Россиянка собрала тысячу сортов пионов — некоторые стоят почти 130 тысяч рублей. Видео прекрасного сада

За частью сортов охотятся коллекционеры Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Наталья Шевцова из Новосибирска за 20 лет собрала около тысячи сортов пионов. Их столько, что кусты пришлось рассадить на трех участках.

У нее есть самые разные расцветки и формы. За ее растениями охотятся цветоводы со всей России, а самый дорогой сорт сейчас стоит около 130 тысяч рублей.

Наши коллеги из NGS.RU погуляли по ее цветнику, и вы тоже можете полюбоваться на цветы на видео выше.