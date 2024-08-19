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Ждать тепла или холодов: по приметам на Яблочный Спас определяем, какими будут осень и зима

Праздник отмечается 19 августа вместе с Преображением Господним

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19 августа отмечаем Яблочный Спас и Преображение Господне

19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне. А в народном календаре этот день называется Яблочный Спас.

Преображение Господне — один из важнейших праздников в православии. Верующие в этот день вспоминают события, описанные в Евангелиях: во время молитвы на горе Фавор Иисус Христос предстал перед своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном в божественном обличии — его лицо засияло словно солнце, а одежды сделались белыми, как свет. При этом появились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом. А затем ученики Спасителя увидели облако и услышали голос Господа: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте».

Традиционно праздник Преображения Господня совпадает с Яблочным Спасом. Последний пришел на Русь из Греции и Израиля, где в день Преображения Господня созревал виноград и его несли в храм как подношение. В России же виноград заменили на яблоки. Их тоже берут в церковь и освящают. Яблочный спас воспринимался как один из праздников урожая. Считалось, что в этот день природа разворачивается с лета на осень.

Что можно и нельзя делать

День принято было начинать с похода в церковь. С собой брали яблоки свежего урожая, освящали их и потом ели. Неосвященные яблоки с деревьев до полудня старались не вкушать. В народе существовало поверье: утром на Яблочный Спас в сад прилетает мифическая райская птица Сирин с головой девы, которая грустит и плачет. Она окропляет яблоки своими слезами, и они приносят тем, кто их поел, горе. А после полудня прилетает птица Алконост, которая радуется и смеется. Она смахивает с крыльев живую росу, и все плоды на яблонях становятся целительными.

Рекомендовалось не заниматься в праздник тяжелым физическим трудом. Хозяйки пекли яблочные пироги, варили варенье, приглашали гостей, угощали нищих.

Приметы

На Руси в Яблочный Спас гадали о судьбе на ближайший год. Считалось, что определить это можно по вкусу первого яблока. Если оно окажется кислым — жди трудностей, если сладким — впереди счастье.

Также в праздник обращали внимание на погоду. Считалось, каким будет Яблочный Спас, такими окажутся осень и январь.

Если к этому дню уже пожелтели листья на деревьях — совсем скоро наступят осенние холода.

Кстати, синоптики обещают 19 августа в Ярославской области переменную облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +7… +12 градусов, днем: +21… +26 градусов.

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