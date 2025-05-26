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Дороги и транспорт Названа новая дата запуска парома из Сочи в Турцию

Названа новая дата запуска парома из Сочи в Турцию

Россияне смогут добраться до курорта на машине за 10 часов

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6 комментариев
Стала известна дата запуска паром из Сочи в Трабзон | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUСтала известна дата запуска паром из Сочи в Трабзон | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Стала известна дата запуска паром из Сочи в Трабзон

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

В Сочи вновь начали обсуждать возобновление запуска парома в турецкий город Трабзон. Его отменили в 2014 году перед Олимпиадой. Как сообщают наши коллеги из SOCHI1.RU, по последним данным, паромное сообщение между двумя городами могут запустить в начале июня. Ранее говорилось, что это произойдет в декабре 2024 года, затем — в марте, апреле 2025. И вот теперь — в июне.

Судно уже подобрали. Оно рассчитано на 450 пассажиров и более 200 автомобилей, а время в пути составит около 12 часов. Рейсы планируются дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

Обсуждение проекта прошло на координационном совете при порте, где эксперты подтвердили техническую возможность запуска линии. В настоящее время ведутся межведомственные согласования. Компания-оператор допускает увеличение числа рейсов и запуск второго судна при высоком пассажиропотоке, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на Росморречфлот. Точное расписание парома пока не опубликовано.

Зачем запускают паром из Сочи в Турцию

Для города Сочи это не только туристический маршрут, но и средство поставки продуктов и товаров, которые сейчас доставляются по узкой и перегруженной дороге «Джубга — Сочи» из Новороссийска, что вызывает заторы, особенно в туристический сезон.

Планируется, что паром снизит нагрузку на дорожную инфраструктуру и упростит путешествия туристов. Сейчас для россиян добраться до Турции на автомобиле — сложная задача: приходится пересекать Грузию, объезжая Кавказские горы, а это порядка 1500 км. Более короткая дорога через Абхазию закрыта.

Кроме того, если пропустили на машине из Грузии в Турцию, это еще не означает, что вас пропустят обратно. Предупреждение о вероятности невыезда обратно через Грузию даже размещено на сайте Генерального консульства РФ в Трабзоне. Паром значительно упрощает эту задачу.

Паром же позволит пассажирам из России комфортно — на борту будут работать кафе, дискобар, магазин беспошлинной торговли, компьютерный игровой зал для детей и другие детские зоны — за 10–12 часов добраться до Турции и после отдыха вернуться на российское Черноморское побережье. Расстояние между городами — 286 км по прямой.

Многие эксперты считают запуск маршрута перспективным решением для развития туризма и грузоперевозок в регионе, а также снижением нагрузки на дорожную инфраструктуру. Однако пока дальше обещаний дело не сдвинулось.

ПО ТЕМЕ
Оксана ВитязьОксана Витязь
Оксана Витязь
Журналист
Паром в Турцию Паром в Сочи Черное море
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Комментарии
6
Гость
27 мая, 04:10
Наташки поедут на заработки
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