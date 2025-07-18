Этот элемент спасет ваш сад: агроном рассказала о полезных свойствах нетипичного удобрения

Агроном рассказала, чем подкормить помидоры, чтобы они быстрее краснели Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Калий — один из важнейших элементов для растений, без которого не получить здорового и богатого урожая. Но, как и во всём, в подкормках важно и нужно соблюдать баланс. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина объяснила разницу между калиевой селитрой или сернокислым калием и рассказала, чем нужно удобрять сад.

Что такое калиевая селитра и сернокислый калий

Калиевая селитра, или нитрат калия, — это эффективное, широко применяемое удобрение с высоким содержанием калия (около 46%) и азота (13%). Калий сернокислый, или сульфат калия, — удобрение, в состав которого входит высокая доля калия: около 50% оксида калия. Также в составе присутствуют сера (около 18%), магний (3%) и кальций (0,4%).

— В обоих случаях высокое содержание калия, но в первом есть еще и азот. Он может подстегнуть культуры жировать, но обычно в августе у нас достаточно много дождей, и нитраты не успевают накапливаться. Если есть шанс, что культуры будут наращивать чрезмерно листовую массу, то лучше остановиться на сернокислом калии, — объяснила агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Если листва на томатах, перцах, огурцах, моркови и свекле зеленая и здоровая, то лучше сейчас для подкормки использовать удобрения без азота.

Как применять калиевую селитру на огороде

Золотое правило успешного дачника — лучше не докормить, чем перекормить. Важно понимать и способ подкормки. При корневой, когда раствор вносят под корень, концентрат должен быть более насыщенным, чем при внесении по листве опрыскиванием.

Максимальная доза калиевой селитры при корневой подкормке для овощных культур — 20 граммов на 10 литров, для плодовых деревьев — 25 граммов на 10 литров, по листу — 10 граммов на 10 литров.

Сернокислый калий заделывают в сухом виде в почву или поливают раствором под корень. Максимальная концентрация — 10 граммов на 10 литров.

Если развести на 1–2 грамма меньше указанной дозировки, то принципиально ситуацию это не изменит. А вот избыток может культуры погубить Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Раствор любого из этих двух удобрений нужно использовать сразу после разведения и поливать только уже хорошо пролитую обычной водой почву.

Дефицит калия у помидоров и огурцов

В первую очередь от недостатка калия страдают корнеплоды: морковь, свекла. Листья будут невысокие и немного буроватые. Но этот элемент нужен всем плодово-ягодным культурам, томатам, перцам, огурцам.

— Если помидорам не хватает калия, то на плодоножке появляются пятна, листья скручиваются и на них видно как бы окантовку, как при засыхании, — предупредила специалист. — Спеть томаты будут долго при дефиците калия.

У огурцов плоды становятся похожими на грушу — сужаются к плодоножке, а листья становятся морщинистыми. Капуста может стать синевато-зеленой, а листья будут закручиваться вниз.

Что будет, если перекормить калием

При увлечении подкормками калиевой селитрой можно вместо увешенных плодами растений получить богатую пышную листву — это в лучшем случае. В худшем — нитратные плоды.

Как только на кустах появляется спеющий урожай, в подкормках уже нет смысла Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Чрезмерное накопление калия в почве приводит к тому, что плохо будут усваиваться магний и кальций. А это прямая дорога к вершинной гнили томатов и другим физиологическим проблемам у растений. Они значительно замедляются в росте, если перекормить их калием.

— Подкармливать можно раз-два в месяц — при цветении, бутонизации, завязывании плодов. Потом лишние удобрения будут только мешать. Наступила фаза покраснения плодов на первой и второй кисти — прекращаем кормить, — подчеркнула Людмила Шубина.

Также агроном советует в этот же период сократить поливы, если не будет жаркой погоды. Обычно в августе естественной влаги становится больше, а чрезмерный полив с высокой температурой может подстегнуть развитие грибковых заболеваний.