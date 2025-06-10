В Ярославской области заметили редкое природное явление. Устрашающие кадры стихии

Вечером 9 июня в Угличском районе Ярославской области было замечено необычное природное явление. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, над дорогой поднялся вихрь. Как уточнили 76.RU в Ярославском ЦГМС, это был мезоциклон, а не смерч или торнадо, как предположили многие в соцсетях.
«Вчерашняя метеорологическая ситуация действительно способствовала формированию нестабильной атмосферы. Воздух прогрелся до почти 29 градусов, что создало значительный температурный контраст перед прохождением холодного фронта. В подобных условиях иногда возникают кратковременные атмосферные вихри. Наши специалисты не зафиксировали мезоциклон, вероятно, потому, что он имел локальный характер и прошел вне зоны действия наших наблюдательных пунктов», — сообщили в ярославском ЦГМС.
Такие явления характерны для летнего периода, особенно вблизи водоемов, когда теплый, влажный воздух сталкивается с холодными воздушными массами.
Мезоциклон — это вращающийся столб воздуха внутри грозового облака, который не касается земли. Это предвестник смерча или торнадо.
Смерч — это вихрь, который уже спустился из облака к земле. Он может быть слабым или умеренным по силе.
Торнадо — это самая мощная и разрушительная форма смерча. Всегда возникает из грозы с мезоциклоном и сопровождается очень сильным ветром.
10 июня в регионе значительно похолодало. По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле температура воздуха держится в районе 19 градусов.
«Сегодняшнее похолодание по сравнению со вчерашним днем как раз свидетельствует о прохождении холодного фронта. При таких перепадах температуры возможны локальные вихревые образования — ячейки, которые визуально могут напоминать мини-смерчи, но не обладают их разрушительной силой», — отметили специалисты ЦГМС.
Также непогода бушевала в Некрасовском районе. Как сообщают читатели 76.RU, из-за сильного ветра упали деревья на берегу реки Солоница. В Ярославском районе прошел град.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды для всей России на июнь от руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.