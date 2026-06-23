НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

2 м/c,

с-з.

 748мм 72%
Подробнее
0 Пробки
USD 73,77
EUR 84,59
Очереди за бензином
Построят жилую многоэтажку
Кому доверить бизнесс-процессы
Полезли лисички
Где в Ярославле жить хорошо?
Снесут 17 зданий
Краска в автобусе
Перекроют дорогу
Афиша на неделю
Лето Почему чернеют и скручиваются листья у груши — инструкция, как спасать дерево

Почему чернеют и скручиваются листья у груши — инструкция, как спасать дерево

Разбираемся, чем опасно потемнение листвы и как с этим бороться

149
Пораженные листья груши&nbsp;— это сигнал позаботиться о деревце, требующем внимания и ухода | Источник: GPTПораженные листья груши&nbsp;— это сигнал позаботиться о деревце, требующем внимания и ухода | Источник: GPT

Пораженные листья груши — это сигнал позаботиться о деревце, требующем внимания и ухода

Источник:

GPT

Ситуация, когда листья груши чернеют, скручиваются и преждевременно опадают, знакома многим садоводам. Особенно это актуально в летний сезон, когда дерево должно активно расти и набирать силы для плодоношения. Чернеющая листва — тревожный сигнал: груша страдает от болезни, вредителей или неблагоприятных условий. Чтобы понять, чем именно помочь дереву, нужно определить причину и выбрать правильный способ обработки.

Почему листья груши чернеют и скручиваются

Листья — индикатор здоровья дерева. Если они начали чернеть и сворачиваться, проблема кроется либо в инфекции, либо в насекомых-вредителях, либо в неправильном уходе. Рассмотрим самые частые причины.

Парша груши

Это грибковое заболевание — одно из самых распространенных и опасных. Сначала появляются темные пятна на листьях, затем листья скручиваются и опадают. Заражение часто начинается после дождей или в условиях высокой влажности.

Бактериальный ожог

Эта инфекция вызывает быстрое почернение и «обугливание» листвы, цветков, а затем и веток. Визуально листья будто обожжены. Болезнь крайне заразна и требует срочных мер.

Грушевая медяница (листоблошка)

Мелкие насекомые, высасывающие сок из молодых листьев. Они скручиваются, темнеют и покрываются липкой падью. Позже на этой поверхности развивается сажистый грибок, листья чернеют.

Внимательный осмотр помогает отличить грибок, вредителей и нехватку питания | Источник: GPTВнимательный осмотр помогает отличить грибок, вредителей и нехватку питания | Источник: GPT

Внимательный осмотр помогает отличить грибок, вредителей и нехватку питания

Источник:

GPT

Нехватка калия или магния

Если листья темнеют по краям и сворачиваются в трубочку, это может быть признаком дефицита питательных веществ. Особенно часто это проявляется на истощенных или песчаных почвах.

Как отличить болезнь от нехватки питания

При инфекции пятна обычно появляются неровно и быстро переходят на побеги, завязи или плоды. При дефиците питания край листа темнеет более равномерно, а липкого налета, язв и мокрых участков нет.

Что делать — как лечить грушу

Прежде чем применять препараты, важно определить источник проблемы. Начинать лучше с визуального осмотра: есть ли пятна, насекомые, характер потемнения. Только потом стоит подбирать средство. Ниже — список мер в зависимости от причины.

При парше

Грибок легко распространяется при влажной погоде, особенно если крона загущена.

Обработка:

  • раствор на основе сульфата меди и извести (1%) — до трех раз за сезон;

  • препараты на основе действующих веществ: дифеноконазол, ципродинил, хлорокись меди;

  • опрыскивание проводить после дождей и в сухую погоду;

  • обязательно собирать и утилизировать опавшие листья.

Бактериальный ожог требует быстрых мер и санитарной обрезки | Источник: GPTБактериальный ожог требует быстрых мер и санитарной обрезки | Источник: GPT

Бактериальный ожог требует быстрых мер и санитарной обрезки

Источник:

GPT

При бактериальном ожоге

Это опасное заболевание, требующее радикальных мер.

Обработка:

  • обрезка пораженных веток с захватом здоровой ткани (на 15–20 см ниже);

  • дезинфекция инструментов (например, спиртом);

  • опрыскивание медьсодержащими препаратами: растворами на основе сульфата меди и извести, хлорокись меди, хлорокись меди + оксадиксил;

  • при сильном поражении — применение антибиотиков (стрептомицин, тетрациклин — строго по инструкции).

Если листья не только почернели, но и остались висеть на побеге, будто обожженные, одним опрыскиванием проблему не решить. Сначала вырезают больные ветки с запасом здоровой ткани, а срезанный материал убирают с участка.

При поражении медяницей

Появляется весной — еще до распускания листьев. Борьба должна быть системной.

Обработка:

  • ранневесеннее опрыскивание препаратами на основе динитроортокрезола или натриевых солей продуктов нитрования алкилфенолов;

  • во время вегетации — пиримифос-метил, имидаклоприд, циперметрин;

  • липкие ловчие пояса на ствол;

  • санитарная обрезка и удаление зараженных листьев.

Уборка опавших листьев снижает риск повторного заражения в следующем сезоне | Источник: GPTУборка опавших листьев снижает риск повторного заражения в следующем сезоне | Источник: GPT

Уборка опавших листьев снижает риск повторного заражения в следующем сезоне

Источник:

GPT

При нехватке микроэлементов

Питание можно откорректировать без химии, если дело в почве.

Обработка и подкормка:

  • внекорневая подкормка сульфатом калия (5 граммов на литр воды);

  • магний можно внести с помощью сульфата калия-магния;

  • мульчирование перегноем, компостом, золой;

  • осенью — внесение комплексного удобрения для плодовых деревьев.

Профилактика — лучшая защита

Чтобы листья груши не чернели снова, стоит заранее позаботиться о профилактике.

Вот что поможет сохранить дерево здоровым:

  • ежегодная весенняя и осенняя санитарная обрезка;

  • прореживание кроны для проветривания;

  • побелка ствола с добавлением медного купороса;

  • регулярные подкормки (весной — азот, летом — калий и фосфор);

  • обязательная уборка опавшей листвы и сорняков под деревом;

  • опрыскивание профилактическими средствами весной и после сбора урожая.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Груша Болезнь Обработка деревьев Садоводство
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Мнение
«Дом мечты оказался не моей мечтой». Откровения многодетной матери о том, почему загородная жизнь стала разочарованием
София Турбина
Мнение
Муж попросит добавки, а ребенок съест сам: 7 идей быстрых и вкусных завтраков
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Рекомендуем