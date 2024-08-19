НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 752мм 53%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,91
EUR 97,84
Поставила на ноги бойца СВО
Война из-за парковки
Северное сияние
Абьюзер в отношениях
Как работает глухой таксист
Голубая луна
Срочник пропал под Курском
Модные ярославцы
Приговор бывшему сатанисту
Карантин по бешенству
Лето «Выше климатической нормы»: в Ярославле прогнозируют аномальную жару

«Выше климатической нормы»: в Ярославле прогнозируют аномальную жару

Синоптики рассказали, какой будет погода на наступившей неделе

942
1 комментарий

Александра Мамонтова

Специалисты центра «Фобос» рассказали, какая погода будет стоять в Центральной России на наступившей неделе. По данным аналитиков, в понедельник, 19 августа, нас ждет аномальное тепло. Температура будет на 5°С превышать климатическую норму.

— А все благодаря малоградиентному барическому полю повышенного атмосферного давления, охватившему своим по-летнему погожим влиянием большую часть Русской равнины, — отметили в «Фобосе».

Малоградиентное барическое поле — это ровное, без скачков распределение давления воздуха в атмосфере Земли.

Во вторник, 20 августа, холодный фронт принесет порцию дождей. Но в среду скандинавский антициклон вновь очистит небо от туч, и после полудня столбики термометров вновь поднимутся до высоких отметок. Такая же погода ожидается и в четверг.

— В пятницу холодная фронтальная система вновь освежит воздух скоротечным дождем до нормы климата. Выходные будут погожими с комфортными метеоусловиями, — сообщили в «Фобосе».

В Ярославской области прогнозируют следующую погоду:

  • понедельник, 19 августа: переменная облачность, днем без существенных осадков. Ветер: северо-западный, западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем: +21…+26°С;

  • вторник, 20 августа: облачная с прояснениями погода, ночью дождь, в отдельных районах гроза. Днем местами кратковременный дождь. Ветер: южный с переходом на северо-западный со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью: +11…+16°С, днем: +20…+25 °С;

  • среда, 21 августа: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер: северо-западный, северный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью: +8…+13 °С, днем: +20…+25°С;

  • четверг, 22 августа: облачно, без осадков. Ветер: юго-восточный со скоростью 2 м/с. Температура воздуха ночью: +10 °С, днем: +23°С;

  • пятница, 23 августа: облачно, без осадков. Ветер: юго-восточный со скоростью 1 м/с. Температура воздуха ночью: +14 °С, днем: +22°С;

  • суббота, 24 августа: облачно, без осадков. Ветер: северо-западный со скоростью 2 м/с. Температура воздуха ночью: +13 °С, днем: +22°С;

  • воскресенье, 25 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер: западный со скоростью 1 м/с. Температура воздуха ночью: +11 °С, днем: +21°С.

ПО ТЕМЕ
Погода Прогноз Август Жара
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
19 августа 2024, 10:55
зачем нам анапа , у нас тут жара и волга грязная, чем хуже анапы и моря
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Нечистоты в реке, проблемы с ярославским транспортом, масштабная застройка: главные новости недели
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Походные премудрости: собираем рюкзак правильно, чтобы не умереть в лесу
Ирина Харитон
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление