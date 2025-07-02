Атака вредителей или недостаток питания? Агроном объяснила, почему скручиваются листья смородины

Агроном рассказала, как по листьям определить, чем болеет куст Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Смородину выращивают практически все дачники, и у них к этой ягоде есть много вопросов. В особенности таких, что касаются вредителей и болезней. Например, что делать, если листья смородины начали скручиваться или на них появились подозрительные пятна. На берегу можно сказать, что это явный повод как можно скорее заняться здоровьем кустов. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала, как спасти урожай ягод.

Вредители смородины и борьба с ними

Вредители могут объесть куст всего за несколько дней. Самые распространенные — это листовертка и тля. Определить, что появился кто-то из них не так и трудно. Листья будут повреждены, начнут скручиваться.

Листовёртка

Небольшой мотылек откладывает свои яйца на обратную сторону листа. Из них появляются небольшие желтоватые или зеленые гусеницы. Они начинают объедать листву, потом опутывают куст паутиной и делают коконы.

Способов борьбы с вредителем много. Чаще всего дачники не хотят возиться с биологическими и менее вредными для полезных насекомых способами и проводят обработку «Карбофосом» или «Актеликом». С химией нужно быть очень аккуратными.

— Можно использовать более безопасные способы. Опудривать кусты смесью табачной пыли с золой. Или сделать мыльный раствор и обильно опрыскать. Нужно будет развести 50-70 грамм на 10 литров воды. Обработать раствором куст со всех сторон. Но если пройдет дождь, то придется повторить опрыскивание, — объяснила агроном Людмила Шубина.

Среди биологических препаратов можно использовать: «Битоксибациллин» или «Фитоверм». Они безопасны для человека, но губительны для вредителей. Опрыскивать придется листву очень обильно.

Тля

Со смородинной тлей сталкивался почти каждый дачник Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

На смородине может встречаться несколько видов тли от смородинной до галловой. Принципы борьбы с ними одинаковы. Дачнику важно помнить, что нужно всеми силами привлекать на участок полезных насекомых — божьих коровок, златоглазок. И тогда работы в саду будет значительно меньше.

— Как и в случае с листоверткой могут помочь биологические препараты, если нет очень сильного поражения. Химическую обработку стоило проводить до цветения, — подчеркнула специалист.

Химию нельзя применять во время цветения, а также, когда до сбора урожая осталось меньше 2-3 недель. Среди популярных инсектицидов: «Актара», «Актелик», «Вотафокс».

Почему скручиваются листья у смородины

Без здоровых листьев не получить хороший урожай Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Листья смородины могут скручиваться по нескольким причинам и это может быть не только воздействие вредителей. Самая распространенная — это недостаток питания. Весной нужно было внести щедро минеральные удобрения. Сейчас можно удобрить куст калием и фосфором, в объеме и разведении, указанном на упаковке.

— Все удобрения нужно вносить после основного полива или аккуратно вкапывать у корня. Делать это только рано утром или поздно вечером, чтобы не было ожогов и шока у куста, — предупредила специалист.

Влияние вредителей мы разобрали выше, но куст смородины может и заболеть. Скручивание листьев может быть ответной реакцией. Так мучнистая роса приводит к достаточно быстрой гибели куста, если не принять меры. Это заболевание еще называют сферотекой. На листьях появляется белый налет и они начинают скручиваться.

Если область поражения небольшая, то листья и побеги нужно вырезать и убрать, а куст обильно опрыскать биофунгицидом, например «Фитоспорином» или «Микорадом». При массовом поражении придется использовать химические препараты. Например, бордосскую жидкость, «Топаз», «Тоивит» в разведении, указанном в инструкции.

Из народных средств борьбы популярно опрыскивание растворами из подручных средств. Можно сделать раствор из чеснока, сухой горчицы или йода.

Чем обработать красные пятна

С грибковыми заболеваниями можно бороться препаратами, содержащими бактерии Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Красные или бурые пятна на листьях смородины чаще всего говорят о грибковых заболеваниях. Самая распространенная болезнь — антракноз. Она появляется в конце июня и в июле. Если ничего не предпринять, то грибок может перекинуться с побегов и листьев даже на ягоды. Листва может не только покраснеть, но и скрутиться.

— С грибковыми заболеваниями можно бороться биологическими препаратами, в составе которых есть бактерия Bacillus subtilis. Можно выбрать любого производителя. Главное обильно опрыскать куст и листву с обеих сторон. Стоит обработать сразу и соседние кусты. Такие препараты безопасны для человека. Нужно 2-3 обработки в течение нескольких недель до того, как ситуация стабилизируется, — подчеркнула специалист

Еще одна распространенная болезнь — ржавчина. Она также вызывается грибками, но на листьях появляются желтые или оранжевые пятна, которые могут постепенно сливаться. Борьба с ней такая же, как при антракнозе.

Если поражение куста слишком сильное, то придется прибегать к фунгицидам — это химические препараты против грибков. Один из самых известных — это бордосская жидкость. При обработке нужно строго следовать всем указаниям на упаковке. Обычно это разведение 100 г на 10 литров воды. Нужно будет тщательно опрыскать кусты.