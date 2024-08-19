«Выше климатической нормы»: в Ярославле прогнозируют аномальную жару

Александра Мамонтова Источник: Ярославцам пообещали теплую погоду











Специалисты центра «Фобос» рассказали, какая погода будет стоять в Центральной России на наступившей неделе. По данным аналитиков, в понедельник, 19 августа, нас ждет аномальное тепло. Температура будет на 5°С превышать климатическую норму.

— А все благодаря малоградиентному барическому полю повышенного атмосферного давления, охватившему своим по-летнему погожим влиянием большую часть Русской равнины, — отметили в «Фобосе».

Малоградиентное барическое поле — это ровное, без скачков распределение давления воздуха в атмосфере Земли.

Во вторник, 20 августа, холодный фронт принесет порцию дождей. Но в среду скандинавский антициклон вновь очистит небо от туч, и после полудня столбики термометров вновь поднимутся до высоких отметок. Такая же погода ожидается и в четверг.

— В пятницу холодная фронтальная система вновь освежит воздух скоротечным дождем до нормы климата. Выходные будут погожими с комфортными метеоусловиями, — сообщили в «Фобосе».

В Ярославской области прогнозируют следующую погоду: