Меняем Европу на Азию? Где этим летом будут отдыхать россияне

Эксперты рассказали, куда стоит поехать на отпуск летом 2025 года Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











Европейские страны всё реже выдают россиянам многократные шенгенские визы. Только за год доля снизилась с 49% до 41%, по данным Еврокомиссии. Значит, европейские консульства ужесточили требования к российским туристам. Кроме того, крайне высоким остается и процент отказов: скажем, московское консульство Испании (а это по-прежнему одна из самых популярных у россиян стран) отклонила за год почти 9% прошений о визе, а консульство Греции — почти 13%.

Ищем альтернативу

Вместо «полузакрытой» Европы россияне всё чаще выбирают Азию и Ближний Восток. Ассоциация туроператоров России (АТОР) констатирует: большинство популярных азиатских направлений стали еще либеральнее для российских туристов. Еще два массовых туроператора решили открыть чартерные программы в Таиланд, возобновляются рейсы в Израиль (Тель-Авив и Эйлат, курорт на Красном море).

АТОР также сообщает, что летом могут появиться чартерные рейсы в Азербайджан. Но не все азиатские направления демонстрируют такой устойчивый рост: дружественному Ирану не хватает большой рекламной кампании.

— На данный момент действительно происходит переориентация с Запада на Восток. Учитывая особенности, которые сейчас есть для России на рынке — определенные ограничения по воздушному пространству, визовые аспекты и так далее, — преобладать будут два тренда: развитие внутреннего туризма и перераспределение турпотока на Восток, — говорит в беседе с MSK1.RU руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.

А вот PR-аналитик туристической группы «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко считает, что о смене вектора интересов российского туриста говорить пока рано.

— Все-таки Восток и Запад предлагают принципиально разный формат отдыха, — рассуждает Тимошенко. — Однако в условиях существенных ограничений со стороны ряда западных стран (в том числе отсутствия прямых перелетов, ужесточения визовой политики, роста цен и так далее) действительно многие наши соотечественники стали искать альтернативные варианты путешествий.

— Но пока это не массовое явление?

— Раньше более популярным направлениям было не так просто составить конкуренцию, предлагая менее известный и понятный продукт. Но сейчас такие предложения смогли в полной мере привлечь к себе интерес. При этом клиенты, по-прежнему отдающие предпочтение отдыху на Западе, остаются. Для тех, кто желает отправиться в Европу, есть масса различных предложений в разных ценовых сегментах: от размещения в бюджетных апарт-отелях до индивидуальных форматов с VIP-сервисом, от пляжного отдыха до горнолыжных курортов.

А желающих попасть в Европу становится больше

— Большинство туристов выбирают чартеры и пакетные туры — это выгоднее и проще. А чартеров в Европу сейчас нет, — рассуждает руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage boutique Мария Шавнева. — Зато есть прямые рейсы в 11 других стран: Турцию, Египет, ОАЭ, Тунис, Мальдивы, Таиланд, Вьетнам, Индонезию (Бали), Шри-Ланку, Китай (Хайнань) и Кубу. Сейчас ведутся переговоры об открытии прямых рейсов в Малайзию и Танзанию.

— Данные Еврокомиссии свидетельствуют, что в прошлом году количество желающих получить шенгенские визы немного выросло. Это эффект низкой базы?

— Да, рост есть. Но в прошлом году Европу выбрали только 5% от всех путешественников. Европа пока остается доступной только для тех, кто располагает хорошим бюджетом, плюс если у вас есть время на оформление визы и готовность лететь с пересадками через Стамбул, Дубай, Ереван или Белград.

И на этом фоне восточные направления уже не воспринимаются как временная замена Европе, а становятся полноценной частью туристической географии россиян. Если раньше Таиланд, Вьетнам или Шри-Ланка были «зимними экзотиками», то теперь они массовые круглогодичные направления.

— Выходит, Восток вместо Европы — это надолго?

— Вернуться к массовым поездкам в Европу в ближайшее время вряд ли получится: слишком много ограничений, высокие цены, отсутствие прямых рейсов. Даже если что-то изменится, Восток уже успел «прирасти» лояльной аудиторией. Плюс сами страны активно подстраиваются под российского туриста: вводят «безвиз» или упрощенный въезд, в отелях появляется любимое российскими туристами «всё включено», а туроператоры формируют доступные пакетные предложения.