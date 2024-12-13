Из Ярославля начнет ходить новый поезд на курорты Кавказа: билеты на предновогодний рейс уже раскупили

Из Ярославля пустят прямой поезд до курортов Северного Кавказа Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











С 15 декабря через Ярославль начнет ходить новый поезд № 197/198 Архангельск — Кисловодск.

— Он свяжет беспересадочным сообщением Архангельскую, Вологодскую, Ярославскую области с курортами Северного Кавказа — Минеральными Водами, Пятигорском, Ессентуками и Кисловодском, — рассказали в пресс-службе Северной железной дороги.

Поезд сделали сезонным, с июня по сентябрь его будут отменять. От начальной до конечной станции состав будет ехать двое суток и четыре часа. Продажи билетов открываются за 90 суток до даты выезда.

Уже сейчас в поезде раскупили все билеты на предновогодний рейс, который отправляется из Ярославля 27 декабря. На остальные дни билеты пока есть.

Расписание поезда

Поезд будет ходить раз в четыре дня. Например, из Ярославля в декабре можно будет уехать 15, 19, 23, 27 (тем, кто успел купить билеты) и 31 числа, в январе — 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числа. Прибытие на конечную станцию через 1 день и 13 часов.

Остановки в Ярославской области

Данилов: прибытие в 19:38, отправление в 20:12;

Ярославль-Главный в Ярославле: прибытие в 21:15, отправление в 21:25;

Ростов Ярославский: прибытие в 22:18, отправление в 22:20.

Цена билета

В составе поезда плацкартные вагоны и купе. Цена билетов следующая (в зависимости от даты отправления):

Ярославль — Минеральные воды: плацкарт — от 4687 рублей, купе — от 7475 рублей;

Ярославль — Пятигорск: плацкарт — от 4200 рублей, купе — от 5628;

Ярославль — Ессентуки: плацкарт — от 4687 рублей, купе — от 7475;

Ярославль — Кисловодск: плацкарт — от 4687 рубля, купе — от 7475 рублей;