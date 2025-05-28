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Дороги и транспорт В ярославском аэропорту вводились ограничения на прием и вылет самолетов

В ярославском аэропорту вводились ограничения на прием и вылет самолетов

Публикуем подробности

1 788
2 комментария
В Ярославле ввели ограничения на полеты | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU В Ярославле ввели ограничения на полеты | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле ввели ограничения на полеты

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

28 мая около двух часов ночи в Ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко:

«В 08:13 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов».

Утром 28 мая также были сняты ограничения в аэропортах в Иваново (Южный), Калуге (Грабцево), Костроме (Сокеркино) и во Владимире (Семязино).

В пресс-службе Российской авиации объяснили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее ограничения на прием и выпуск самолетов в Ярославском аэропорту вводились 26 мая около 10 утра. Их сняли 27 мая. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области сообщили 76.RU об отмене популярного рейса на фоне ограничений.

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Комментарии
2
Гость
23 часа
Как обычно.
Гость
18 часов
Да заприте Вы этот колхозный сарай на амбарный замок, и успокойтесь наконец! 🤡🤡🤡
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