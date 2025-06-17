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Лето «Шляпки огромные»: в Ярославской области нашли редкие грибы

«Шляпки огромные»: в Ярославской области нашли редкие грибы

Миколог рассказала, что это за вид и можно ли их есть

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12 комментариев
В Ярославской области нашли пилолистник | Источник: Марина СоколоваВ Ярославской области нашли пилолистник | Источник: Марина Соколова

В Ярославской области нашли пилолистник

Источник:

Марина Соколова

Жительница Ярославской области Марина Соколова обнаружила необычные грибы. Выложила фотографию в региональной группе любителей тихой охоты с вопросом, что это. Но никто не ответил.

«У них огромные шляпки. Нашла в Гаврилов-Ямском районе под деревьями рядом с болотиной», — рассказала она порталу 76.RU.

Видно, что шляпки грибов в сравнении с коробком просто огромные | Источник: Марина СоколоваВидно, что шляпки грибов в сравнении с коробком просто огромные | Источник: Марина Соколова

Видно, что шляпки грибов в сравнении с коробком просто огромные

Источник:

Марина Соколова

Ярославский миколог Ольга Лазарева объяснила, что это за вид.

«Это пилолистник бокаловидный — нечастый для Ярославской области вид. Свое название, по-видимому, получил за характерный „зубчатый“ край пластинок под шляпкой. Обычно обитает на мертвой древесине преимущественно лиственных пород. Съедобен только в молодом возрасте. Когда более зрелый, становится „резиновым“», — сообщила специалист.

Пилолистники выросли на поваленном стволе дерева | Источник: Марина СоколоваПилолистники выросли на поваленном стволе дерева | Источник: Марина Соколова

Пилолистники выросли на поваленном стволе дерева

Источник:

Марина Соколова

Известно, что такие грибы распространены в южных широтах. Для нашей полосы они редкость.

Такие грибы редко встречаются в Ярославской области | Источник: Марина СоколоваТакие грибы редко встречаются в Ярославской области | Источник: Марина Соколова

Такие грибы редко встречаются в Ярославской области

Источник:

Марина Соколова

Кстати, на деревьях растет немало разновидностей грибов. Мы писали, какие из них можно собирать и есть, а какие ядовиты. Также делали подборку вкуснейших грибов, которые можно собирать в июне.

При этом жителям Ярославской области следует помнить, что со 2 июня в течение 21 дня в регионе действует особый противопожарный режим. Посещение лесов в этот период запрещено.

А вы встречали такой гриб?

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Комментарии
12
Гость
5 часов
Марине Соколовой не надо штраф выписать за посещение леса?
Гость
3 часа
На "Лисичек" из Чернобыля похожи ..
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