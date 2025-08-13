НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Лето «Может, мы умерли и в рай попали?» Где в Абхазии самый красивый заповедный пляж

«Может, мы умерли и в рай попали?» Где в Абхазии самый красивый заповедный пляж

В Лдзаа сосны спускаются к прозрачному морю — сколько стоит отдых

279
Написать комментарий
На пляж Лдзаа люди едут за чистым морем и воздухом

На пляж Лдзаа люди едут за чистым морем и воздухом

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Абхазия в этом году вошла в топ самых популярных направлений зарубежного отдыха у россиян. Много туристов отдыхают в республике впервые. Несмотря на отрицательные отзывы об отелях, большинство восторгаются отличными природными пляжами. Особенно впечатляет село Лдзаа — пляж находится прямо в заповеднике. И туда дошла цивилизация — работает кафе, палатки с туристическими товарами, есть раздевалка, душ и прокат. И никто туристам ничего не навязывает. SOCHI1.RU рассказывает, сколько нужно денег, чтобы отдохнуть в пригороде Пицунды.

Людей очень много, но при этом пляж не перегружен

Людей очень много, но при этом пляж не перегружен

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Пляж Лдзаа находится в Пицундо-Мюссерском заповедника, который привлекает людей реликтовыми соснами, возраст которых более 200 лет. Люди сюда приезжают со всей России, сочинцы тоже любят бывать на сельском пляже. Сосны и море создают особый микроклимат и дают свой неповторимый аромат. Под сенью деревьев можно скрыться от жары, отдыхающие даже ставят палатки и ночуют на пляже. Совершенно прозрачная вода и мелкая галька — тоже несомненный плюс этого пляжа.

Природная галька, по которой приятно ходить

Природная галька, по которой приятно ходить

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Аромат нереальный и воздух целебный

— Может, мы умерли в рай попали? Таких шикарных пляжей нет на всем побережье. А мы отдыхали везде. И в Сочи, и в Туапсе, и в Геленджике, в Анапе и даже на Таманском полуострове. Здесь аромат нереальный и воздух целебный. У моего сына астма прошла. Приехал с сильным кашлем, — рассказывает туристка из Москвы Ирина Беляева. Жилье она сняла недалеко от пляжа в гостевом доме. Стоимость номера, в котором размещаются четыре человека, — 2 тысячи рублей в сутки. Условия неплохие, говорит Ирина, кондиционер в номере есть. А вот душ и туалет — в отдельно стоящем здании во дворе. Но кабинок несколько, поэтому никаких очередей.

— При гостевом доме есть небольшое кафе с домашней кухней. Всё вкусное и свежее. Суп — 300–350 рублей, второе примерно столько же. Утром очень вкусный кофе на песке варят. Чудесно. Есть и летняя кухня, где можно что-то приготовить, но мне на отдыхе у плиты стоять не хочется, — говорит Ирина. Село Лдзаа подходит для тихого семейного пляжного отдыха, говорит москвичка. Очень тихое и спокойное место.

Здесь смешивается аромат моря и сосен

Здесь смешивается аромат моря и сосен

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Нисколько не пожалели, что сюда приехали»

По словам туриста из Нижнего Тагила Михаил Мещерякова, он не планировал отпуск в этом году — было много работы. Но сложный проект завершил досрочно, поэтому руководство решило отправить его в отпуск летом. Срочно искали направление. Об Абхазии мечтали давно и ни разу не были. Туроператор предложил Лдзаа, оказалось, что в июне практически все хорошие отели уже встали на «стоп», и на август было сложно найти номер.

Уютные отели Лдзаа

Уютные отели Лдзаа

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

— Оказывается, это место очень популярное. Наш туроператор неделю ловил бронь, потом кто-то отказался, и мы быстро купили тур из Москвы с перелетом. На двоих нам путевка на неделю в хорошем отеле обошлась в 150 тысяч рублей. До Москвы из Нижнего Тагила только билеты были очень дорогие — на двоих почти 50 тысяч рублей. Мы не пожалели нисколько, что сюда приехали, — говорит Михаил.

Он с женой остановился в отеле «Солнце Абхазии». Все номера с удобствами, кондиционер, ТВ, холодильник и балкон. До моря 450 метров. На территории отеля есть столовая, но питание не включено в стоимость, закрытая парковка и два бассейна — взрослый и детский.

Можно брать в прокат сапы

Можно брать в прокат сапы

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Море без волн — места любителей сапов

Если раньше пляж был совсем дикий, а по заповеднику сосны пицундской гуляли коровы, то теперь там всё цивильно, но ненавязчиво. Территория огорожена, есть небольшая стоянка. На берегу неплохое кафе кавказской кухни, несколько палаток, где можно купить пляжные товары и местные деликатесы — мед, чай, орехи, чурчхелу. Цены, конечно, завышены. Лучше брать в Пицунде. На пляже можно арендовать пластиковый лежак за 300 рублей. Ими пляж никто не заставляет, как в Сочи. Нужен — бери и ставь, где нравится. Но большинство предпочитают греть бока на природной гальке, нагретой солнцем.

300 рублей за лежак — нормальная цена

300 рублей за лежак — нормальная цена

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

На пляже работает станция сап-серфинга. Море в бухте Лдзаа практически всегда ровное, без волн. Мечта любителей сапов. В этом году появилась новинка — светящиеся доски. Особенно это шикарно смотрится вечером, когда садится солнце. Стоимость аренды сапа

Расценки на пляже в Лдзаа

Расценки на пляже в Лдзаа

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

30 минут на надувной горке — 500 рублей, прокатится на банане — 750 рублей с человека, в Сочи 1500 рублей. На плюшке — 200 рублей за двоих. Аренда водных лыж с катером — 3000 рублей.

Что посмотреть в Лдзаа

  • Дом-музей Хецуриани — небольшой частный музей, посвященный жизни и творчеству известного абхазского художника. Там собраны картины, фотографии и личные вещи мастера;

  • святилище Лдзаа-ныха — одно из древнейших культовых мест. Туда приходят поклониться местным традициям и духам предков;

  • храм Андрея Первозванного — современный православный храм, построенный в честь одного из апостолов. Расположен рядом с морем, является важным духовным центром поселка;

  • Государственный концертный зал Пицундского храма V века в честь Апостола Андрея Первозванного. Там можно не только посетить музей, но и насладиться концертами. В храме установлен орган. И периодически проходят концерты.

Какие еще развлечения ест в Лдзаа

  • Морские рыбалки и прогулки — возможность половить рыбу в открытом море, увидеть Пицунду со стороны моря и проводить закат.

Джиппинг и горные прогулки  — на внедорожниках вас отвезут к водопадам, смотровым площадкам и в отдаленные селения. Там можно познакомиться с национальным укладом и увидеть дикую природу Абхазии.

  • Дайвинг  у побережья Пицунды. Под водой можно увидеть скалы, рыб и затонувшие объекты;

  • катание на гидроциклах — их предоставляют в аренду на пляжах.

Анна Грицевич
Анна Грицевич
Ведущий корреспондент
Лдзаа Сосна пицундская Пицунда Пляж Заповедник Абхазия
