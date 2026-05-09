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Лето Интервью Лето-2026 сорвется с цепи? Россия входит в эпоху опасных климатических аномалий

Лето-2026 сорвется с цепи? Россия входит в эпоху опасных климатических аномалий

Речь идет не о гипотетических рисках, а о фиксируемой статистике

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Снегом летом уже никого не удивишь | Источник: Василина Любимова / 59.RUСнегом летом уже никого не удивишь | Источник: Василина Любимова / 59.RU

Снегом летом уже никого не удивишь

Источник:

Василина Любимова / 59.RU

Лето-2026 может стать не просто жарким или дождливым — оно рискует закрепиться в истории как самое аномальное. Предварительные прогнозы метеорологической службы, откровенно говоря, пугают.

Речь идет не о единичных рекордах температуры или отдельных ураганах. Главная угроза — это сочетание факторов. Затяжная жара сменяется резким похолоданием, засуха — ливнями, а спокойные периоды внезапно прерываются разрушительными штормами.

Плюс рост числа так называемых опасных погодных явлений — событий, которые наносят ощутимый ущерб людям, хозяйству и территориям. Это и шквалистые ветры, и крупный град, и паводки, и лесные пожары, и резкие волны жары. Причем речь идет не о гипотетических рисках, а о фиксируемой статистике.

Так чего стоит опасаться россиянам летом?

Об этом журналист MSK1.RU поговорил с ведущим научным сотрудником Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (Санкт-Петербург) Андреем Киселевым, автором нескольких книг о климате.

 Сейчас много говорят о росте числа климатических аномалий в России. Это действительно подтверждается статистикой?

— Действительно, ведется статистика так называемых опасных гидрометеорологических явлений, ну или попросту погодно-климатических аномалий. И эта статистика показывает, что происходит учащение таких событий от года к году.

Ну вот, если говорить о том, что уже происходило, то в первые 20 лет этого века в среднем на территории России происходило 371 такое событие за год. То есть почти ежедневно. Причем речь идет о тех случаях, когда был нанесен достаточно серьезный ущерб либо людям, либо экономике, либо и тому, и другому. А вот за последние 10 лет, если взять статистику, таких случаев уже наберется 485. То есть налицо учащение.

Суровый май | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUСуровый май | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Суровый май

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

 И каждый год хуже и опаснее предыдущего?

— Нет, это не значит, что каждый год обязательно будет хуже предыдущего и таких событий будет больше. Но если мы говорим о тенденции, то она говорит об учащении.

Причем здесь, когда мы говорим о таких событиях, это действительно полный спектр. Это где-то сильные ветры, допустим, во всех их проявлениях: штормы, ураганы, торнадо и так далее. Где-то это ливни или, наоборот, засухи. В горах это сход лавин, сели, град. Или еще так называемые волны тепла и холода.

— Объясните, пожалуйста, нашим читателям чуть подробнее, что это такое.

— Ну возьмем, например, волны тепла. Это ситуация, когда на некой территории в течение по крайней мере 5 дней или более устанавливается температура, которая выше климатической нормы как минимум на 5 °C.

И вот эти все напасти действительно имеют место. Они разные в разных регионах, поскольку страна большая, но такая тенденция существует. Если говорить о том, что это произойдет именно в этом году, то тут я такой категоричностью уже вряд ли похвастаюсь.

Понимаете, предсказывать такие события не очень просто. Поэтому сказать, что это невозможно, нельзя, но и рассматривать это как приговор, который заведомо будет приведен в исполнение, тоже нельзя.

 В прогнозах метеорологов на это лето отдельно подчеркивается резкая смена погодных условий: жара, затем ливни или похолодание, потом опять жара. С чем это связано?

— Вы знаете, есть такой термин, который появился в последние годы, — «климат нервничает» или «погода нервничает». Это как раз описание того, что происходят резкие смены.

Дело в том, что изменение климата обычно и традиционно связывают в первую очередь с глобальным потеплением. Растет температура. Причем напомню, что на территории Российской Федерации это происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по миру.

Но на самом деле изменение климата — это более широкое понятие, и рост температуры — только одно из проявлений. Одновременно происходит, например, изменение режима осадков. Всё чаще легкие дожди сменяются ливневыми.

Происходит и существенное изменение режима циркуляции атмосферы, то есть воздушные массы движутся не по тем траекториям, к которым мы привыкли.

Я помню свое детство, когда мои родители определяли, какая погода будет в Санкт-Петербурге, ознакомившись с тем, какая погода сегодня в Тарту или Нарве в Эстонии. Через два дня примерно такая погода приходила к нам.

Сейчас эта ситуация меняется. Воздушные массы движутся в каком-то смысле более хаотично. И это приводит к тем негативным последствиям, о которых вы говорите.

 То есть можно ожидать, что такие резкие перепады станут новой нормой? За день будут меняться ливни и жара?

— Я не знаю, насколько можно назвать это нормой. Понимаете, климатические нормы — это характеристика, полученная по результатам наблюдений за 30 лет. Поэтому, когда происходит какое-то нештатное событие, сразу отнести его к норме нельзя. Нужно наблюдать, замерять и анализировать. Тенденция есть, а насколько она станет нормой, поживем — увидим.

А вы о какой погоде мечтаете?

Чтобы не было сильной жары
Хочется нормальной летней погоды
Мне всё равно
Просто хочется лета
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Дмитрий Капустин
Аномальное лето Аномальная погода Климат Прогноз Лето
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Комментарии
5
Гость
9 мая, 23:57
Оно будет. А каким - покажет время.
Гость
9 мая, 12:26
Скорей бы уж морозная зима!
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Гость
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