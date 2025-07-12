Что делать, чтобы перья лука не желтели? Ответила домохозяйка, вырастившая гигантский овощ

Что нужно делать, чтобы перья лука не желтели Источник: Фазенда с Олей и Ксюшей / Vk.com

Домохозяйка Ольга Догадаева из Ярославской области вырастила огромный лук. Гигантские овощи — это ее хобби.

Ольга начала высаживать рассаду лука еще зимой прошлого года.

«Лук — очень капризная культура. С ним приходится нянчиться, но так как я высаживаю его уже второй год, опыт есть. Луку нужно очень хорошее освещение, рыхлый грунт, постоянные перевалки. То есть, как только он осваивает ком земли, его нужно переваливать в больший объем, иначе он остановится в росте. В этом году я его очень рано пересадила в финальный объем грунта и поставила в парник на улицу. Его и заваливало снегом, был мороз, я его обогревала дуйками. Потом у нас был шквальный ветер, порвало пленку, мы с мужем бегали и спасали его», — рассказала Ольга Догадаева.

Но усиленная забота не помогла. В итоге овощ раздвоился.

«Я не хотела его срезать. Хотела оставить, посмотреть, какой он в итоге получится. Но так вышло, что дома закончился лук, было очень лень идти в магазин, и он просто пал жертвой моей лени», — рассказала Ольга.

По словам домохозяйки, лук был вкусным, салатным.

Также Ольга дала советы дачникам по уходу за луком. Одна из основных проблем, с которыми сталкиваются огородники — пожелтевшие перья. Ольга рассказала, как этого избежать.

«Если желтеет ранней весной, в начале роста, это от нехватки азота. Если температура грунта ниже 15 градусов тепла, можно дать аммиачную селитру, если выше 15 градусов, то кальциевую селитру. Если листья желтеют в конце сезона, это естественный процесс, питание из пера уходит в луковицу, тем самым он набирает массу», — объяснила Ольга Догадаева.

Удобрения нужно разводить с водой и поливать лук под корень. По словам Ольги, собирать урожай пора, когда перо лука высыхает.

«Но нужно смотреть по погоде, если по прогнозу стоят дожди, лучше собрать раньше. Чтобы лук хорошо хранился, он должен быть хорошо просушен», — уточнила Ольга.