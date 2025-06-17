«Шляпки огромные»: в Ярославской области нашли редкие грибы

В Ярославской области нашли пилолистник Источник: Марина Соколова











Жительница Ярославской области Марина Соколова обнаружила необычные грибы. Выложила фотографию в региональной группе любителей тихой охоты с вопросом, что это. Но никто не ответил.

«У них огромные шляпки. Нашла в Гаврилов-Ямском районе под деревьями рядом с болотиной», — рассказала она порталу 76.RU.

Видно, что шляпки грибов в сравнении с коробком просто огромные Источник: Марина Соколова











Ярославский миколог Ольга Лазарева объяснила, что это за вид.

«Это пилолистник бокаловидный — нечастый для Ярославской области вид. Свое название, по-видимому, получил за характерный „зубчатый“ край пластинок под шляпкой. Обычно обитает на мертвой древесине преимущественно лиственных пород. Съедобен только в молодом возрасте. Когда более зрелый, становится „резиновым“», — сообщила специалист.

Пилолистники выросли на поваленном стволе дерева Источник: Марина Соколова

Известно, что такие грибы распространены в южных широтах. Для нашей полосы они редкость.

Такие грибы редко встречаются в Ярославской области Источник: Марина Соколова











Кстати, на деревьях растет немало разновидностей грибов. Мы писали, какие из них можно собирать и есть, а какие ядовиты. Также делали подборку вкуснейших грибов, которые можно собирать в июне.

При этом жителям Ярославской области следует помнить, что со 2 июня в течение 21 дня в регионе действует особый противопожарный режим. Посещение лесов в этот период запрещено.