В ярославском аэропорту вводились ограничения на прием и вылет самолетов

В Ярославле ввели ограничения на полеты Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











28 мая около двух часов ночи в Ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко:

«В 08:13 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов».

Утром 28 мая также были сняты ограничения в аэропортах в Иваново (Южный), Калуге (Грабцево), Костроме (Сокеркино) и во Владимире (Семязино).

В пресс-службе Российской авиации объяснили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.