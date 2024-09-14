«Заторов там нет»: дорожный активист объяснил, зачем нужны островки безопасности в центре Ярославля

Ремонт улицы Свободы в Ярославле должен завершиться 7 октября 2024 года, одним из главных нововведений во время этих работ стали островки безопасности. Они появились, в частности на участке у площади Труда и дальше по направлению к вокзалу Ярославль-Главный. Среди горожан регулярно поднимается вопрос: зачем установили этот дорожный элемент?
Ранее в городской администрации рассказывали, что на участке улицы Свободы изначально планировался барьер.
— Островок появился из-за требований безопасности: для исключения выезда на встречную полосу. По правилам организации дорожного движения там вообще должно было быть барьерное ограждение. Но было принято решение сделать островок, чтобы упорядочить движение на этом участке, — ранее пояснял директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.
Что за работы?
Напомним, ремонт улицы Свободы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы, на которые потратят 423,4 миллиона рублей, начались в сентябре 2023 года и продлятся до октября 2024 года. Подрядчик — «Рыбинское УМСР».
Компания «Рыбинское УМСР» основана в 2002 году, ей руководит экс-мэр Рыбинска и бывший депутат областной думы Евгений Сдвижков. Фирма неоднократно проводила ремонты в Ярославле. К примеру, в 2017 году за 105 миллионов рублей привела в порядок проспект Ленина. А вот в 2020-м во время ремонта улицы Пушкина фирма оказалась в центре скандала: рабочие стерли границу между зоной, охраняемой ЮНЕСКО, и остальным городом, демонтировав с тротуара бронзовые таблички-разделители. На данный момент «Рыбинское УМСР» также ремонтирует проспекты Фрунзе и Ленинградский.
Мы также попросили у дорожного эксперта, координатора группы «Дороги Ярославля» и активиста Народного фронта Темура Абдуллаева разъяснить необходимость островка безопасности на улице Свободы. Он отметил, что это не инициатива ярославской мэрии, а требование стандартов.
— Вопрос не стоит в плоскости нужны или не нужны. Это требование новых стандартов безопасности, поэтому они должны быть, и вопрос конфигурации исполнения, — рассказал в беседе с 76.RU Темур. — Да, ряд водителей высказывают недовольство, считая, что они резко замедляют движение и снижают пропускную способность перекрестка. И тут нужно вспомнить, что положительные отзывы публикуются крайне редко.
Дорожный активист также обратил внимание, что массового появления островков безопасности на дорогах Ярославля ждать не стоит. Новое требование распространяется не на все дороги.
— Это касается улиц с шириной проезжей части 21 метр и больше. А они у нас в большинстве случаев уже с ограждением каким-то, — пояснил Темур.
Он также обратил внимание, что установленные островки безопасности на улице Свободы не привели к масштабным пробкам, чего так опасались многие автомобилисты.
— По собственному опыту могу сказать, что заторов там нет. И если вспомнить о маломобильных гражданах, пожилых и детях, которым сложно в отведенное время пересечь дорогу, то островок безопаснее двух полосок на асфальте, — обратил внимание Темур Абдуллаев.