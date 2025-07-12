НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+31°C

Сейчас в Ярославле
Погода+31°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +32

0 м/c,

 757мм 52%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,89
EUR 91,12
Надвигается гроза
Отзыв о русском юге
Афиша на выходные
Отзыв на новый «Метеор»
Обзор парка Тысячелетия
Почему нельзя купаться в пруду
Смертельная авария на трассе: видео
Стройка у ТЦ
Очереди в аквапарк
Новые теплоходы по Волге
Лето Что делать, чтобы перья лука не желтели? Ответила домохозяйка, вырастившая гигантский овощ

Что делать, чтобы перья лука не желтели? Ответила домохозяйка, вырастившая гигантский овощ

Ольга Догадаева из Ярославской области поделилась секретами садоводства

246
Написать комментарий
Что нужно делать, чтобы перья лука не желтели | Источник: Фазенда с Олей и Ксюшей / Vk.comЧто нужно делать, чтобы перья лука не желтели | Источник: Фазенда с Олей и Ксюшей / Vk.com

Что нужно делать, чтобы перья лука не желтели

Источник:

Фазенда с Олей и Ксюшей / Vk.com

Домохозяйка Ольга Догадаева из Ярославской области вырастила огромный лук. Гигантские овощи — это ее хобби.

Ольга начала высаживать рассаду лука еще зимой прошлого года.

«Лук — очень капризная культура. С ним приходится нянчиться, но так как я высаживаю его уже второй год, опыт есть. Луку нужно очень хорошее освещение, рыхлый грунт, постоянные перевалки. То есть, как только он осваивает ком земли, его нужно переваливать в больший объем, иначе он остановится в росте. В этом году я его очень рано пересадила в финальный объем грунта и поставила в парник на улицу. Его и заваливало снегом, был мороз, я его обогревала дуйками. Потом у нас был шквальный ветер, порвало пленку, мы с мужем бегали и спасали его», — рассказала Ольга Догадаева.

Но усиленная забота не помогла. В итоге овощ раздвоился.

«Я не хотела его срезать. Хотела оставить, посмотреть, какой он в итоге получится. Но так вышло, что дома закончился лук, было очень лень идти в магазин, и он просто пал жертвой моей лени», — рассказала Ольга.

По словам домохозяйки, лук был вкусным, салатным.

Также Ольга дала советы дачникам по уходу за луком. Одна из основных проблем, с которыми сталкиваются огородники — пожелтевшие перья. Ольга рассказала, как этого избежать.

«Если желтеет ранней весной, в начале роста, это от нехватки азота. Если температура грунта ниже 15 градусов тепла, можно дать аммиачную селитру, если выше 15 градусов, то кальциевую селитру. Если листья желтеют в конце сезона, это естественный процесс, питание из пера уходит в луковицу, тем самым он набирает массу», — объяснила Ольга Догадаева.

Удобрения нужно разводить с водой и поливать лук под корень. По словам Ольги, собирать урожай пора, когда перо лука высыхает.

«Но нужно смотреть по погоде, если по прогнозу стоят дожди, лучше собрать раньше. Чтобы лук хорошо хранился, он должен быть хорошо просушен», — уточнила Ольга.

Ранее агроном объяснила, почему скручиваются листья смородины.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Лук Урожай Огород
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
В три раза дешевле Турции! Туристка рискнула испытать арабский all inclusive: что из этого вышло
Ольга Чиги
Мнение
Каким получился заключительный сезон «Игры в кальмара»: разбор со спойлерами
Кирилл Титов
Мнение
Дневник кругосветки. Как 36-летняя путешественница бросила всё и отправилась автостопом по миру
Гала Ермошкина
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Мнение
«Временами казалось, что я сойду с ума»: мама девятиклассницы рассказала о тратах на школьный выпускной дочери
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление