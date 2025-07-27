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Стиль и красота Модные советы Обзор Ноготочки всем на зависть: 5 дизайнов «съедобного» маникюра — главного тренда сезона

Ноготочки всем на зависть: 5 дизайнов «съедобного» маникюра — главного тренда сезона

Отделаться однотонным покрытием не получится

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1 комментарий
Теперь у мастера можно просить конфеты не только к чаю, но и к маникюру | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUТеперь у мастера можно просить конфеты не только к чаю, но и к маникюру | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Теперь у мастера можно просить конфеты не только к чаю, но и к маникюру

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Если ногти коллег или подруг начинают выглядеть аппетитно, дело может быть не только в чувстве голода, а в модном «съедобном» маникюре. Тренд на него никуда не уходил от нас еще со времен, когда в моде были огромные брелоки и стразы на чехлах для телефона. На время он трансформировался в минималистичные дизайны, где сохранились только цвета и легкие намеки, но, как известно, мода циклична. Мастер Елена Ким рассказала, какие варианты «съедобного» маникюра снова в моде летом 2025 года. Главное, помните правило: смотреть можно, пробовать не стоит, лучше заказать дополнительный кусочек тортика.

Фруктовые дольки

Клубника, киви, арбуз, лимон — такие сочные акценты легко вписываются как в лаконичные дизайны, так и в яркие образы. Елена Ким отмечает, что можно сделать однотонное покрытие на всех ногтях, выделив только один слайсом фрукта, или оформить каждый ноготь по‑летнему насыщенно.

Источник: kim_nails96 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: kim_nails96 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

kim_nails96 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Этим летом мастер предлагает добавить в маникюр 3D-детали для впечатляющего результата. Для смелых модниц из топа или гель-лака можно создать настоящие кусочки фруктов. А если вы предпочитаете практичность, выделите отдельные элементы на ногтевой пластине, например сделайте объемную мякоть лимона.

<p>Елена Ким</p><p>Елена Ким</p>

Дизайн прекрасно сочетается с френчем, градиентом и мелкими бульонками.

Елена Ким

эксперт в области маникюра и парамедицинского педикюра, создатель курса «Психология общения с клиентами», амбассадор бренда AskezA, опыт работы — более 5 лет

Мармеладные мишки

Елена уверяет: объемные фигурки в виде разноцветных мишек — настоящий хит среди подростков и студентов. Впервые тренд пришел из Кореи еще в 2022 году, но не смог тягаться с устоявшейся модой на минимализм. В 2025 году мишки намерены взять реванш, и снова видео с их созданием появляется на просторах TikTok.

Источник: kim_nails96 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: kim_nails96 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

kim_nails96 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Их крепят на однотонное покрытие или сочетают с глиттером и яркой посыпкой. Такой акцент добавляет маникюру игривости и сладкого настроения.

Клубничный максимализм

Кроме фруктов, в моде ягодная эстетика, которая пришла к нам из азиатских трендов. В начале лета Сеть захватил peach peel nails — градиент из нежных цветов, повторяющих оттенки мякоти спелых плодов. Ему на смену пришел более смелый bold-дизайн. Теперь палитра более яркая и сочная и появились объемные элементы в виде семечек или кусочков листьев.

Источник: Pinterest.comИсточник: Pinterest.com
Источник:

Pinterest.com

— Чтобы добиться эффекта juicy-фактуры, мастера создают характерные полупрозрачные «ячейки» и добавляют цветные акценты, имитируя семечки, — объясняет Елена Ким.

Пончиковый дизайн

Какие же вкусности без десерта? Прямиком из 2010-го ворвался тренд maximalist nails. Эстетика пончиков и мороженого проявляется не только в выборе цветов и ненавязчивых узоров, но и декора в виде яркой посыпки, мармеладок или 3D-моделек пончиков.

Источник: Pinterest.comИсточник: Pinterest.com
Источник:

Pinterest.com

— Базовое покрытие — розовое или шоколадное, сверху — капающая глазурь, как у настоящего доната, — поделился мастер.

Конфетные ногти

Кроме отдыха на даче или на берегу моря со стаканом фруктового сока со льдом, лето — время фестивалей и тематических вечеринок. Для них мастер предлагает обратить внимание на конфетные ногти.

Источник: Pinterest.comИсточник: Pinterest.com
Источник:

Pinterest.com

— Дизайн, вдохновленный леденцами, карамельками и цветными драже. Вариантов масса: от пастельных swirl-леденцов до узнаваемых мотивов M&M’s, Skittles, Kinder, — поделилась Елена Ким.

Как вам «съедобный» маникюр?

Вау, вот это красота!
Лучше бы он остался в 2010-м
Тренд неплохой, но повторить бы решилась не все дизайны
Где мой нюд?
Не делаю маникюр
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Маникюр Тренд Лето Красота Еда Фрукт Десерт Яркость
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Комментарии
1
Гость
58 минут
здесь ногти итак грызутькз всякого маникюра, кто от нервов кто от бессилия
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