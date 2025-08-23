Хватит менять маникюр каждые две недели — эти 7 дизайнов вам не придется постоянно обновлять

Ногти — лишь крохотная часть рук, но отросший край умеет притянуть внимание сильнее, чем весь образ. Кому захочется, чтобы в командировке коллеги судили о них по ногтям или чтобы отпускные фото испортились облезшим покрытием. Владелица салона красоты Татьяна Красотовская не первый год сталкивается с подобными проблемами у клиенток. Исходя из собственного опыта, она собрала проверенные варианты маникюра, которые остаются аккуратными дольше и сохраняют впечатление ухоженности без лишней суеты.
Дизайн с металлическим плетением
Существует миф, что если на ногтях есть дизайн, это первый признак, что к мастеру нужно будет бежать уже через две недели, а то и раньше, но нет. Татьяна отмечает, что в первую очередь важно использовать молочную базу в качестве подложки. За счет цвета она будет сливаться с натуральным ногтем при отрастании.
Акцент в маникюре смещается на металлик. За счет отражающих частичек и ломанных линий дизайн не теряет своей привлекательности даже при отрастании и размывает контраст между лаком и отросшей зоной. Главное, чтобы линии были плавными и витиеватыми, тогда глазу не захочется цепляться и акцентировать внимание на поиск симметрии.
Нестандартный френч
Френч — это тот случай, когда гениальное просто и придумано уже давно за нас. Классический вариант с мягкой белой полоской аккуратно отделяет край и визуально удлиняет ноготь, так что при отрастании глаз всё равно цепляется за форму, а не за темную зону у кутикулы.
Ранее Татьяна назвала необычные варианты френча, при которых отрастание может из дефекта превратиться в дизайнерский прием. Еще плюс — локально такой маникюр легко подправить, не перерисовывая всё покрытие.
«Глазированные» ногти
«Глазированные» ногти — один из главных трендов в 2025 году, который обогнал по популярности жемчужную втирку и «хамелеон». За счет эффекта зеркала взгляд успевает ухватить только блики, но не неровности на пластине.
Мерцающая втирка на натуральной основе особенно подойдет для невест или тех, кто собирается на море. Под лучами солнца или вспышками фотокамер маникюр заиграет в полную силу и сможет смотреться даже привлекательнее камней в кольцах.
Сияющий маникюр
Не просто так Барби любила розовый цвет, она определенно что-то знала о том, как сделать ногти ухоженными, пока приходится сменять тысячу профессий. Сам цвет воспринимается мягко и аккуратно, поэтому взгляд реже ловит мелкие недочеты, а мерцающие частички добавляют точки интереса по всей пластине.
Если вам захочется добавить необычный дизайн, то вы можете нанести блестки только на некоторые ногти или распределить их лишь по краям и создать мерцающий френч, который также будет выглядеть аккуратно при отрастании.
Сияние природы! Комбинация натуральной базы и деликатных блесток — безупречный вид, который не требует частой коррекции.
Камуфляжное покрытие
Один из самых любимых маникюров Ким Кардашьян, который она регулярно повторяет и выходит с ним на приемы. Ставка на натуральный оттенок обычно срабатывает на все 100%. Бежево-телесные тона почти сливаются с пластиной, и переход даже пристальный взор папарацци бы не разглядел.
Татьяна советует маникюр с камуфляжным покрытием тем, кто хочет скрыть природный желтый оттенок ногтей, но не может позволить себе яркий цвета из-за работы. Этот вариант решает сразу две проблемы.
«Голые» ногти
Во второй половине 2025 года мода на «голые» ногти никуда не ушла. Сам по себе тренд появился еще в 90-е и вернулся после гламурных 00-х и 10-х, когда считалось, у кого на ногтях больше страз, рисунков и наклеек, тот и самый клевый. Возвращение «голых» ногтей попало сразу под две эстетики: «меньше значит больше» и Clean Girl.
Интерпретировать маникюр с прозрачным покрытием можно как угодно, и каждый из них будет выглядеть изящно при отрастании, здесь в ход может идти втирка, мелкий шиммер или наклейки в виде витиеватых растений.
Японский маникюр
Японский маникюр — секрет идеальной натуральности, которая всегда выглядит безупречно. Он не про яркость и дерзость, а про здоровье, ухоженность и напитанность ногтей. Во время процедуры мастер выравнивает поверхность, убирает микрошероховатости и придает «влажный» здоровый блеск без яркого пигмента — глаз ловит свет, а не линию роста.
Тренд взял начало в японской эстетике wabi-sabi, основанной на принятии естественности и красоты в том, что уже даровано природой. Позже мода на маникюр без маникюра распространилась через корейско-японские салоны и соцсети и стойко держится в топах у российских мастеров.
