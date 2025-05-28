В ярославском аэропорту вводились ограничения на прием и вылет самолетов

28 мая около двух часов ночи в Ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко:
«В 08:13 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов».
Утром 28 мая также были сняты ограничения в аэропортах в Иваново (Южный), Калуге (Грабцево), Костроме (Сокеркино) и во Владимире (Семязино).
В пресс-службе Российской авиации объяснили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ранее ограничения на прием и выпуск самолетов в Ярославском аэропорту вводились 26 мая около 10 утра. Их сняли 27 мая. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области сообщили 76.RU об отмене популярного рейса на фоне ограничений.