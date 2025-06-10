НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

 752мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,60
EUR 89,79
Грядут масштабные сокращения
Как отдыхает хоккеист после финала плей-офф
В регионе бушевал мезоциклон
Сбой в оплате проезда
Гид по отдыху в России
Новый ЖК в Ярославле
Судьба здания театра
Как сэкономить на ремонте
Путеводитель по ресторанам Ярославля
Суперяхта в Ярославле
Лето В Ярославской области заметили редкое природное явление. Устрашающие кадры стихии

В Ярославской области заметили редкое природное явление. Устрашающие кадры стихии

Метеорологи рассказали, что это было

4 326
4 комментария
Необычное погодное явление в Ярославской области | Источник: Наталия / Vk.comНеобычное погодное явление в Ярославской области | Источник: Наталия / Vk.com

Необычное погодное явление в Ярославской области

Источник:

Наталия / Vk.com

Вечером 9 июня в Угличском районе Ярославской области было замечено необычное природное явление. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, над дорогой поднялся вихрь. Как уточнили 76.RU в Ярославском ЦГМС, это был мезоциклон, а не смерч или торнадо, как предположили многие в соцсетях.

«Вчерашняя метеорологическая ситуация действительно способствовала формированию нестабильной атмосферы. Воздух прогрелся до почти 29 градусов, что создало значительный температурный контраст перед прохождением холодного фронта. В подобных условиях иногда возникают кратковременные атмосферные вихри. Наши специалисты не зафиксировали мезоциклон, вероятно, потому, что он имел локальный характер и прошел вне зоны действия наших наблюдательных пунктов», — сообщили в ярославском ЦГМС.

Такие явления характерны для летнего периода, особенно вблизи водоемов, когда теплый, влажный воздух сталкивается с холодными воздушными массами.

ярославский ЦГМС

В Угличском районе сняли на видео явление, похожее на торнадо

Источник:

Наталия / Vk.com

Мезоциклон — это вращающийся столб воздуха внутри грозового облака, который не касается земли. Это предвестник смерча или торнадо.

Смерч — это вихрь, который уже спустился из облака к земле. Он может быть слабым или умеренным по силе.

Торнадо — это самая мощная и разрушительная форма смерча. Всегда возникает из грозы с мезоциклоном и сопровождается очень сильным ветром.

10 июня в регионе значительно похолодало. По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле температура воздуха держится в районе 19 градусов.

«Сегодняшнее похолодание по сравнению со вчерашним днем как раз свидетельствует о прохождении холодного фронта. При таких перепадах температуры возможны локальные вихревые образования — ячейки, которые визуально могут напоминать мини-смерчи, но не обладают их разрушительной силой», — отметили специалисты ЦГМС.

Также непогода бушевала в Некрасовском районе. Как сообщают читатели 76.RU, из-за сильного ветра упали деревья на берегу реки Солоница. В Ярославском районе прошел град.

Деревья перегородили дорогу | Источник: читательница 76.RU МарияДеревья перегородили дорогу | Источник: читательница 76.RU Мария

Деревья перегородили дорогу

Источник:

читательница 76.RU Мария

Это случилось в Некрасовском районе | Источник: читательница 76.RU МарияЭто случилось в Некрасовском районе | Источник: читательница 76.RU Мария

Это случилось в Некрасовском районе

Источник:

читательница 76.RU Мария

Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды для всей России на июнь от руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Погода Ветер Смерч
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
6 часов
Ещё больше вырубайте леса
Гость
9 часов
Фейк! Это штат Невада, США. 🤡🤡🤡
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Рожать или копить. Заменит ли ребенок пенсию?
Галеева Венера
Мнение
Хочешь сдать квартиру — спроси у соседей! В России готовят новый закон, который изменит правила аренды жилья
Василий Ласкин
Мнение
Конфеты или дорогое лечение? Стоматолог рассказал, как сахар рушит зубы и как сладкоежкам снизить риски
Альберт Ищенко
Мнение
«У нас не стало возможностей»: зумер — о том, почему для молодежи не самое лучшее время
Александра Куляпина
заместитель главного редактора 59.RU
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление