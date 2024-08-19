«Выше климатической нормы»: в Ярославле прогнозируют аномальную жару

Специалисты центра «Фобос» рассказали, какая погода будет стоять в Центральной России на наступившей неделе. По данным аналитиков, в понедельник, 19 августа, нас ждет аномальное тепло. Температура будет на 5°С превышать климатическую норму.
— А все благодаря малоградиентному барическому полю повышенного атмосферного давления, охватившему своим по-летнему погожим влиянием большую часть Русской равнины, — отметили в «Фобосе».
Малоградиентное барическое поле — это ровное, без скачков распределение давления воздуха в атмосфере Земли.
Во вторник, 20 августа, холодный фронт принесет порцию дождей. Но в среду скандинавский антициклон вновь очистит небо от туч, и после полудня столбики термометров вновь поднимутся до высоких отметок. Такая же погода ожидается и в четверг.
— В пятницу холодная фронтальная система вновь освежит воздух скоротечным дождем до нормы климата. Выходные будут погожими с комфортными метеоусловиями, — сообщили в «Фобосе».
В Ярославской области прогнозируют следующую погоду:
понедельник, 19 августа: переменная облачность, днем без существенных осадков. Ветер: северо-западный, западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем: +21…+26°С;
вторник, 20 августа: облачная с прояснениями погода, ночью дождь, в отдельных районах гроза. Днем местами кратковременный дождь. Ветер: южный с переходом на северо-западный со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью: +11…+16°С, днем: +20…+25 °С;
среда, 21 августа: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер: северо-западный, северный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью: +8…+13 °С, днем: +20…+25°С;
четверг, 22 августа: облачно, без осадков. Ветер: юго-восточный со скоростью 2 м/с. Температура воздуха ночью: +10 °С, днем: +23°С;
пятница, 23 августа: облачно, без осадков. Ветер: юго-восточный со скоростью 1 м/с. Температура воздуха ночью: +14 °С, днем: +22°С;
суббота, 24 августа: облачно, без осадков. Ветер: северо-западный со скоростью 2 м/с. Температура воздуха ночью: +13 °С, днем: +22°С;
воскресенье, 25 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер: западный со скоростью 1 м/с. Температура воздуха ночью: +11 °С, днем: +21°С.