Один секрет — и вы будете собирать ягоды ведрами: как сделать вертикальные грядки для клубники

Горизонтальная грядка удобна, если нужно разместить клубнику вдоль забора, стены, балконного ограждения или на отдельной стойке. Чаще всего ее делают из ПВХ-трубы, длинного пластикового желоба, деревянного короба или нескольких подвесных контейнеров.

Шаг 1. Выберите основу для грядки

Подойдет широкая ПВХ-труба, пластиковый водосточный желоб, деревянный ящик или длинный контейнер. Главное, чтобы емкость была достаточно глубокой для корней клубники и выдерживала вес влажной земли.

Шаг 2. Сделайте посадочные отверстия

Если используется труба, в верхней части вырезают круглые или овальные отверстия на расстоянии примерно 20–25 см друг от друга. В желобе или коробе отверстия не нужны: клубнику высаживают прямо сверху.

Шаг 3. Подготовьте дренаж

В нижней части конструкции нужно сделать небольшие отверстия для стока лишней воды. Без дренажа грунт будет закисать, а корни клубники могут начать подгнивать.

Шаг 4. Укрепите края и заглушки

Если грядка сделана из трубы или желоба, торцы закрывают заглушками. Их лучше дополнительно зафиксировать саморезами или герметиком, чтобы земля не высыпалась после полива.

Шаг 5. Продумайте крепление заранее

Горизонтальную грядку можно закрепить на стене, заборе, перилах, деревянной раме или металлических кронштейнах. Самый надежный вариант — поставить ее на две или три прочные опоры, чтобы вес распределялся равномерно.

Шаг 6. Установите кронштейны или держатели

Для стены или забора подойдут металлические уголки, полукруглые держатели для труб, прочные крючки или деревянные полки-опоры. Крепеж должен выдерживать не только саму конструкцию, но и мокрый грунт, который становится заметно тяжелее после полива.

Шаг 7. Проверьте устойчивость

Перед тем как засыпать землю, конструкцию нужно примерить на место и слегка нагрузить. Если грядка шатается, прогибается или уходит в сторону, крепление лучше усилить сразу, а не после посадки растений.

Шаг 8. Засыпьте грунт

На дно можно положить тонкий слой дренажа, а сверху — легкую питательную почву. Для клубники лучше использовать рыхлый грунт с компостом и разрыхлителем, чтобы вода не застаивалась, а корни получали воздух.

Шаг 9. Высадите клубнику

Кустики размещают так, чтобы сердечко растения оставалось на уровне поверхности земли. Слишком глубокая посадка может навредить клубнике, а слишком высокая — привести к пересыханию корней.

Шаг 10. Организуйте полив

Горизонтальную грядку удобно поливать из лейки с тонким носиком или через капельную ленту. Если конструкция длинная, воду лучше подавать не только с одного края, иначе часть растений будет получать меньше влаги.

Шаг 11. Закрепите грядку окончательно

После посадки еще раз проверьте, не сместилась ли конструкция под весом грунта. При необходимости добавьте дополнительную опору посередине, особенно если грядка длинная.

Шаг 12. Следите за нагрузкой

Не стоит делать горизонтальную грядку слишком длинной без промежуточных креплений. Чем больше земли и растений внутри, тем выше риск, что труба, желоб или короб начнут прогибаться. Для надежности лучше ставить опоры через каждые 60–80 см.