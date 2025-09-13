«Шок-маникюр»: девушки платят тысячи за ногти с мухами, змеями и водорослями

У Марины есть свой уникальный стиль Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Какой маникюр вы предпочитаете? Скромный нюд или элегантный френч? Мастер из Самары Марина никогда бы не сделала вам такой, рассказывают наши коллеги из 63.RU. С простыми и скучными идеями к ней не записываются, ведь девушка создает на ногтях искусство!

Мастер из Самары отказалась от стандартных дизайнов и превращает руки клиенток в арт-объекты. В ее работах можно увидеть насекомых, полудрагоценные камни и другие необычные элементы. Давайте взглянем на удивительные фото и узнаем больше о самой мастерице.

Такого вы точно не видели! Источник: ТГ-канал Марины

Марина — молодой представитель поколения Z. За свою жизнь она успела поработать флористом и продавцом в эзотерическом магазине, но в итоге стала мастером маникюра и уже успела добиться известности в соцсетях и среди самарской публики.

Девушка создает дизайны, которые далеко не каждый сможет повторить, и берет за свою работу соответствующие деньги. Цены на самый простой дизайн начинаются от трех тысяч рублей, средний чек достигает пяти тысяч.

— О цифрах говорить не хочу. Но могу сказать, что те работы, которые я публикую в соцсетях, стоят дороже пяти тысяч. За такую сумму можно сделать не особо длинные ногти, но с интересным дизайном. В стоимость входит дизайн на 2–3 ногтях на двух руках, — поделилась расценками нейл-художник.

Зубки как настоящие Источник: ТГ-канал Марины Искусство на кончиках пальцев Источник: ТГ-канал Марины

За день мастер принимает не больше двух клиенток, по-другому просто не получается. Создание таких дизайнов — долгий процесс, занимающий около пяти часов. Марина не видит необходимости перегружать себя, считая, что важнее качество.

Дизайны никогда не повторяются Источник: ТГ-канал Марины Как вам такое? Источник: ТГ-канал Марины

Марина — личность творческая. Она училась в художественной школе, но не окончила ее. Всю жизнь очень любила рисовать. Потом попробовала себя в скульптуре — лепила кукол. Позже увлекалась визажем, делала необычные и яркие макияжи, но быстро забросила это занятие. У Марины закончились идеи, ей перестало нравиться то, что получалось. Именно после увлечения макияжем всё перешло в работу с ногтями.

— Меня в целом маникюр никогда не интересовал, потому что я не знала, что на ногтях можно создавать искусство. Такого тогда никто не делал. Я решила попробовать сделать маникюр с объемными фигурами сначала на себе. Выложила фото, и всем моя работа понравилась! Оказалось, многим нужен именно такой маникюр, — делится воспоминаниями о начале своей деятельности ногтевой скульптор.

У девушки яркая и запоминающаяся внешность Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

В дизайнах самарский мастер маникюра использует самые необычные дополнения. В арсенале Марины множество насекомых: жуки, божьи коровки, мухи, пчелы, стрекозы, большие мотыльки. Есть даже змеиная чешуя.

— Первым подопытным для дизайна была оса, которая умерла естественной смертью на моем подоконнике. Потом я начала искать в интернете специальные объявления, где продают засушенных насекомых. Таких оказалось очень много. Я даже нашла женщину, которая специально этим занимается. Не знаю, может, она их разводит. Возможно, она биолог. Теперь я периодически у нее заказываю, — рассказала девушка о своих находках.

Не хотите добавить пчел в дизайн? Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Корреспонденту 63.RU понравились крылья бабочек, очень нежные Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Часто насекомые заканчиваются, приходится заказывать Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Справа — стрекоза, слева — мотылек Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Маникюр со змеиной кожей — один из самых популярных дизайнов Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU Ракушки всех размеров Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Особую любовь Марина питает к минералам. В ее коллекции — множество полудрагоценных камней. Она считает, что каждый камень обладает особыми свойствами, и коллекционирует их, отчасти руководствуясь этим.

— Я вообще человек духовный и увлекаюсь эзотерикой. Маникюр с камнями несет в себе определенные свойства. Например, можно добавить розовый кварц — камень любви. Или взять, пожалуй, самый популярный — аметист, фиолетовый камень. Считается, что он способствует развитию способностей, успокоению, раскрытию психологического потенциала. Я делаю ногти с душой. Это скорее хобби, творчество, а не просто работа. Сначала я увлеклась минералами, просто коллекционировала их. Потом поняла, что их можно добавлять в ногти, — рассказывает о своих увлечениях специалист по авторскому дизайну.

