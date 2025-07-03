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Лето Ярославцев просят быть осторожнее: на область надвигается опасное погодное явление

Ярославцев просят быть осторожнее: на область надвигается опасное погодное явление

Рассказываем, чего стоит ожидать от стихии

1 432
2 комментария
В Ярославской области ожидается гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области ожидается гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ожидается гроза

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили об ухудшении погоды 4 июля. Днем ожидается гроза.

«В отдельных районах с ливнем, сильным дождем, местами град, при грозе усиление юго-западного, западного ветра порывами 13–18 м/с ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю», — сообщили в Министерстве региональной безопасности области.

Граждан попросили быть внимательнее и осторожнее во время непогоды. Также напомнили, что нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно.

Телефон экстренных служб — 112.

В ближайшее время Центральную Россию накроет Азорский антициклон, который уже принес пекло в Европу, раскалив там воздух до +44 градусов. Жара простоит до выходных. В субботу и воскресенье, 5 и 6 июля, после прохождения холодного фронта слегка посвежеет.

Подробный прогноз погоды по дням можно узнать на сервисе «Погода 76.RU».

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Варвара Киселёва
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Комментарии
2
Гость
1 час
ШО! Опять!
Гость
43 минуты
Ужас! Что творится!
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