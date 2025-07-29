Ярославцев предупредили о граде. Когда испортится погода

Ярославцев предупредили о грозе с градом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ближайшие часы 29 июля в Ярославской области ожидается гроза. Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности.

«Гроза, местами с ливнем и градом ожидается местами по Ярославской области в ближайшие 1 — 3 часа, с сохранением до конца суток 29 июля. Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно», — указано в экстренном сообщении.

Телефон экстренных служб 112.

Как предупредили в ярославском управлении МЧС, в период грозы повышается риск обрывов ЛЭП, нарушения в работе коммунальных систем, затопления пониженных участков местности и засора ливневок.

Напомним, одна из сильнейших гроз прошла в Ярославле в начале июля. Тогда ураганным ветром повалилось десятки деревьев, несколько домов остались без света.