Урожай за копейки: как применять калиевую селитру, борную кислоту и йод на огороде

В августе важно вовремя вносить калий и следить за тем, чтобы не распространялись грибковые болезни Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В августе у дачников начинается горячая пора, так как большинство культур не только завязали плоды, но и активно их наращивают. В это время особо важен становится такой элемент как калий. Без него не получить вкусный и здоровый урожай, но при этом со внесением стоит быть внимательными. Объясняем, как сейчас поддержать растения и при этом не разориться на удобрениях.

Калиевая селитра — применение на огороде

Калиевая селитра — одно из самых часто применяемых удобрений в июле–августе. Калий — важнейший элемент для полноценного плодообразования: при его дефиците огурцы деформируются, томаты становятся невкусными, а перцы получаются с тонкими стенками.

Но нужно помнить, что помимо калия (около 46%) эта подкормка содержит и азот (13%). Также в составе могут быть магний, сера, кальций и другие полезные микроэлементы. Цена за полкилограмма сейчас начинается со 150–200 рублей, одной упаковки дачнику хватит на весь огород.

— Калиевую селитру вносят под корень. Для овощей нужно 10 граммов на 10 литров воды, для плодовых деревьев — примерно 25 граммов на 10 литров. Подкармливать после основного полива. Достаточно 2–3 литров под куст», — объяснила агроном Людмила Шубина.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

На огороде калиевую селитру можно применять сейчас, не опасаясь жирования культур и накапливания нитратов, потому что скоро начнется сезон дождей. Влага достаточно быстро вымывает азот в нижние слои почвы. А вот в теплице стоит использовать удобрения без азота из-за другого режима полива.

Как разводить сернокислый калий

Сернокислый калий дороже калиевой селитры, но именно его лучше применять для подкормок в закрытом грунте. Естественной влаги, которая бы вымывала азот, в теплице нет, поэтому есть высокий риск накопления нитратов и зажировки растений. Полкилограмма сернокислого калия обойдутся примерно в 200–250 рублей.

— Сернокислый калий можно заделать в почву в сухом виде: после полива рассыпать тонким слоем под корень и подрыхлить. Растения быстро его усваивают, — отметила специалист. — Можно приготовить раствор. Достаточно 10 грамм на 10 литров.

При сильном дефиците калия можно сделать две подкормки с интервалом в две недели. Под каждый корень нужно около 2–3 литров удобрения.

Для улучшения качества плодов, хорошего функционирования корневой системы и устойчивости к перепадам температур можно взять удобрение, которое содержит не только калий, но и фосфор. Вместо сернокислого калия сделать подкормку монофосфатом калия — его еще называют монокалийфосфат. Он содержит 50% фосфора и 33% калия. На 10 литров воды потребуется 10–15 граммов удобрения. Вносить его нужно так же, как и сернокислый калий.

Как подкормить борной кислотой

Цена на борную кислоту в аптеках стартует с 11–12 рублей за 10 граммов, и каждому дачнику стоит иметь ее в своей аптечке. Она помогает не только в борьбе с муравьями и другими вредителями, но и в выращивании урожая — поможет улучшить завязываемость плодов. А это особо актуальный вопрос из-за очень капризного лета: жара сменялась холодом и ливнями, что приносило большой стресс растениям.

— Плохая проветриваемость, жара, избыток азота — и на томатах в итоге плохая завязываемость, цветы просто опадают, — констатировала агроном. — В первую очередь нужно наладить проветриваемость, а затем пройтись по растениям раствором борной кислоты.

На 10 литров воды потребуется 1–2 граммов борной кислоты. Опрыскивать нужно поздно вечером обильно по кистям и листьям. Достаточно одной такой подкормки.

Стимулятор можно вносить и под корень: в этом случае потребуется 2–3 литра на каждый куст. Вносить после основного полива водой.

Сколько йода нужно для опрыскивания

Бутылек с йодом можно сейчас купить в аптеке всего за 50–60 рублей и с его помощью легко избавиться от грибковых заболеваний растений. В июле и августе это особо актуально из-за распространения фитофтороза — высокая влажность и низкие ночные температуры подстегивают грибок к активному развитию. В основном он поражает пасленовые культуры: томаты, перцы, картофель.

— От грибка можно применять раствор с йодом: он очень эффективен, а обойдется очень дешево. На 10 литров воды нужно 10–20 капель йода и 1 литр любого молока. Все хорошо перемешать и опрыскать растения, — объяснила Людмила Шубина.

Обработку нужно проводить вечером, обильно смачивая листы. Нужно постараться избегать сейчас плодов и цветков, чтобы они не получили ожогов.

Антисептик вместе с бактериями сделают свое дело и расправятся с грибком. Но при его распространении придется обрабатывать растения минимум два раза с интервалом в 7–10 дней. Для профилактики же потребуется одно опрыскивание.

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