«Две российские беды в симбиозе»: как губернатор устроил разнос чиновникам за «самую безопасную дорогу в мире»

Расстояние между «зебрами» не больше пары десятков метров Источник: RU_CHP / Telegram.org

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отреагировал на снятый ролик о «самой безопасной в мире дороге». Видео стало вирусным и «прославило» регион на всю страну. Власти сразу попытались исправить ситуацию, но, как это часто бывает, сделали еще хуже. Наши коллеги из 161.RU рассказали, где находится та самая дорога и почему она наделала столько шума.

Первое видео опубликовали в прошлый четверг, 3 июля. Ролик быстро разошелся по телеграм-каналам. На кадрах водитель за рулем автомобиля снимает свой путь по безлюдной дороге в поселке Рассвет Аксайского района Ростовской области. Слева и справа — кусты, деревья и поля. Тем не менее дорога исполосована десятками «зебр» и «лежачих полицейских». Расстояние между ними зачастую не больше пары десятков метров.

Источник: RU_CHP / Telegram.org

Власти не растерялись и быстро решили вопрос — перекрыли «самую безопасную дорогу» бетонными блоками. С параллельной дорогой сделали то же самое. В итоге жители поселка Рассвет не могли напрямую выехать на Северный обход.

Источник: Baza / Telegram.org

На этом этапе пришлось вмешаться уже руководителю региона, врио губернатора Юрию Слюсарю. По его словам, вся область «стала звездой интернета». Но такой пиар, судя по всему, его не порадовал.

«Мне только ленивый не переслал это видео. Это тот редкий случай, когда в одном месте две российские беды сплелись в самом причудливом симбиозе», — заявил он на оперативном совещании в правительстве.

Объясняться пришлось Министерству строительства. Выяснилось, что дорога появилась в прошлом году. Вокруг нее многодетным семьям выделили участки под жилую застройку. То есть предполагается оживленный жилой район со школой, детским садом и другими соцобъектами. Но когда и будет ли вообще — непонятно.

«Почему сразу же не объяснить это? Рассказать, что здесь будет поселок, здесь будет 455 домов, дети, большое количество перекрестков, выходящих дорог, всё это должно быть оборудовано соответствующим количеством пешеходных переходов, „лежачих полицейских“?» — удивлялся Слюсарь.

Более того, дорога построена четко по проекту, который прошел госэкспертизу.

«Если всё правильно сделано, в соответствии с нормативами, то зачем на следующий день дорогу перекрывали? Если все правы: Минстрой, Минтранс, проектировщики, нормативы такие есть… Ничего „умнее“ не придумали, чем перекрыть дорогу блоками! Если попали в яму, коллеги, то надо перестать копать — известное правило. Перекрывать-то зачем?» — заявил врио губернатора.

Министр строительства Сергей Куц на это заявил, что инцидент исчерпан: бетонные блоки убрали, ставшая достопримечательностью дорога снова открыта для всех.

На будущее Юрий Слюсарь посоветовал заранее всё объяснять людям и СМИ, чтобы потом не оправдываться за критику: «Надо не прятаться за бетонными блоками, надо разговаривать с жителями».

Слюсарю в целом приходится часто ругать своих подчиненных, иногда даже публично. Так, чуть больше недели назад он высказывался по ситуации в Шахтах, где подвалы домов затопило канализационными стоками. Глава региона заявил, что всё перешло «за грань добра и зла». После этого уволили директора крупнейшего водоканала Ростовской области.

А 6 июля уволился глава Семикаракорского района Александр Черненко. В этой должности он пробыл 16 лет. Причину своего решения он не озвучил, но можно предположить, что она связана с историей с «мазутным песком». На скандальный полигон под Семикаракорском приходилось ездить и Слюсарю, и его министрам.