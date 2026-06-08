Корсеты, костюмы и украшения: что надеть на выпускной в 2026 году — советы стилиста. Видео

Какой образ понравился больше? Источник: Городские порталы

«Какое платье выбрать?!» — в начале июня этот вопрос мучает каждую вторую выпускницу. Корреспондент UFA1.RU поговорил со стилистом Энже Гисматуллиной и вывел формулу идеального наряда.

Записываем: если вы невысокого роста, избегайте длины миди — она режет силуэт. Выбирайте либо мини, либо макси. Золотое правило открытых плеч и декольте: одно откровение за раз. Открыли плечи — грудь закрыта. Сделали глубокое декольте — низ максимально закрытый.

Если наряд сложный, с высоким воротником или массивными плечами, волосы лучше собрать, чтобы не отвлекать внимание от фасона. Платье с открытыми плечами можно оставить с распущенными волосами — это добавит романтичности.

Обязательно примерьте платье не только на каблуках, но и со сменной обувью. Если к концу вечера вы переобуетесь в лоферы или кроссовки, то заранее подумайте, как наряд будет смотреться с ними.

«Даже самый простой образ будет эффектным за счет аксессуаров», — утверждает Энже. Серьги, кольца, браслеты, сумочка (рюкзак оставьте дома), заколки. Можно добавить перчатки, шарф, накидку.