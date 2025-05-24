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Стиль и красота Кейт Мосс красивее Синди Кроуфорд? Пластический хирург назвал 10 самых идеальных супермоделей

Кейт Мосс красивее Синди Кроуфорд? Пластический хирург назвал 10 самых идеальных супермоделей

Рассказываем, кто возглавил рейтинг красоток. И по какому принципу врач составил этот список?

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3 комментария

Формула красоты раскрыта — это принцип золотого сечения

Источник:

Городские медиа

Идея о том, что красота поддается измерению, зародилась еще в античные времена. Мыслители описали загадочную пропорцию, которую позже назовут «золотое сечение» — универсальное правило гармонии, встречающееся как в искусстве, так и в природе.

Представьте себе отрезок, разделенный на две части: малая часть относится к большей так же, как большая ко всему отрезку. Это не просто абстракция, золотое сечение проявляется повсюду: в спиралях морских раковин, в закономерностях цветочных соцветий, в строении листьев и даже в галактиках. Этот природный баланс формы и пропорции воспринимается человеческим глазом как особенно приятный, почти совершенный.

Что интересно, лицо человека — тоже не исключение. Исследования показывают: чем ближе расположение черт лица к пропорциям золотого сечения, тем выше вероятность, что оно будет восприниматься как эстетически привлекательное.

Этим принципом воспользовался лондонский пластический хирург Джулиан де Сильва. Врач решил узнать, кто является самой красивой супермоделью. Вооружившись знаниями о золотом сечении и современными технологиями, он проанализировал лица десятков известных моделей, чтобы выяснить, чья внешность наиболее близка к эталону. Результатом стал своеобразный рейтинг супермоделей, где каждый миллиметр черт лица сравнивался с математически идеальными пропорциями. В нашем видео показываем результаты анализа де Сильвы.

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Комментарии
3
Гость
2 часа
Это обычные девки,нет там супер-красоты..оглянитесь по сторонам лучше)
Гость
2 часа
Красота и сексуальность разные понятия.
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