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Лето На Ярославскую область идет гроза: когда накроет

На Ярославскую область идет гроза: когда накроет

О непогоде предупредили в МЧС

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В Ярославской области прогнозируют грозу

На Ярославскую область надвигается гроза. Об этом сообщили в региональном МЧС.

— В период с 21:00 19 августа до 06:00 20 августа в отдельных районах Ярославской области ожидается гроза, кратковременные дожди, местами сильные. При грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15 м/с, — предупредили спасатели.

Днем во вторник, 20 августа, синоптики дождя не прогнозируют. Днем температура воздуха поднимется до +20… +25 °С.

Отсутствие существенных осадков в Гидрометцентре обещают до конца недели. Исключением станет суббота, 24 августа, когда возможны кратковременные дожди. Воздух в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, будет прогреваться до +20… +25 °С. Самым жарким днем недели должно стать воскресенье, 25 августа, когда обещают до +26°С.

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Гроза Дождь Прогноз погоды Предупреждение МЧС
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