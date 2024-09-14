«Заторов там нет»: дорожный активист объяснил, зачем нужны островки безопасности в центре Ярославля

Напомним, ремонт улицы Свободы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы, на которые потратят 423,4 миллиона рублей, начались в сентябре 2023 года и продлятся до октября 2024 года. Подрядчик — «Рыбинское УМСР».

Компания «Рыбинское УМСР» основана в 2002 году, ей руководит экс-мэр Рыбинска и бывший депутат областной думы Евгений Сдвижков. Фирма неоднократно проводила ремонты в Ярославле. К примеру, в 2017 году за 105 миллионов рублей привела в порядок проспект Ленина. А вот в 2020-м во время ремонта улицы Пушкина фирма оказалась в центре скандала: рабочие стерли границу между зоной, охраняемой ЮНЕСКО, и остальным городом, демонтировав с тротуара бронзовые таблички-разделители. На данный момент «Рыбинское УМСР» также ремонтирует проспекты Фрунзе и Ленинградский.