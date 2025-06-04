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Дороги и транспорт Обзор «Юг уже не доступен»: ярославцы расхватали билеты на летние поезда. Что делать, если не досталось мест

«Юг уже не доступен»: ярославцы расхватали билеты на летние поезда. Что делать, если не досталось мест

Как еще можно добраться до морского побережья

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16 комментариев
Ярославцы пожаловались на нехватку железнодорожных билетов на юг | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы пожаловались на нехватку железнодорожных билетов на юг | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы пожаловались на нехватку железнодорожных билетов на юг

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Лето только началось, а свободных билетов на прямые поезда из Ярославля до Сочи и Адлера уже почти не осталось.

«У меня отпуск в начале июля. Смотрела, куда можно поехать с семьей отдохнуть. Предпочитаем путешествовать на поездах. Оказалось, что юг для нас уже не доступен из-за отсутствия билетов», — рассказала жительница Ярославля Ольга.

До Сочи раскуплено, в Анапу — есть

Остановки в Ярославле по пути в Адлер и Сочи делают несколько поездов — из Вологды, Архангельска, Печоры и Череповца. Судя по данным сайта РЖД, на летние месяцы в этих составах остались лишь единицы свободных мест. Выбор остался только на самый конец августа. Цена в плацкарт — около 5-6 тысяч рублей, в купе — в среднем 8-9 тысяч рублей.

Есть вариант попасть в Краснодарский край, доехав до Новороссийска на поезде Архангельск-Новороссийск, который пустили в этом сезоне. Здесь на время после середины июля выбор мест побольше, чем в поездах, напрямую следующих в Адлер. К примеру, на 18 июля предлагается 24 места в купе. Цена на верхние полки — 9088 рублей, на нижние — 11996 рублей.

Много свободных мест только в составах, следующих до Анапы. Ситуация с этим направлением предсказуема: из-за разлива нефти Роспотребнадзор запретил купаться на местных пляжах. Поэтому и желающих ехать в Анапу в этом году немного. Билеты в плацкарт стоят от 5464 рублей, в купе — от 7857 рублей.

По информации сайта РЖД, старт продажи билетов на большинство поездов начинается за 90 суток до даты поездки. Исключением являются составы № 1/2 «Красная стрела» (Москва — Санкт-Петербург) и № 3/4 «Экспресс» (Москва — Санкт-Петербург) — на них продажа билетов открывается за 180 суток до отправления. На поезда международного сообщения билеты начинают продавать за 45-90 суток.

Если не хватило билетов

Ярославцы, которые не успели купить билеты на южные поезда, спрашивают, не планирует ли РЖД добавить составы или вагоны.

В пресс-службе СЖД порталу 76.RU пояснили, что решение о пуске поездов принимает «Федеральная пассажирская компания». Пока информация о поездах, кроме тех, что уже есть в расписании, не поступала.

Между тем, в компании посоветовали, как быть, если билета до нужного пункта не досталось.

«На электронных ресурсах РЖД есть опции „Рейсы с пересадками“ и „Заявка в лист ожидания“. Они предлагают альтернативные маршруты до места назначения и дают возможность купить билет на поезд, места в котором уже распроданы, если кто-то отказался от поездки или перевозчик пополнил состав дополнительными вагонами», — сообщили в СЖД.

Как еще можно напрямую доехать на юг из Ярославля

Самолет

Из ярославского аэропорта «Золотое кольцо» выполняются рейсы в Сочи компанией «Азимут». Вылеты запланированы по вторникам с 3 июня по 30 сентября (вылет в 6:20, посадка в 9:50). С 6 по 20 июня, а также с 18 июля по 26 сентября дополнительно будут выполняться рейсы по пятницам (вылеты — в 6:25, посадка в 10:00). Кроме того, 4 июля планируется вылет в 6:25 (посадка в 10:00). 28 июня и 12 июля будут рейсы с вылетом в 7:20 и посадкой в 10:50. Цена билетов — от 8580 до 14780 рублей.

Такси

В одном из приложений такси мы загрузили маршрут из Ярославля в Сочи на машине. Нам предложили доехать до места за 48600 рублей. Дорога заняла 28 часов.

А вы планировали поехать на юг этим летом?

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Поезд Отпуск Юг Билеты
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Комментарии
16
Гость
2 часа
Северная железная дорога не хочет работать в рамках перевозочного процесса- просто на автомате не готовы запустить новые поезда, вагоны к существующим. Отменили в Кисловодск, зато этот состав ползет в Адлер. А почему? Нет разве изыскать возможности введения прямого поезда именно в Кисловодск? Что говорить, когда в Москву на ту же гребанную электричку "Предыбайлов", нет мест на выходные. А еще она фирменная, с какого перепуга или ее Предыбайлов вознесс в этот ранг? На той же горьковской магистрали, есть множество поездов на юг по разным ходам и в Адлер, Анапу, Новороссийск, Адлер и все могут как-то уехать, если заранее купить билеты. А на Северной ЖД это просто невозможно! Все это говорит о некомпетентности чиновников на Северной железной дороге и в целом в РЖД. Понабрали своих да наших, родственников, любовников и любовниц а те и работать не желают, кроме как миллионы получать, просто чтобы отсидеться. Не страна, а недоразумение на всех фронтах жизни!
Гость
2 часа
Раз в жизни поехали с мужем на юг,опыта 0.Так вот, в Ярославле поезд был просто раритет.Туалет педальный,кто помнит.Окна в вагоне не открываются,только 2 можно было открыть,остальные глухие.Кандишен,работал ночью и то часа 2.Вообщем душегубка ещё та,поездка была пыткой.Обратно,было тоже самое.Поезд останавливался для принятия скорой помощи,ребёнку какому то стало плохо.Конечно у нас не было опыта,поэтому,через агенство,получилось,что получилось.Но хотелось бы,чтобы к людям относились как то по другому,а эти поезда,пора в музей отправть.
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