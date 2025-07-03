Ярославцев просят быть осторожнее: на область надвигается опасное погодное явление

В Ярославской области ожидается гроза Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили об ухудшении погоды 4 июля. Днем ожидается гроза.



«В отдельных районах с ливнем, сильным дождем, местами град, при грозе усиление юго-западного, западного ветра порывами 13–18 м/с ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю», — сообщили в Министерстве региональной безопасности области.

Граждан попросили быть внимательнее и осторожнее во время непогоды. Также напомнили, что нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно.

Телефон экстренных служб — 112.

В ближайшее время Центральную Россию накроет Азорский антициклон, который уже принес пекло в Европу, раскалив там воздух до +44 градусов. Жара простоит до выходных. В субботу и воскресенье, 5 и 6 июля, после прохождения холодного фронта слегка посвежеет.