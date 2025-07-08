Могут сгнить: когда собирать чеснок и убирать лук, чтобы не потерять урожай

Чеснок и лук будут отлично храниться, если их собрать вовремя Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще только июль, но уже скоро нужно собирать первый урожай — на грядках готовы чеснок и лук. Эти культуры раньше всех начинают развиваться, поэтому и почти готовы к сбору во второй месяц лета. Разбираемся, когда собирать чеснок и лук и как правильно их просушить перед хранением.

Когда собирать чеснок

Озимый чеснок уже почти готов для сбора. Обычно лопата не требуется, достаточно просто потянуть за верхушку и с усилием достать его из земли. Сделать это нужно в период с 15 по 20 июля. А так как в этом году очень теплая весна и жаркий июнь, то возможный срок сбора сдвинулся даже на неделю пораньше.

— Для открытого грунта срок с 15 июля самый оптимальный. К этому времени зубчики созрели. Я обычно оставляю одну сигнальную бульбочку — как только она лопнула, то чеснок точно готов к сбору, — объяснила агроном Людмила Шубина.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Чеснок лучше сушить в тени, а вот лук наоборот — на солнце Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Если запоздать с уборкой, то можно столкнуться с грибковыми заболеваниями — они быстро поражают урожай из-за обильных дождей в конце июля. Слишком поздно собранный чеснок даже без грибка хранится меньше и хуже.

Яровой чеснок, который сажают в мае нужно собирать намного позже — не раньше сентября. Также стоит ориентироваться на состояние пера. Кроющие чешуйки должны хорошо прилегать к зубчикам, чтобы это проверить стоит достать одно растение.

Как сушить чеснок

Лучше всего выдергивать чеснок вместе с корнями. Не нужно их обрезать, как и ботву. Сушить чеснок нужно в темном, проветриваемом помещении.

— Его нужно поставить вертикально. Пусть идет отток питательных веществ с листьев в течение месяца. Так и зубчики укрепляются, пленочка подсыхает. Тогда чеснок будет хорошо хранится. На посадку осенью нужно оставить самые крупные и крепкие головки, — советует Людмила Шубина.

После полного высыхания перо чеснока нужно подрезать, оставив над головкой 3-4 сантиметра. В таком виде урожай нужно ссыпать в ящики или короба с отверстиями для вентиляции и убрать в прохладное, проветриваемое помещение.

Когда убирать лук

Сроки уборки лука зависят от времени посадки и сорта. Обычно это период с 20–25 июля по 10 августа для совсем поздних сортов, таких как, например, «Ялтинский». Чем позже посажен лук, тем позже наступит срок его уборки.

— Определить, что пора собирать лук достаточно просто. Перо должно пожелтеть, шейка между ним и луком утончиться. Как только легло перо и стало жухлым — можно убирать, — подчеркнула специалист.

Если вовремя не выкопать лук, то он начнет вновь наращивать перо взамен отжившему, а также развивать корневую систему. Такой урожай долго храниться не будет.

Как сушить лук

Сушка лука отличается от чеснока. С корнями и пером его можно оставить на солнце на грядке, убирая в помещение на ночь. Как только шелуха перестанет быть влажной, а корни и перо окончательно засохнут, то пора убирать урожай на хранение.

Агроном не советует обрезать перья, но если нет возможности их сохранить, то лучше отступать от головки примерно на сантиметр. Лук можно хранить в ящиках и коробах с отверстиями для воздуха. Температура не должна быть выше +15-17 градусов.

Что посадить на свободные грядки

После сбора урожая грядки нельзя оставлять пустыми Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

После уборки чеснока и лука не стоит оставлять грядки пустыми. Это плохо для земли. Свободный грунт займут сорняки, а если их выпалывать, то почва будет страдать от ветра и солнца.

— Лучше всего посеять осенние сидераты. Например, белую горчицу или рапс. Они успеют дать хорошую зеленую массу, которую нужно будет вкопать в землю поздно осенью. Зеленые удобрения сделают грунт плодородным, — подчеркнула Людмила Шубина.

На свободные грядки также можно посеять зелень, морковь, свеклу или горох. И они даже успеют дать свой урожай.

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