Антициклон, принесший пекло в Европу, накроет Центральную Россию: когда

Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Азорский антициклон, который принес настоящее пекло в Европу, раскалив там воздух до +44 градусов, теперь накроет Центральную Россию. Это означает, что державшаяся долгое время на Русской равнине прохладная погода сменится зноем.

«Можно сказать, что лето, наконец, заявит о себе и в средней полосе», — констатировали в центре «Фобос».

Жара простоит до выходных. В субботу и воскресенье, 5–6 июля, после прохождения холодного фронта, слегка посвежеет. Но на следующей неделе опять вернется климатический июль.

Прогноз погоды по дням для Ярославской области от Гидрометцентра:

четверг, 3 июля: облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем: +21…+26 градусов;

пятница, 4 июля: облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер до 12 метров в секунду, при грозе — до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +11…+16 градусов, днем: +21…+27 градусов;

суббота, 5 июля: переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +8…+13 градусов, днем: +16…+21 градус;

воскресенье, 6 июля: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +10 градусов, днем: +21 градус;

понедельник, 7 июля: облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +14 градусов, днем: +23 градуса;

вторник, 8 июля: облачно, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем: +25 градусов;

среда, 9 июля: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +17 градусов, днем: +24 градуса.