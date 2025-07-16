Спасаем огород: что делать, если на грядке гниет чеснок, перец или помидоры

Урожай можно потерять и в середине сезона, если неправильно о нем заботиться Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обидно потерять урожай в разгар сезона, когда в него вложено столько сил и денег. И если чеснок, перец или томаты начинают подгнивать, то стоит сразу предпринимать меры по их спасению, не откладывая это в долгий ящик! Разбираемся в причинах поражения урожая вместе с агрономом.

Чеснок гниет на грядке — что делать

Есть две главные причины гниения чеснока на грядке. Первая — это чрезмерный полив. Вторая — зараженный посадочный материал.

— Дачники любят заливать грядки водой и потом за голову хватаются, когда в болоте все начинает гнить, — отметила агроном Людмила Шубина. — Сейчас нужно совсем перестать поливать грядки. Убрать все поврежденные растения. И как можно чаще подрыхливать землю. Придется убирать лишнюю влагу.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Собрали основные причины проблем с урожаем в одной картинке Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Вторая причина — грибковое заболевание. Оно возникает из-за зараженного изначально посадочного материала или из-за несоблюдения севооборота. Если сажать из года в год чеснок на одно и то же место, то болезни будут быстро накапливаться в почве, в том числе и грибковые.

— Пенициллез чеснока достаточно распространенное заболевание. Зубчики становятся белыми, даже после выкопки через месяц начинают подгнивать, — объяснила агроном. — Грядку нужно будет засеять сидератами и дать отдохнуть год. И всегда соблюдать севооборот — не сажать чеснок по чесноку.

Поврежденный урожай нужно перебрать, оставить на хранение здоровый, но не сажать его на следующий год. Придется купить свежий посадочный материал и обработать его в марганцовокислом калии.

— Нужно не провоцировать развитие грибковых заболеваний. Кажется, что чеснок — это такой антисептик и на нем ничего не должно быть, но в болоте, да на жаре и не только грибок появится, — подчеркнула Людмила Шубина. — Можно также размножать чеснок через семена. Их нужно брать из бульбочек, которые на стрелках созревают.

Что делать, если гниет перец на кусте

Подгнивать может не только сладкий, но и острый перец Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

На перцах может появиться гниль, как сухая, так и мокрая, как слизь. Причин для этого может быть несколько. Первая — избыток кормления, в первую очередь азота.

— Если кормить каждую неделю и обильно поливать, то сосуды плодов не выдерживают такой нагрузки. Не нужно так увлекаться этим и урожай будет здоровым. Сейчас нужно убрать все поврежденные перчики, перестать заливать грядки и кормить удобрениями с азотом, — перечислила агроном.

Допустимо сейчас вносить только калий и фосфор, которые необходимы для здоровья плодов.

Вторая причина — грибковые заболевания. Например, альтернариоз или антракноз. Они также развиваются в слишком влажной и теплой среде. Во время плодоношения нельзя использовать химические препараты, но сейчас на рынке много биологических средств от грибковых болезней.

— Биологические препараты содержат бактерии Bacillus subtilis. Ими нужно тщательно опрыскать все кусты, причем листья с обеих сторон. Потребуется две–три обработки с разницей в 7–10 дней, — объяснила Людмила Шубина.

Обработку нужно проводить только поздно вечером.

Гниют помидоры на кусте — что делать

В теплице не должно быть выше +35 градусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Многие, увидев чернеющие на кусте помидоры, ошибочно принимают это за гниение из-за вирусов или грибка. Но это физиологическое расстройство — сосуды томата не выдерживают и начинается некроз: испорченный урожай придется выбросить.

— Это называется вершинной гнилью. Отмирает точка роста в жаркую погоду и на ней образуется некрозное черное пятно. Люди думают, что это гниль, но это именно некроз ткани, — подчеркнула специалист. — Чаще всего происходит это из-за жары.

Нужно хорошо проветривать теплицу, чтобы температура была или на уровне улицы, или не более +5 градусов к показателям в открытом грунте. В следующем году стоит остановить свой выбор на сортах, устойчивых к болезни, то есть имеющие крепкие сосуды у плодов.

Поправить положение может внесение кальциевой селитры. Нужно сначала полить кусты обычной водой, а позже внести раствор в разведении, указанном на упаковке. Потребуется около 2-3 литров такой подкормки на каждый куст.

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