«Все руки в синяках»: под Ярославлем выпал град. Видео

Под Ярославлем выпал град Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Вечером 9 июня под Ярославлем выпал град. Жители региона сообщили, что непогода разгулялась в районе села Туношна.

«Мощнейший град под Туношной. Как сообщает подписчица: „Попали под него, все руки в синяках теперь“», — говорится в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

«Недолго, минут 5, но сыпало сильно», — рассказал читатель 76.RU Александр.

«Ещё и свет пропал. Ветер был жуткий», — написал ярославец Юрий.

Ярославцы поделились фотографиями и видео с последствиями непогоды.

Кусочки льда небольшие, но как их много! Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Засыпало всю лужайку Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Ярославцы удивились граду в начале июня Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Вот это насыпало! Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Тем временем ярославцы сообщают, что в поселке Некрасовское ветер сломал дерево.

В Некрасовском разгулялся ветер Источник: Лиля Кулайкова / Жесть Ярославль / Vk.com

Днем ранее в Министерстве региональной безопасности сообщали, что 9 июня в Ярославской области сохраняется вероятность кратковременных дождей и гроз.

А специалисты центра «Фобос» позже сообщали, что в регионах Центральной России 9 июня возможен сильный дождь, гроза и температура в районе +25… +27 °C. А вот с 10 июня ожидают постепенного похолодания.