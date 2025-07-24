НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

0 м/c,

 747мм 57%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,86
EUR 93,34
Накроет жара
Куда поехать на электричке
«Медвежьи» районы
Реновация Перекопа
Снесут дома
Афиша выходных
Построят микрорайон
Летние предложения медцентров Ярославля
Неожиданные штрафы
Что с домом-памятником
Лето Жара выйдет на пик: синоптики прогнозируют новую волну зноя в Центральной России

Жара выйдет на пик: синоптики прогнозируют новую волну зноя в Центральной России

Погода по дням для Ярославской области

765
1 комментарий
Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Центральной России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСиноптики дали прогноз погоды на выходные в Центральной России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Центральной России

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В регионах Центральной России вероятность дождей резко снизилась. А температура продолжает расти. Как сообщили в центре «Фобос», причиной этого стал гребень антициклона, пришедшего с севера.

В Ярославской области в пятницу, 25 июля, и в выходные, 26–27 июля, прогнозируют ясную погоду, без осадков. Температура днем — +26…+30 градусов.

Такая же ситуация ожидается и в начале следующей недели. Тридцатиградусную жару прогнозируют, как минимум, до среды, 30 июля.

«Сохранится по-летнему жаркая и сухая погода», — сообщили в «Фобосе».

Прогноз погоды в Ярославской области по дням на выходные от Гидрометцентра:

  • пятница, 25 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: +11…+16 градусов, днем: +22…+27 градусов;

  • суббота, 26 июля: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +8…+13 градусов, днем: +23…+28 градусов;

  • воскресенье, 27 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: +10…+15 градусов, днем: +25…+30 градусов.

Прогноз погоды также можно найти в сервисе «Погода 76.RU».

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Жара Гидрометцентр Центр Фобос
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED3
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
51 минута
в нищей Костроме как раз для этого вырубили в центре все деревья и теперь там реально как на сковородке
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Чувствовали себя в безопасности»: туристка с дочкой провели отпуск в Чечне. Ее впечатления
Марина Власова
Мнение
«Носят „умные часы“, но верят в натальные карты»: бизнес-консультант удивлен массовой тягой к магии
Владимир Толгский
Автор мнения
Мнение
Возможен даже инфаркт. Что будет с сердцем, если неправильно чистить зубы
Альберт Ищенко
Мнение
Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку
Анастасия Гусева
Мнение
«Летела с 500 евро в кармане — буквально в никуда». Студентка — о переезде в Сербию и жизни в Белграде
Дарья Ковачевич
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление