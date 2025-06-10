В Ярославской области заметили редкое природное явление. Устрашающие кадры стихии

Вечером 9 июня в Угличском районе Ярославской области было замечено необычное природное явление. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, над дорогой поднялся вихрь. Как уточнили 76.RU в Ярославском ЦГМС, это был мезоциклон, а не смерч или торнадо, как предположили многие в соцсетях.

«Вчерашняя метеорологическая ситуация действительно способствовала формированию нестабильной атмосферы. Воздух прогрелся до почти 29 градусов, что создало значительный температурный контраст перед прохождением холодного фронта. В подобных условиях иногда возникают кратковременные атмосферные вихри. Наши специалисты не зафиксировали мезоциклон, вероятно, потому, что он имел локальный характер и прошел вне зоны действия наших наблюдательных пунктов», — сообщили в ярославском ЦГМС.

Такие явления характерны для летнего периода, особенно вблизи водоемов, когда теплый, влажный воздух сталкивается с холодными воздушными массами.

В Угличском районе сняли на видео явление, похожее на торнадо

Мезоциклон — это вращающийся столб воздуха внутри грозового облака, который не касается земли. Это предвестник смерча или торнадо.

Смерч — это вихрь, который уже спустился из облака к земле. Он может быть слабым или умеренным по силе.

Торнадо — это самая мощная и разрушительная форма смерча. Всегда возникает из грозы с мезоциклоном и сопровождается очень сильным ветром.