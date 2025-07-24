Жара выйдет на пик: синоптики прогнозируют новую волну зноя в Центральной России

Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Центральной России Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В регионах Центральной России вероятность дождей резко снизилась. А температура продолжает расти. Как сообщили в центре «Фобос», причиной этого стал гребень антициклона, пришедшего с севера.

В Ярославской области в пятницу, 25 июля, и в выходные, 26–27 июля, прогнозируют ясную погоду, без осадков. Температура днем — +26…+30 градусов.

Такая же ситуация ожидается и в начале следующей недели. Тридцатиградусную жару прогнозируют, как минимум, до среды, 30 июля.

«Сохранится по-летнему жаркая и сухая погода», — сообщили в «Фобосе».

Прогноз погоды в Ярославской области по дням на выходные от Гидрометцентра:

пятница, 25 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: +11…+16 градусов, днем: +22…+27 градусов;

суббота, 26 июля: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +8…+13 градусов, днем: +23…+28 градусов;

воскресенье, 27 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: +10…+15 градусов, днем: +25…+30 градусов.