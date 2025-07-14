Чем подкормить помидоры и перцы во время плодоношения — от калия до борной кислоты

Из-за избытка азота томаты начнут жировать — наращивать зеленую массу Источник: Ростислав Нетисов / NGS.RU

В июле важно вовремя подкормить растения, чтобы получить крепкие плоды, но при этом соблюсти баланс: не перекормить и не навредить. Важно правильно внести нужные удобрения помидорам, перцам, огурцам. Например, сейчас стоит отложить в сторону все, что содержит азот, и сосредоточиться на внесении калия. Подробности — в материале НГС.

Чем подкормить помидоры во время плодоношения

Томаты сейчас не нуждаются в азоте: если в июле давать его кустам, то они быстро начнут жировать — наращивать зеленую массу вместо плодов. А вот калий крайне важен для крепости и здоровья урожая.

Регулярно подкармливать нужно только огурцы Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Органические удобрения сейчас также не стоит вносить под тепличные томаты. Лучше остановиться на внесении сернокислого калия.

«Достаточно столовой ложки без горки на десять литров воды: сначала полить землю водой, подождать около получаса и затем подкармливать. Хватит одной в июле, 2–3 литра подкормки под каждый куст», — посоветовала агроном Людмила Шубина.

Чем подкормить перцы во время плодоношения

Без подкормок перец может получиться слишком сухим Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Перцы в июле, когда идет цветение, а затем и формирование плодов на кустах, нуждаются в поддержке. Во второй месяц лета потребуется две подкормки с интервалом в 10–14 дней. Активный полив в теплице и жара поспособствовали вымыванию полезных веществ из почвы.

«Подкормки нужны, когда начинается волнообразное цветение побегов и образование плодов. В июле, в первой декаде, одна и через десять дней, во второй декаде, — вторая. Это нужно, чтобы были качественные плоды, с толстыми, не сухими стенками», — объяснила Людмила Шубина.

Стенки перца могут утончиться из-за нехватки влаги и питания. Кусты можно подкормить как органическими удобрениями, так и минеральными. Из органических подойдет настой сброженной травы или коровьего навоза 1 к 10 с добавлением стакана золы или столовой ложки сернокислого калия. Можно взять комплексные минеральные удобрения и развести по инструкции. Под каждый куст требуется 2–3 литра подкормки.

Как обработать помидоры борной кислотой

Борная кислота является стимулятором плодообразования. Но для подкормки нужно взять совсем небольшие дозы: достаточно 1–2 грамм на 10 литров воды.

«Опрыскать можно по листу и прямо по завязям. Чаще всего такой стимулятор применяют именно в теплицах, где завязываемость хуже из-за высокой температуры, — пояснила Людмила Шубина. — Подкормку можно сделать и под корень: в этом случае достаточно 2–3 литров на растение».

Корневую подкормку нужно делать только после основного полива поздно вечером. Опрыскивать растение также стоит в это время.

Чем подкормить огурцы

Огурцам нужны регулярные подкормки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Огурцы — единственная культура, нуждающаяся в регулярных подкормках, которые, пусть и в небольших дозах, но все же должны содержать азот. Это широколистное растение, которому требуются азот, фосфор и калий. Обильный полив быстро вымывает из почвы азот, поэтому его тоже придется вносить. Удобрять огурцы нужно не только в июле, но до конца плодоношения.

«Кормить огурцы нужны каждые десять дней. Сначала обильно полить водой, а потом давать подкормку. Тогда будет хороший урожай и растение крепкое, здоровое, — отметила Людмила Шубина. — Лучше всего чередовать органику и минеральные удобрения».

Из органики можно взять настой сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10 и добавить стакан золы. Минеральные удобрения должны содержать в большей степени калий и фосфор и небольшую дозу азота.

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