Какая красота! Источник: ТГ-канал Марины

Турмалин в дизайне Источник: ТГ-канал Марины Вау! Источник: ТГ-канал Марины

Камни — достаточно твердый материал. Чтобы добавить минерал в дизайн маникюра, хрупкой девушке приходится орудовать отверткой или более крупными камнями. Марина крошит материал на мелкие фрагменты и говорит, что это не так сложно, как кажется.

Таким способом Марина разбивает камни Источник: ТГ-канал Марины Получаются такие небольшие фракции Источник: ТГ-канал Марины

Мы предложили Марине создать дизайн маникюра в самарском стиле. Оказалось, что в Самарской области добывают натуральный минерал — целестин. Именно его девушка добавила в дизайн.

Также в оформлении ногтей использовались водоросли из Волги и песок с берега. Получилось волшебно и гармонично! Посмотрите:

Напоминает Жигулевские горы и берег Волги Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

А вот и те самые водоросли, которые использовались в дизайне Источник: ТГ-канал Марины

Посмотрим поближе Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU Целестин местами похож на жемчуг Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Целестин — это минерал, сульфат стронция (SrSO4), названный так из-за своего небесно-голубого цвета кристаллов. Встречаются также бесцветные, белые и другие оттенки. Он широко используется в промышленности для получения стронция, а также в пиротехнике, ядерной энергетике и других отраслях.

Фотографии отлично передают атмосферу Источник: ТГ-канал Марины

— Камень я заказала в интернете. А остальные материалы собирала в Приволжском районе, у меня там деревня. Честно говоря, я нечасто там бываю в последнее время. В основном сижу дома, — поделилась нейл-новатор.

Марина никогда не повторяет работы — ни свои, ни чужие. Поэтому, если вы захотите аналогичный самарский маникюр, придется немного изменить дизайн и добавить индивидуальности. Обычно, когда клиенты приходят с запросом на конкретный дизайн, мастер выполняет его в своем авторском стиле. Заказы на базовые дизайны девушка не принимает вовсе.

— У меня даже в соцсетях везде указано, что я не делаю простое покрытие без дизайна, не выполняю работы не в моем стиле. Примеры моего стиля можно посмотреть в профиле. Ко мне часто приходят и говорят: «Сделай что-то на свой вкус. Я тебе доверяю, знаю, что будет круто», — с улыбкой рассказывает Марина.

Для Марины ногти — это не работа, а самовыражение Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Путь мастера был непростым. Девушка получила основное общее образование, поступила в колледж на графического дизайнера, но не захотела осваивать профессию до конца — отчислилась на первом курсе.

— Я изначально не хотела поступать. Не люблю компьютерную работу. Графический дизайн — вроде творческая профессия, но мне важно своими руками создавать что-то осязаемое. Мне просто сказали, что я должна поступить. Выбрала то, что попроще и подешевле. Надеялась, что меня отчислят, — специально прогуливала. Когда этого не случилось, сама ушла перед летней сессией, — рассказывает Марина.

Решение было принято девушкой самостоятельно, многие из близких узнали уже по факту. Реакция не была положительной.

Девушка перестала стесняться и обрела собственный стиль Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Родители Марины — люди технических профессий с аналитическим складом ума. Зато все их дети пошли по творческому пути: братья девушки — музыканты (один сочиняет музыку, второй играет на саксофоне).

— Мама тоже любит рукоделие — вышивает, вяжет, но не настолько креативна, как я. Она не понимала мои эксперименты с внешностью. В 12 лет я еле уговорила ее покрасить волосы. Хотела радикальный черно-белый, но остановились на нежно-розовом. А к 14 годам перестала спрашивать разрешения. Со временем мама начала меня принимать, — вспоминает Марина.

Хотя сначала мама пугалась и не понимала дочь, сейчас она сама готова на эксперименты — даже мечтает о брейдах (прическа, как у Марины).

— Был очень тяжелый период, а теперь у нас идеальные отношения. Мама поддерживает меня во всём, восхищается моими работами. Она мой постоянный клиент — делала даже дизайн со змеиной кожей, — с теплотой говорит мастер.

Рабочее место Марины в одной из студий творческого кластера «Дом 77» Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Сейчас Марину поддерживает вся семья. Ее дело развивается, а планы становятся масштабнее: ремонт студии, рост популярности в соцсетях, а в перспективе — собственный салон.

Но главное для нее — оставаться верной своему творческому «я». Девушка уверена: если искренне выражать себя, нужные люди обязательно притянутся.