
Внутри есть душ | Источник: «Водоходъ»Внутри есть душ | Источник: «Водоходъ»
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И уборная | Источник: «Водоходъ»И уборная | Источник: «Водоходъ»

Проживание в подобной каюте в том же круизе «Нижегородская ярмарка» обойдется в 43 тысячи 100 рублей с учетом завтрака. За 26 500 можно приобрести место в трехместной двухъярусной каюте.

Спальные места в трехместной двухъярусной каюте | Источник: «Водоходъ»Спальные места в трехместной двухъярусной каюте | Источник: «Водоходъ»
Уборная | Источник: «Водоходъ»Уборная | Источник: «Водоходъ»
Внутри есть шкаф | Источник: «Водоходъ»Внутри есть шкаф | Источник: «Водоходъ»
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Также есть небольшая прикроватная полка | Источник: «Водоходъ»Также есть небольшая прикроватная полка | Источник: «Водоходъ»

На борту есть конференц-зал и бар, два ресторана, кофейня. Гостям предлагают отведать тематические ужины и авторские художественные коктейли.

Так выглядит зал в одном из ресторанов | Источник: «Водоходъ»Так выглядит зал в одном из ресторанов | Источник: «Водоходъ»
Гостей угощают милыми десертами | Источник: «Водоходъ»Гостей угощают милыми десертами | Источник: «Водоходъ»
И еще один ресторан | Источник: «Водоходъ»И еще один ресторан | Источник: «Водоходъ»

Самый дешевый круиз на теплоходе «Константин Федин» — двухдневный с маршрутом «Нижний Новгород — Казань». Он называется «Восточная сказка». Приобрести билет можно по цене от 12 тысяч 100 рублей за человека.

Самый дорогой — «Большое Волго-Донское путешествие». В течение 29 дней — с 18 сентября по 16 октября, теплоход будет следовать по маршруту: «Нижний Новгород — Астрахань — Таганрог — Ростов-на-Дону — Нижний Новгород». Стоимость — от 200 тысяч 300 рублей за человека. Но с учетом выбранной каюты и питания может дойти до 556 тысяч 569 рублей за билет.

Ранее в Ярославле заметили теплоход «Михаил Фрунзе». Стоимость круизов на нем часто переваливает за 100 тысяч рублей.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Теплоход Речной круиз
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Комментарии
3
Гость
33 минуты
500 тысяч на Мальдивы, всё включено с перелётом, Allinclusive, недельный тур, море прозрачнейшее ( океан), рыбки , но там не скрепно и бездуховно,, так что на прусаки,,,
Гость
10 минут
👍😂😂😂
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