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«Все руки в синяках»: под Ярославлем выпал град. Видео

Жители региона поделились фотографиями с последствиями непогоды

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24 комментария
Под Ярославлем выпал град | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramПод Ярославлем выпал град | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Под Ярославлем выпал град

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Вечером 9 июня под Ярославлем выпал град. Жители региона сообщили, что непогода разгулялась в районе села Туношна.

«Мощнейший град под Туношной. Как сообщает подписчица: „Попали под него, все руки в синяках теперь“», — говорится в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

«Недолго, минут 5, но сыпало сильно», — рассказал читатель 76.RU Александр.

«Ещё и свет пропал. Ветер был жуткий», — написал ярославец Юрий.

Ярославцы поделились фотографиями и видео с последствиями непогоды.

Кусочки льда небольшие, но как их много! | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramКусочки льда небольшие, но как их много! | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Кусочки льда небольшие, но как их много!

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Засыпало всю лужайку | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramЗасыпало всю лужайку | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Засыпало всю лужайку

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Ярославцы удивились граду в начале июня | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramЯрославцы удивились граду в начале июня | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Ярославцы удивились граду в начале июня

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Вот это насыпало!

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Тем временем ярославцы сообщают, что в поселке Некрасовское ветер сломал дерево.

В Некрасовском разгулялся ветер | Источник: Лиля Кулайкова / Жесть Ярославль / Vk.comВ Некрасовском разгулялся ветер | Источник: Лиля Кулайкова / Жесть Ярославль / Vk.com

В Некрасовском разгулялся ветер

Источник:

Лиля Кулайкова / Жесть Ярославль / Vk.com

Днем ранее в Министерстве региональной безопасности сообщали, что 9 июня в Ярославской области сохраняется вероятность кратковременных дождей и гроз.

А специалисты центра «Фобос» позже сообщали, что в регионах Центральной России 9 июня возможен сильный дождь, гроза и температура в районе +25… +27 °C. А вот с 10 июня ожидают постепенного похолодания.

Прогноз на каждый день также можно узнать на сервисе «Погода 76.RU».

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
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Комментарии
24
Гость
16 часов
Каким образом руки в синяках?
Гость
15 часов
С неба сыпал град. Град! Это- не вода. Да! А кусочки льда. Да! Бил по голове. Прыгал по траве. Белый хрупкий след — От зимы-привет.
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