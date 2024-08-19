На Ярославскую область идет гроза: когда накроет

На Ярославскую область надвигается гроза. Об этом сообщили в региональном МЧС.
— В период с 21:00 19 августа до 06:00 20 августа в отдельных районах Ярославской области ожидается гроза, кратковременные дожди, местами сильные. При грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15 м/с, — предупредили спасатели.
Днем во вторник, 20 августа, синоптики дождя не прогнозируют. Днем температура воздуха поднимется до +20… +25 °С.
Отсутствие существенных осадков в Гидрометцентре обещают до конца недели. Исключением станет суббота, 24 августа, когда возможны кратковременные дожди. Воздух в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, будет прогреваться до +20… +25 °С. Самым жарким днем недели должно стать воскресенье, 25 августа, когда обещают до +26°С.