Ноготочки всем на зависть: 5 дизайнов «съедобного» маникюра — главного тренда сезона

Теперь у мастера можно просить конфеты не только к чаю, но и к маникюру Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Если ногти коллег или подруг начинают выглядеть аппетитно, дело может быть не только в чувстве голода, а в модном «съедобном» маникюре. Тренд на него никуда не уходил от нас еще со времен, когда в моде были огромные брелоки и стразы на чехлах для телефона. На время он трансформировался в минималистичные дизайны, где сохранились только цвета и легкие намеки, но, как известно, мода циклична. Мастер Елена Ким рассказала, какие варианты «съедобного» маникюра снова в моде летом 2025 года. Главное, помните правило: смотреть можно, пробовать не стоит, лучше заказать дополнительный кусочек тортика.

Фруктовые дольки

Клубника, киви, арбуз, лимон — такие сочные акценты легко вписываются как в лаконичные дизайны, так и в яркие образы. Елена Ким отмечает, что можно сделать однотонное покрытие на всех ногтях, выделив только один слайсом фрукта, или оформить каждый ноготь по‑летнему насыщенно.

Источник: kim_nails96 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Этим летом мастер предлагает добавить в маникюр 3D-детали для впечатляющего результата. Для смелых модниц из топа или гель-лака можно создать настоящие кусочки фруктов. А если вы предпочитаете практичность, выделите отдельные элементы на ногтевой пластине, например сделайте объемную мякоть лимона.

Дизайн прекрасно сочетается с френчем, градиентом и мелкими бульонками. Елена Ким эксперт в области маникюра и парамедицинского педикюра, создатель курса «Психология общения с клиентами», амбассадор бренда AskezA, опыт работы — более 5 лет

Мармеладные мишки

Елена уверяет: объемные фигурки в виде разноцветных мишек — настоящий хит среди подростков и студентов. Впервые тренд пришел из Кореи еще в 2022 году, но не смог тягаться с устоявшейся модой на минимализм. В 2025 году мишки намерены взять реванш, и снова видео с их созданием появляется на просторах TikTok.

Источник: kim_nails96 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Их крепят на однотонное покрытие или сочетают с глиттером и яркой посыпкой. Такой акцент добавляет маникюру игривости и сладкого настроения.

Клубничный максимализм

Кроме фруктов, в моде ягодная эстетика, которая пришла к нам из азиатских трендов. В начале лета Сеть захватил peach peel nails — градиент из нежных цветов, повторяющих оттенки мякоти спелых плодов. Ему на смену пришел более смелый bold-дизайн. Теперь палитра более яркая и сочная и появились объемные элементы в виде семечек или кусочков листьев.

Источник: Pinterest.com

— Чтобы добиться эффекта juicy-фактуры, мастера создают характерные полупрозрачные «ячейки» и добавляют цветные акценты, имитируя семечки, — объясняет Елена Ким.

Пончиковый дизайн

Какие же вкусности без десерта? Прямиком из 2010-го ворвался тренд maximalist nails. Эстетика пончиков и мороженого проявляется не только в выборе цветов и ненавязчивых узоров, но и декора в виде яркой посыпки, мармеладок или 3D-моделек пончиков.

Источник: Pinterest.com

— Базовое покрытие — розовое или шоколадное, сверху — капающая глазурь, как у настоящего доната, — поделился мастер.

Конфетные ногти

Кроме отдыха на даче или на берегу моря со стаканом фруктового сока со льдом, лето — время фестивалей и тематических вечеринок. Для них мастер предлагает обратить внимание на конфетные ногти.

Источник: Pinterest.com

— Дизайн, вдохновленный леденцами, карамельками и цветными драже. Вариантов масса: от пастельных swirl-леденцов до узнаваемых мотивов M&M’s, Skittles, Kinder, — поделилась Елена Ким.