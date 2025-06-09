«Все руки в синяках»: под Ярославлем выпал град. Видео

Вечером 9 июня под Ярославлем выпал град. Жители региона сообщили, что непогода разгулялась в районе села Туношна.
«Мощнейший град под Туношной. Как сообщает подписчица: „Попали под него, все руки в синяках теперь“», — говорится в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».
«Недолго, минут 5, но сыпало сильно», — рассказал читатель 76.RU Александр.
«Ещё и свет пропал. Ветер был жуткий», — написал ярославец Юрий.
Ярославцы поделились фотографиями и видео с последствиями непогоды.
Тем временем ярославцы сообщают, что в поселке Некрасовское ветер сломал дерево.
Днем ранее в Министерстве региональной безопасности сообщали, что 9 июня в Ярославской области сохраняется вероятность кратковременных дождей и гроз.
А специалисты центра «Фобос» позже сообщали, что в регионах Центральной России 9 июня возможен сильный дождь, гроза и температура в районе +25… +27 °C. А вот с 10 июня ожидают постепенного похолодания.
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