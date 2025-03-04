«Стилист за что-то ей мстил». 7 запомнившихся образов звезд на «Оскаре»: одними восхищаются, другие — критикуют

Майки Мэдисон и ее победная статуэтка Источник: Getty Images











В ночь со 2 на 3 марта состоялось главное кинособытие года — премия «Оскар», где награждали лучших из лучших. Все обсуждают трогательные речи номинантов, а самое главное — образы, в которых звезды Голливуда и их спутники и спутницы появились на красной ковровой дорожке. Журналист NGS.RU тоже изучила вдоль и поперек, во что нарядились виновники торжества, и попросила стилистов дать оценку образам.

Звезда «Аноры» Майки Мэдисон получила заветную статуэтку в номинации «Лучшая женская роль». Несмотря на триумф, ее активно ругают за неудачный выбор платья. Главный аргумент: не к лицу.

Майки Мэдисон одержала победу в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Анора» Источник: Monica Schipper, Arturo Holmes / Getty Images











Стилист Юлия Ушакова присоединяется к мнению большинства: несмотря на то, что это кутюрное платье от Dior с роскошным шлейфом, девушку оно действительно не красит. Юлия отметила, что актриса часто выбирает для событий платья с открытой линией декольте, и, судя по всему, ей приходится перебирать немало вариантов, чтобы отличаться.

Юлия Ушакова Стилист, имиджмейкер

— Мне сразу бросилось в глаза неправильное расположение банта, который оказался между серединой груди и талией. Визуально ее грудь опустилась, практически легла на талию, — пояснила критику стилист. — Платье состарило актрису, к тому же оно ей не по росту — на более высокую девушку оно село бы идеально.

Тимоти — номинант в категории «Лучшая мужская роль», но его обошел Эдриан Броуди Источник: Robyn Beck / Getty Images











Досталось актеру Тимоти Шаламе: все дружно пришли к мнению, что цвет костюма от люксового бренда Givenchy совершенно неудачный, даже несмотря на то, что это трендовый оттенок сливочного масла. Пользователи Сети шутят, что исполнитель роли Боба Дилана выглядит так, будто собрался на выпускной.

— С обывательской точки зрения Тимоти Шаламе действительно выглядел странно: мешковатый костюм, цвет, брюки хотелось бы укоротить сантиметров на семь. Думаю, на этом мероприятии у актера была конкретная цель, которой он достиг: Тимоти Шаламе хотел, чтобы о нем говорили не только как о холеном красивом парне, но и как о человеке, который не побоялся и надел такой эпатажный желтый костюм. Цели своей он достиг: выглядел Тимоти вызывающе, о нем говорят и будут говорить. Только уверенный в себе человек осмелится на такой образ, — прокомментировала Юлия Ушакова.

Мишель Йео снялась в фильме «Злая. Сказка о ведьме Запада», который получил «Оскар» в номинации «Лучшая работа художника-постановщика» Источник: Mike Coppola / Getty Images











Мишель Йео, которая многим запомнилась ролью в оскароносном фильме 2022 года «Всё везде и сразу», тоже попала под раздачу критиков. Актриса выбрала платье от Balenciaga насыщенного синего цвета с открытой зоной декольте и со шлейфом, но эксперты посчитали, будто Мишель просто обернулась большим куском ткани.

Юлия Ушакова с мнением критиков не согласна, образ Мишель она назвала незабываемым.

— Когда женщина не может или не хочет хвалиться формами, она выбирает цвет. Результат великолепный, запоминающийся образ, — похвалила актрису стилист.

Маргарет Куолли снялась в «Субстанции» вместе с Деми Мур, фильм получил статуэтку за «Лучший грим и прически» Источник: Getty Images











Слишком взрослым посчитали модные эксперты образ Маргарет Куолли — той самой Сью из нашумевшей «Субстанции». Актриса выбрала черное платье в пол от Chanel.

Стилист Юлия Ушакова объясняет, что у образа есть три составляющих: цвет, форма и стиль.

— Стилисты спорят, что важнее: форма или цвет. В этом платье цвет сыграл важную роль, так как из-за него, по мнению многих, образ Маргарет получился слишком взрослым. Если бы платье было светлым, молочным или серебристым, то эффект был бы совершенно другой, — продолжает стилист.

Юлия напоминает, что у каждой девушки, женщины есть внутреннее ощущение того, как она хочет выглядеть на том или ином мероприятии. Возможно, у Маргарет Куолли в день «Оскара» было настроение total black.

— Взгляните на платье со спины: невозможно оторваться! Великолепный вырез, который подчеркивает фигуру актрисы, — добавила стилист.

Это первая номинация актрисы на «Оскар» Источник: Getty Images











Невозможно не упомянуть образ потрясающей Деми Мур в платье от Armani Prive. Актриса была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за работу в фильме «Субстанция», но статуэтка досталась Майки Мэдисон. Образ Деми был высоко оценен даже самыми жесткими модными критиками: актриса выглядела как королева, в идеальном платье, соответствующем мероприятию.

Эмма Стоун — «Лучшая актриса» прошлого года Источник: Getty Images











Провальным оказался и образ Эммы Стоун в Louis Vuitton — звезды прошлогоднего «Оскара». Актриса получила столь желанную многими статуэтку за работу с Йоргосом Лантимосом в фильме «Бедные несчастные», а в этом году награждала Майки Мэдисон.

Юлия Ушакова, оценив образ Эммы, провела аналогию с эффектом застывшего снимка. На фото актриса выглядит шикарно, но в движении платье на Эмме теряет свое очарование.

— Верх платья выглядит как майка, которую носят еще не оформившиеся подростки на голое тело. Бросается в глаза складка под рукой Эммы: несмотря на ее хрупкость, эта часть тела выглядит неряшливо, — пояснила стилист. — На видео заметно, как актриса поддергивает бретель, будто ощущая неловкость. Мне не нравится, как это платье сидит на ней. Считаю, можно было доработать лиф, оставив ту же ткань, продумать верх.

Селена Гомес на «Оскаре-2025» в платье от Ralph Lauren Источник: Getty Images











В похожем платье появилась похудевшая Селена Гомес — звезда фильма «Эмилия Перес». Образ Селены критике не подвергался — напротив, актрисе пели дифирамбы. Селену в платье от Ralph Lauren сравнили с легендой Голливуда Софи Лорен.

— Потрясающий блистательный образ Селены, платье идеально подчеркивает достоинства актрисы. Не представляю, насколько ей было тяжело в нем — около 16 тысяч капелек стекла, — но это определенно того стоило. Завершающая деталь — бриллиантовое колье Bulgari в 10 карат, очень красиво, — хвалит актрису стилист.

Критике подверглось и платье Вупи Голдберг Источник: Getty Images











Клеенчатое платье Вупи Голдберг тоже попало в список неудачных.

— Такое чувство, что стилист за что-то ей мстил. Это, пожалуй, из известных самый нелепый образ, — сказала стилист.





Платье для «Оскара» актриса выбрала неудачное Источник: John Angellilo / Getty Images











Не оценили и образ актрисы Скарлет Йохансон.

— Вот уж где «взрослый» образ с невнятным макияжем и прической, классическим платьем из темно-синего бархата и скромным по меркам красной дорожки колье. Возможно, в оперу еще и уместно было так пойти, но точно не на церемонию вручения наград «Оскар». С ее светлым типом внешности я бы рекомендовала в следующий раз обратить внимание на светлые оттенки, чтоб привлечь внимание к внешности, а не к наряду, — высказалась Юлия Ушакова.

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