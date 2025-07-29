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Лето Ярославцев предупредили о граде. Когда испортится погода

Ярославцев предупредили о граде. Когда испортится погода

В области также ожидается гроза

582
4 комментария
Ярославцев предупредили о грозе с градом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцев предупредили о грозе с градом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили о грозе с градом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ближайшие часы 29 июля в Ярославской области ожидается гроза. Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности.

«Гроза, местами с ливнем и градом ожидается местами по Ярославской области в ближайшие 1 — 3 часа, с сохранением до конца суток 29 июля. Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно», — указано в экстренном сообщении.

Телефон экстренных служб 112.

Как предупредили в ярославском управлении МЧС, в период грозы повышается риск обрывов ЛЭП, нарушения в работе коммунальных систем, затопления пониженных участков местности и засора ливневок.

Напомним, одна из сильнейших гроз прошла в Ярославле в начале июля. Тогда ураганным ветром повалилось десятки деревьев, несколько домов остались без света.

Согласно прогнозу специалистов центра «Фобос» на погоду в регионе влияет гребень северного антициклона. Мы публиковали подробный прогноз по дням в этом материале.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Град Гроза Ливень Прогноз погоды Экстренное предупреждение МЧС
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Комментарии
4
Гость
39 минут
Если предсказывать каждый день, когда-нибудь, может, и случится. Прогнозёры, блин...
Гость
25 минут
Министерство региональной безопасности согласовало своё публичное сообщение с Гидрометцентром России? Или если в провинции, то не обязательно?
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