«Не добавляет позитива»: S7 и ее владелец попали в новый санкционный список — что это означает для пассажиров и рынка

Санкции угрожают не только авиационной отрасли, но и другим активам основателя S7 Источник: Олег Федоров / «Чита.Ру»











Великобритания ввела санкции против авиакомпании S7 и ее основателя Владислава Филёва. Ограничения на работу всех российских авиаперевозчиков наложены уже давно, а новые запреты могут привести к очередному повышению стоимости перелетов, считают эксперты. В свою очередь, персональные санкции против основателя S7 грозят не только авиакомпании — под удар попали новые активы миллиардера. Подробности узнал журналист NGS.RU Эмиль Фукс.

Чем грозят санкции?

Великобритания 24 февраля ввела обширный пакет санкций против российских компаний и физических лиц. В список попали в том числе новосибирская частная авиакомпания S7 и ее основатель Владислав Филёв. Ограничения затронули также владельца аэропортовой сети «Новапорт» Романа Троценко и его сына Глеба.

Основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia.ru Андрей Патраков считает, что глобальных изменений в работе авиакомпании на фоне введения санкций не будет. По мнению эксперта, это продление ранее введенных ограничений на отрасль.

— Принципиально нового в этих новых-старых санкциях нет. В большинстве своем это процедурное продление уже введенных санкций, которые по регламенту ЕС требуют продления на новый срок по истечению предыдущего, — предположил Андрей Патраков. — Конкретно санкции против S7, конечно, не добавляют позитива для этой авиакомпании. Но по факту введенные общие ограничения с марта 2022 уже и так создали много проблем, и эти новые санкции конкретно против S7 уже не так значительно повлияют на деятельность авиакомпании.

Ожидается уже традиционное последствие санкций — подорожание перелетов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











При этом для пассажиров некоторые риски всё же существуют, уточнил собеседник. В частности, ограничения могут затруднить проведение финансовых операций компании за пределами России, что скажется на стоимости перелетов.

— Попадание в санкционный список означает необходимость использования альтернативных каналов и/или увеличения числа посредников для проведения транзакций, — пояснил Андрей Патраков. — На практике «Аэрофлота», который уже давно находится в санкционном списке, это как минимум означает увеличение стоимости и сроков проведения транзакций, что в конечном итоге скажется на росте стоимости авиабилетов для пассажиров.

Редактор телепрограммы FlightTV Валерий Чусов также назвал новый пакет санкций символическим — жесткие ограничения на работу российских авиакомпаний были наложены еще весной 2022 года.

— Хотя авиакомпания еще входит в альянс Oneworld, один из главных основателей которого — British Airways, членство S7 уже приостановлено в апреле 2022-го (как и «Аэрофлота» в SkyTeam). Так что с этой точки зрения менять уже нечего, разве что исключить совсем. Но альянс международный, его штаб-квартира в Канаде, и британское правительство или British Airways (которая, кстати, принадлежит международному холдингу с четвертью акций у авиакомпании Qatar Airways) не могут принять такое решение. Да и смысла в исключении нет, — заключил эксперт.

Не только авиатор

Нововведением стали санкции против основателя S7 Владислава Филёва, но оценить их влияние сложно, так как детали ограничений не раскрываются, уточнил Роман Чусов.

— Самому Владиславу Феликсовичу, вероятно, попадание в такой список радости не доставило (а может, и наоборот). Но надо знать, в чем именно его ограничили и что его связывает с Великобританией, — говорит эксперт.

S7 основана супругами Владиславом и Наталией Филёвыми в 2005 году. Сегодня в группу входит авиакомпания S7 Airlines и структуры в сфере технического обслуживания самолетов, обучения персонала и другие.

Холдинг контролирует ЗАО «Группа компаний C7», учредителями которого до 2021 года были Владислав и Наталья Филёвы. Сейчас данных о владельцах группы нет, следует из отчета сервиса Rusprofile. Гендиректор ЗАО с октября 2022 года — Дмитрий Куделькин. В 2023 году выручка группы составила почти 4 миллиарда рублей, а чистая прибыль — около 40 миллиардов.

Forbes оценивает состояние Владислава Филёва в 1,9 миллиарда долларов Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Выручка самой S7 Airlines (юрлицо АО «Авиакомпания „Сибирь“») за 2023 год составила 187 миллиардов рублей, чистая прибыль превысила 20 миллиардов. Генеральный директор Вадим Клебанов в 2022 году попал под санкции Украины, но 21 июня 2024 года был из санкционного списка исключен, следует из данных Rusprofile.

Входящие в группу ООО «С7 Инжиниринг» (занимается техническим обслуживанием самолётов) и ООО «С7 Тренинг» (подготавливает персонал) также находится под санкциями США и Украины.

В портфеле S7 Group не только авиационные проекты. В 2018 году Филёвы вступили в космическую гонку и приобрела плавучий космодром Морской старт. Как писал Forbes, в группе планировали конкурировать с Илоном Маском. Затем комплекс доставили во Владивосток, а в 2020 году заморозили «до лучших времен».

Персональные санкции против Владислава Филёва ставят под угрозу не только его авиационные активы. В октябре прошлого года миллиардер стал владельцем 49% в ООО «Сварог». На сайте компании сказано, что она занимается «морскими и наземными инженерными изысканиями в интересах организаций, работающих в нефтегазовой отрасли, отрасли телекоммуникаций и энергетики». Среди услуг «Сварога» — разведка, обустройство и эксплуатация нефтегазовых месторождений, а также укладка телекоммуникационных линий. Выручка компании за 2023 год составила 231 миллион рублей, чистый убыток превысил 95 миллионов, следует из данных Rusprofile. Оставшаяся доля в 51% принадлежит бывшему заместителю министра энергетики РФ Михаилу Курбатову.

NGS.RU направил запрос в S7 с просьбой прокомментировать введение новых санкций против авиакомпании и ее основателя. На момент публикации ответа не последовало.

После начала спецоперации на территории Украины страны Европейского союза, Соединенные Штаты, Великобритания и их союзники ввели санкции против гражданской авиации России.

Западным компаниям запрещено поставлять новые самолеты российским авиаперевозчикам, предоставлять комплектующие и участвовать в техническом обслуживании воздушных судов. В результате этих санкций российские авиакомпании столкнулись с риском ареста самолетов Airbus и Boeing, находящихся за границей и взятых в лизинг.

NGS на примере самолетов Airbus A320neo с двигателями Pratt & Whitney, которые закупила S7, разбирался, к каким именно проблемам приводят санкции. В частности, выяснилось, что около четверти от всех Airbus авиакомпании не летают — их обслуживание оказалось невозможным на фоне ограничений. Проблемы затронули все российские авиакомпании.