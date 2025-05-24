Кейт Мосс красивее Синди Кроуфорд? Пластический хирург назвал 10 самых идеальных супермоделей

Формула красоты раскрыта — это принцип золотого сечения Источник: Городские медиа

Идея о том, что красота поддается измерению, зародилась еще в античные времена. Мыслители описали загадочную пропорцию, которую позже назовут «золотое сечение» — универсальное правило гармонии, встречающееся как в искусстве, так и в природе.

Представьте себе отрезок, разделенный на две части: малая часть относится к большей так же, как большая ко всему отрезку. Это не просто абстракция, золотое сечение проявляется повсюду: в спиралях морских раковин, в закономерностях цветочных соцветий, в строении листьев и даже в галактиках. Этот природный баланс формы и пропорции воспринимается человеческим глазом как особенно приятный, почти совершенный.

Что интересно, лицо человека — тоже не исключение. Исследования показывают: чем ближе расположение черт лица к пропорциям золотого сечения, тем выше вероятность, что оно будет восприниматься как эстетически привлекательное.