Ярославцев предупредили о граде. Когда испортится погода

В ближайшие часы 29 июля в Ярославской области ожидается гроза. Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности.
«Гроза, местами с ливнем и градом ожидается местами по Ярославской области в ближайшие 1 — 3 часа, с сохранением до конца суток 29 июля. Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно», — указано в экстренном сообщении.
Телефон экстренных служб 112.
Как предупредили в ярославском управлении МЧС, в период грозы повышается риск обрывов ЛЭП, нарушения в работе коммунальных систем, затопления пониженных участков местности и засора ливневок.
Напомним, одна из сильнейших гроз прошла в Ярославле в начале июля. Тогда ураганным ветром повалилось десятки деревьев, несколько домов остались без света.
Согласно прогнозу специалистов центра «Фобос» на погоду в регионе влияет гребень северного антициклона. Мы публиковали подробный прогноз по дням в этом материале.