НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

4 м/c,

с-в.

 746мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,75
EUR 93,63
Ярославец — об отдыхе в Дагестане
Бизнесмен пожаловался губернатору
Ярославский бренд покорил Россию
Программа «Пира на Волге»
Новый автобус
Движение трамваев
Задержка поездов
Арестован руководитель
Ремонт проспекта
Стиль и красота Модные советы Обзор Хватит менять маникюр каждые две недели — эти 7 дизайнов вам не придется постоянно обновлять

Хватит менять маникюр каждые две недели — эти 7 дизайнов вам не придется постоянно обновлять

Универсальные варианты — от делового до вечернего образа

220
Написать комментарий
Планы могут поменяться, но маникюр при любом раскладе будет живее всех живых | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПланы могут поменяться, но маникюр при любом раскладе будет живее всех живых | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Планы могут поменяться, но маникюр при любом раскладе будет живее всех живых

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Ногти — лишь крохотная часть рук, но отросший край умеет притянуть внимание сильнее, чем весь образ. Кому захочется, чтобы в командировке коллеги судили о них по ногтям или чтобы отпускные фото испортились облезшим покрытием. Владелица салона красоты Татьяна Красотовская не первый год сталкивается с подобными проблемами у клиенток. Исходя из собственного опыта, она собрала проверенные варианты маникюра, которые остаются аккуратными дольше и сохраняют впечатление ухоженности без лишней суеты.

Дизайн с металлическим плетением

Существует миф, что если на ногтях есть дизайн, это первый признак, что к мастеру нужно будет бежать уже через две недели, а то и раньше, но нет. Татьяна отмечает, что в первую очередь важно использовать молочную базу в качестве подложки. За счет цвета она будет сливаться с натуральным ногтем при отрастании.

Источник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.comИсточник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com
Источник:

«Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com

Акцент в маникюре смещается на металлик. За счет отражающих частичек и ломанных линий дизайн не теряет своей привлекательности даже при отрастании и размывает контраст между лаком и отросшей зоной. Главное, чтобы линии были плавными и витиеватыми, тогда глазу не захочется цепляться и акцентировать внимание на поиск симметрии.

Нестандартный френч

Френч — это тот случай, когда гениальное просто и придумано уже давно за нас. Классический вариант с мягкой белой полоской аккуратно отделяет край и визуально удлиняет ноготь, так что при отрастании глаз всё равно цепляется за форму, а не за темную зону у кутикулы.

Источник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.comИсточник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com
Источник:

«Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com

Ранее Татьяна назвала необычные варианты френча, при которых отрастание может из дефекта превратиться в дизайнерский прием. Еще плюс — локально такой маникюр легко подправить, не перерисовывая всё покрытие.

«Глазированные» ногти

«Глазированные» ногти — один из главных трендов в 2025 году, который обогнал по популярности жемчужную втирку и «хамелеон». За счет эффекта зеркала взгляд успевает ухватить только блики, но не неровности на пластине.

Источник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.comИсточник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com
Источник:

«Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com

Мерцающая втирка на натуральной основе особенно подойдет для невест или тех, кто собирается на море. Под лучами солнца или вспышками фотокамер маникюр заиграет в полную силу и сможет смотреться даже привлекательнее камней в кольцах.

Сияющий маникюр

Не просто так Барби любила розовый цвет, она определенно что-то знала о том, как сделать ногти ухоженными, пока приходится сменять тысячу профессий. Сам цвет воспринимается мягко и аккуратно, поэтому взгляд реже ловит мелкие недочеты, а мерцающие частички добавляют точки интереса по всей пластине.

Источник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.comИсточник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com
Источник:

«Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com

Если вам захочется добавить необычный дизайн, то вы можете нанести блестки только на некоторые ногти или распределить их лишь по краям и создать мерцающий френч, который также будет выглядеть аккуратно при отрастании.

<p>Татьяна Красотовская</p><p>Татьяна Красотовская</p>

Сияние природы! Комбинация натуральной базы и деликатных блесток — безупречный вид, который не требует частой коррекции.

Татьяна Красотовская

владелица салона красоты Krasotovskaya

Камуфляжное покрытие

Один из самых любимых маникюров Ким Кардашьян, который она регулярно повторяет и выходит с ним на приемы. Ставка на натуральный оттенок обычно срабатывает на все 100%. Бежево-телесные тона почти сливаются с пластиной, и переход даже пристальный взор папарацци бы не разглядел.

Источник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.comИсточник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com
Источник:

«Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com

Татьяна советует маникюр с камуфляжным покрытием тем, кто хочет скрыть природный желтый оттенок ногтей, но не может позволить себе яркий цвета из-за работы. Этот вариант решает сразу две проблемы.

«Голые» ногти

Во второй половине 2025 года мода на «голые» ногти никуда не ушла. Сам по себе тренд появился еще в 90-е и вернулся после гламурных 00-х и 10-х, когда считалось, у кого на ногтях больше страз, рисунков и наклеек, тот и самый клевый. Возвращение «голых» ногтей попало сразу под две эстетики: «меньше значит больше» и Clean Girl.

Источник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.comИсточник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com
Источник:

«Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com

Интерпретировать маникюр с прозрачным покрытием можно как угодно, и каждый из них будет выглядеть изящно при отрастании, здесь в ход может идти втирка, мелкий шиммер или наклейки в виде витиеватых растений.

Японский маникюр

Японский маникюр — секрет идеальной натуральности, которая всегда выглядит безупречно. Он не про яркость и дерзость, а про здоровье, ухоженность и напитанность ногтей. Во время процедуры мастер выравнивает поверхность, убирает микрошероховатости и придает «влажный» здоровый блеск без яркого пигмента — глаз ловит свет, а не линию роста.

Источник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.comИсточник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com
Источник:

«Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com

Тренд взял начало в японской эстетике wabi-sabi, основанной на принятии естественности и красоты в том, что уже даровано природой. Позже мода на маникюр без маникюра распространилась через корейско-японские салоны и соцсети и стойко держится в топах у российских мастеров.

Часто ходите на маникюр?

Стабильно раз в две недели
Всегда выбираю что-то незаметное и хожу переделывать раз в месяц
Делаю маникюр очень редко, но если иду — то выбираю самые яркие цвета
Делаю маникюр дома, так что могу переделывать его хоть каждый день
Не делаю маникюр
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Мода Стиль Красота Маникюр Японский маникюр Френч
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление