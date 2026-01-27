НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Я не могла говорить»: россиянки чуть не стали инвалидами из-за увеличения губ

«Я не могла говорить»: россиянки чуть не стали инвалидами из-за увеличения губ

Жертвы неудачных косметологических процедур рассказали о пережитом аде

104
Девушки пережили множество операций, чтобы избавиться от тяжелых последствий косметологической процедуры

Девушки пережили множество операций, чтобы избавиться от тяжелых последствий косметологической процедуры

Источник:

Friday.ru

В погоне за эталонной красотой женщины порой готовы пойти на рискованные поступки. Например, обратиться к непроверенному косметологу, пообещавшему соблазнительно пухлые губы, быстро и без лишних вопросов. Жертвами такого косметолога стали героини нового выпуска шоу «Что я наделала» (16+) на телеканале «Пятница». Девушки столкнулись с жесткими последствиями после введения им несертифицированного препарата. У одной под губой выросла огромная шишка, а у второй пропала возможность говорить.

Ксения из Москвы — блогер. Она повелась на моду с большими губами. Сама она объяснила, что, возможно, это случилось из-за нехватки в любви. Ей всегда казалось, что она недостаточно хороша.

Ксения до и после процедуры

Ксения до и после процедуры

Источник:

Friday.ru

Девушка обратилась не к какому-нибудь домушнику, а к косметологу из приличной клиники в центре Москвы. Но это не уберегло ее. Правда, как признается Ксения, первые годы после процедуры никаких проблем со здоровьем не было. Эффект пухлых губ девушке нравился.

— Каким препаратом проводится процедура, каким способом — меня тогда не волновало. Никто меня не предупреждал о возможных последствиях и реакциях. Мне всё понравилось. И совсем скоро я настолько привыкла к новому образу, что стало казаться — губы маловаты. Надо еще, — вспоминает Ксения.

Через год девушка снова поехала увеличивать губы. Тяжелые последствия появились гораздо позже, спустя семь лет.

— У меня под губой образовался сначала просто пузырик. И он постепенно начал расти, расти, расти. Он увеличивался по миллиметру в год. Думала, ну пройдет. Но не проходило. Дальше начались постоянные воспаления слизистой: невозможно было пить горячий чай, реакция была даже на зубные пасты. Появилась болезненность. Взять и откусить яблоко стало большой проблемой, — рассказывает героиня шоу.

Грыжа под губой росла

Грыжа под губой росла

Источник:

Friday.ru

В итоге Ксения борется с последствиями неудачной косметологии уже 15 лет. За это время вокруг губ не только образовалась синюшность, но и пропала чувствительность — девушка перестала отличать горячее от холодного.

Ксения обращалась в ту же клинику, но там удалили не весь материал. В результате верхняя губа деформировалась, а грыжа так и осталась.

Еще хуже последствия оказались у второй жертвы увеличенных губ.

Айшат из Дагестана. На ее родине вызывающий вид девушек порицается. Тем не менее местные красавицы следят за косметологическими трендами. На тюнинге губ настояли подруги на работе: они убедили, что эта безобидная процедура улучшит ее внешность. И Айшат послушала.

Она отправилась «за губами» вместе с подругой. А после от нее же и узнала, что им ввели несертифицированный препарат — медицинский вазелин. Девушка сразу почувствовала тревогу, она понимала, что последствия у этого могут быть серьезными. Ждать их долго не пришлось.

Девушка стеснялась своих губ и прятала лицо под маской

Девушка стеснялась своих губ и прятала лицо под маской

Источник:

Friday.ru

— Я не хотела в это верить. И первое время не верила, потому что поначалу с губами было всё нормально, — вспоминает Айшат. — Я чувствовала, что с организмом что-то происходит, поднимается температура, слабость, постоянно хочется спать, появилась сильная отечность.

Девушка не могла смотреть на себя, но врачи отказывались ей помогать

Девушка не могла смотреть на себя, но врачи отказывались ей помогать

Источник:

Friday.ru

Врачи утверждают, что избавиться от вазелина очень тяжело. Это в прямом смысле бомба замедленного действия для организма. Удалить материал невероятно сложно: он расползается, он очень токсичен, на его месте может образоваться опухоль.

— У меня были такие отеки, что не могла даже пить из стакана. Я не могла говорить, — рассказывает Айшат.

Хирург, который вскоре всё же взялся за спасение девушки, рассказал, что вскрыл обе губы Айшат. Первые результаты, при которых вернулась чувствительность, продержались только полгода. Потом девушка вновь вернулась в клинику — вазелин дал рост.

— Если у верхней губы было нормальное состояние, то на нижней начался некроз. Если ничего не делать, то это приведет к тому, что человек останется без губ, — рассказал врач.

Осложняет ситуацию Айшат то, что ее организм очень агрессивно реагирует на вазелин. Ее губы продолжают распухать до полного искажения лица. Помогает справиться с этим лишь сильная гормональная терапия, с которой нельзя переборщить.

Девушке пришлось пережить множество операций, потратить больше полумиллиона рублей, но полностью избавиться от проблемы пока не удалось. Ей еще предстоит долгое восстановление. Врачи предполагают, что помочь удалить вазелин из организма сможет специальный бразильский препарат. Но в России ничего подобного пока не существует.

Врачам регулярно приходится бороться с последствиями неудачного увеличения губ. Что только не находят медики в тканях своих пациентов — от подсолнечного масла до живых личинок. Поэтому медики рекомендуют хорошенько подумать, прежде чем решаться на подобные процедуры.

А вы увеличивали себе губы?

