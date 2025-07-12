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Лето Россиянка собрала тысячу сортов пионов — некоторые стоят почти 130 тысяч рублей. Видео прекрасного сада

Россиянка собрала тысячу сортов пионов — некоторые стоят почти 130 тысяч рублей. Видео прекрасного сада

Кусты пришлось посадить на трех участках

90
1 комментарий

За частью сортов охотятся коллекционеры

Источник:

Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Наталья Шевцова из Новосибирска за 20 лет собрала около тысячи сортов пионов. Их столько, что кусты пришлось рассадить на трех участках.

У нее есть самые разные расцветки и формы. За ее растениями охотятся цветоводы со всей России, а самый дорогой сорт сейчас стоит около 130 тысяч рублей.

Наши коллеги из NGS.RU погуляли по ее цветнику, и вы тоже можете полюбоваться на цветы на видео выше.

Наталья Шевцова также дала советы по выращиванию этого цветка. Важно в первый год не добавлять перегной и вовремя обрезать коробочки после цветения.

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Александра Бруня
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Пионы Цветы Цветоводство
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Комментарии
1
Гость
11 минут
Очень красиво 😻 удивляюсь что ещё не отняли у неё всё или хотя бы штрафы не выписали
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