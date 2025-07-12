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Лето «Видел такие, но давно»: в Ярославской области нашли грибы-«кораллы»

«Видел такие, но давно»: в Ярославской области нашли грибы-«кораллы»

Можно ли их есть

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Вот такие удивительные корраловидные грибы нашли в Ярославской области | Источник: Грибы Ярославской области / Vk.comВот такие удивительные корраловидные грибы нашли в Ярославской области | Источник: Грибы Ярославской области / Vk.com

Вот такие удивительные корраловидные грибы нашли в Ярославской области

Источник:

Грибы Ярославской области / Vk.com

В Ярославской области нашли необычные грибы, похожие на кораллы. Белое «семейство» облепило старый ствол. Фото находки выложили в группе «Грибы Ярославской области».

«Нашел их в перелеске, в осиннике, в Борисоглебском районе в конце июня. Вроде бы видел такие раньше, но давно. Не знаю, что это такое», — рассказал порталу 76.RU автор снимка.

Ярославский миколог Ольга Лазарева рассказала, что данные грибы относится к группе так называемых рогатиковых. Называются «клавикорона крыночковидная».

«Развиваются на мертвой древесине упавших деревьев. Сезон роста — конец лета, осень. Съедобен только в молодом возрасте», — уточнила она.

Грибы облепили старый ствол дерева | Источник: Грибы Ярославской области / Vk.comГрибы облепили старый ствол дерева | Источник: Грибы Ярославской области / Vk.com

Грибы облепили старый ствол дерева

Источник:

Грибы Ярославской области / Vk.com

Оказалось, что для Ярославской области такие грибы не редкость. Для них умеренная зона Северного полушария — привычное место обитания.

Клавикорона — представитель обширной группы рогатиковых (их также называют коралловидными) грибов. Назван он так из-за того, что его кончики увенчаны своеобразными «коронами». Мякоть у этих грибов упругая и жесткая. Запах слабый, землистый.

А вы встречали такой гриб?

Нет
Да
Не помню

Недавно мы писали, что в Ярославской области нашли южный гриб. Для нашей полосы такие — редкость.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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