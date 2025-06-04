«Юг уже не доступен»: ярославцы расхватали билеты на летние поезда. Что делать, если не досталось мест

Ярославцы пожаловались на нехватку железнодорожных билетов на юг Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Лето только началось, а свободных билетов на прямые поезда из Ярославля до Сочи и Адлера уже почти не осталось.

«У меня отпуск в начале июля. Смотрела, куда можно поехать с семьей отдохнуть. Предпочитаем путешествовать на поездах. Оказалось, что юг для нас уже не доступен из-за отсутствия билетов», — рассказала жительница Ярославля Ольга.

До Сочи раскуплено, в Анапу — есть

Остановки в Ярославле по пути в Адлер и Сочи делают несколько поездов — из Вологды, Архангельска, Печоры и Череповца. Судя по данным сайта РЖД, на летние месяцы в этих составах остались лишь единицы свободных мест. Выбор остался только на самый конец августа. Цена в плацкарт — около 5-6 тысяч рублей, в купе — в среднем 8-9 тысяч рублей.

Есть вариант попасть в Краснодарский край, доехав до Новороссийска на поезде Архангельск-Новороссийск, который пустили в этом сезоне. Здесь на время после середины июля выбор мест побольше, чем в поездах, напрямую следующих в Адлер. К примеру, на 18 июля предлагается 24 места в купе. Цена на верхние полки — 9088 рублей, на нижние — 11996 рублей.

Много свободных мест только в составах, следующих до Анапы. Ситуация с этим направлением предсказуема: из-за разлива нефти Роспотребнадзор запретил купаться на местных пляжах. Поэтому и желающих ехать в Анапу в этом году немного. Билеты в плацкарт стоят от 5464 рублей, в купе — от 7857 рублей.

По информации сайта РЖД, старт продажи билетов на большинство поездов начинается за 90 суток до даты поездки. Исключением являются составы № 1/2 «Красная стрела» (Москва — Санкт-Петербург) и № 3/4 «Экспресс» (Москва — Санкт-Петербург) — на них продажа билетов открывается за 180 суток до отправления. На поезда международного сообщения билеты начинают продавать за 45-90 суток.

Если не хватило билетов

Ярославцы, которые не успели купить билеты на южные поезда, спрашивают, не планирует ли РЖД добавить составы или вагоны.

В пресс-службе СЖД порталу 76.RU пояснили, что решение о пуске поездов принимает «Федеральная пассажирская компания». Пока информация о поездах, кроме тех, что уже есть в расписании, не поступала.

Между тем, в компании посоветовали, как быть, если билета до нужного пункта не досталось.

«На электронных ресурсах РЖД есть опции „Рейсы с пересадками“ и „Заявка в лист ожидания“. Они предлагают альтернативные маршруты до места назначения и дают возможность купить билет на поезд, места в котором уже распроданы, если кто-то отказался от поездки или перевозчик пополнил состав дополнительными вагонами», — сообщили в СЖД.

Как еще можно напрямую доехать на юг из Ярославля

Самолет

Из ярославского аэропорта «Золотое кольцо» выполняются рейсы в Сочи компанией «Азимут». Вылеты запланированы по вторникам с 3 июня по 30 сентября (вылет в 6:20, посадка в 9:50). С 6 по 20 июня, а также с 18 июля по 26 сентября дополнительно будут выполняться рейсы по пятницам (вылеты — в 6:25, посадка в 10:00). Кроме того, 4 июля планируется вылет в 6:25 (посадка в 10:00). 28 июня и 12 июля будут рейсы с вылетом в 7:20 и посадкой в 10:50. Цена билетов — от 8580 до 14780 рублей.

Такси

В одном из приложений такси мы загрузили маршрут из Ярославля в Сочи на машине. Нам предложили доехать до места за 48600 рублей. Дорога заняла 28 часов.